سرمنشی سازمان همکاری‌های شانگهای می گوید که این سازمان می‌تواند در کاهش تنش‌ها میان پاکستان و افغانستان میانجی‌گری کند، اما تنها زمانی که هر دو طرف ارادهٔ سیاسی برای گفت‌وگو داشته باشند.

نورلان یرمیگ‌بایف روز چهارشنبه(۵ حمل) گفت، کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای می‌توانند از میکانیزم‌های موجود برای کاهش خشونت‌ها و تشویق راه‌حل سیاسی استفاده کنند، اما این امر زمانی ممکن است که دو طرف آماده باشند. به گفتۀ او «شرط اساسی هرگونه تلاش‌ها، ارادهٔ سیاسی طرفین است.»

یرمیگ‌بایف همچنین گفته که این سازمان تحولات در روابط پاکستان و افغانستان را از نزدیک دنبال می‌کند و ثبات افغانستان و منطقهٔ اطراف آن را برای امنیت گستردهٔ این منطقه بسیار مهم می‌داند. اما به گفتۀ او تاکنون نه از اسلام‌آباد و نه هم از سوی طالبان درخواست رسمی برای میانجی‌گری دریافت نشده است.

سرمنشی سازمان همکاری‌های شانگهای تصریح کرده که این سازمان از حل‌وفصل سیاسی و دیپلوماتیک منازعات منطقه‌ای حمایت می‌کند و احترام به حاکمیت ملی و راه‌های حل‌ مشترک را اصول مهم می‌داند.

در همین حال، روسیه و شماری از کشورهای منطقه نیز قبلاً برای میانجی‌گری میان پاکستان و طالبان اعلام آمادگی کرده‌اند.

یکی از ابتکارات سازمان همکاری‌های شانگهای، ایجاد «گروه تماس شانگهای–افغانستان» است که برای تقویت گفت‌وگو‌ها و هماهنگی جهت ثبات در منطقه تشکیل شده است.