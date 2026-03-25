استرالیا صدور ویزای سیاحتی برای دارندگان پاسپورت ایرانی را موقتاً متوقف کرد

وزارت داخلۀ استرالیا اعلام کرد که از روز پنج‌شنبه، ششم ماه حمل، صدور ویزای سیاحتی برای دارندگان پاسپورت ایرانی به‌طور موقت متوقف می‌شود و افرادی که دارای این نوع ویزا هستند، در صورتی که خارج از استرالیا باشند، تا شش ماه اجازهٔ ورود به این کشور نخواهند داشت.

تونی برک، وزیر داخله این کشور دلیل این تصمیم را «حفظ انسجام و یکپارچگی نظام مهاجرتی» استرالیا عنوان کرده است.

بر اساس اعلام رسمی، این محدودیت شامل ایرانیانی که هم‌اکنون در استرالیا هستند یا در مسیر سفر به آن کشور قرار دارند، نمی‌شود. همچنین همسران و فرزندان شهروندان استرالیا و دارندگان اقامت دائم این کشور از این قانون مستثنی هستند.

وزارت داخله استرالیا گفته که در موارد خاص، به‌صورت موردی، صدور ویزا برای اتباع ایرانی امکان‌پذیر خواهد بود.