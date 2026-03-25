امروز ششم حمل، سال تعلیمی جدید در مناطق سرد سیر افغانستان آغاز شد.

حامد کرزی، رئیس‌جمهور سابق افغانستان، هشدار داده که ادامهٔ محدودیت‌ها بر آموزش دختران و کار زنان، کشور را تضعیف می‌کند.

کرزی روز چهارشنبه(۵ حمل) در یک خبرنامه به مناسبت آغاز سال تعلیمی جدید گفت که محروم‌ساختن دختران از آموزش و محدودیت بر کار زنان، جامعهٔ افغانستان را با مشکلات بیشتر روبه‌رو می‌سازد.

او زنگ مکتب را «نوید امید تازه» خوانده و از دانش‌آموزان خواسته که برای تحصیلات عالی تلاش کنند.

حامد کرزی، تأکید کرده که ادامۀ همچو سیاست‌ها به ثبات و پیشرفت افغانستان صدمات جبران‌ناپذیر وارد می‌کند و آموزش برای همهٔ کودکان اعم از دختران و پسران برای پیشرفت ملی، خودکفایی و زندگی با کرامت ضروری است.

رئیس‌جمهور سابق افغانستان، خواستار بازگشایی دوبارهٔ مکاتب و پوهنتون‌ها به روی دختران افغان شده، گفته که باید به زنان اجازهٔ کار و مشارکت کامل در جامعه داده شود.