قصر سفید: ایران نباید دوباره دچار اشتباه محاسباتی شود
قصر سفید روز چهارشنبه هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی نپذیرد که در جنگ جاری شکست خورده و با توافق برای پایان دادن به جنگ در شرقمیانه موافقت نکند، دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، آماده است که برای ایران «جهنم به پا کند».
کارولین لویت، سخنگوی قصر سفید، در یک نشست خبری گفت:
«اگر ایران واقعیت شرایط کنونی را نپذیرد، اگر درک نکند که از نظر نظامی شکست خورده و همچنان هم شکست خواهد خورد، رئیسجمهور ترمپ اطمینان حاصل خواهد کرد که آنها شدیدتر از هر زمان دیگری هدف قرار بگیرند.»
او افزود: «رئیسجمهور آماده است جهنم به راه بیندازد. ایران نباید دوباره دچار اشتباه محاسباتی شود.»
سخنگوی قصر سفید ادامه داد: «آخرین اشتباه محاسباتی آنها به قیمت از دست رفتن رهبری ارشدشان، نیروی بحریشان، نیروی هواییشان و سیستم های دفاع هواییشان تمام شد.»
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در ابتدای حملات امریکا و اسرائیل کشته شد. اردو و رئیسجمهور امریکا در روزهای اخیر بارها گفتهاند که توانایی نظامی ایران بر اثر حملات هوایی ایالات متحده و اسرائیل از بین رفته است
فرو ریختن سقف یک خانه در هلمند، باعث مرگ سه تن شد
بارندگی های شدید در ولایت هلمند، باعث فرو ریختن سقف یک خانه و مرگ سه تن شد.
ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در هلمند در خبرنامهای گفته که این رویداد روز چهارشنبه(۵ حمل) در قریۀ کاریز در ولسوالی سنگین رخ داده، دو کودک و یک زن در آن کشته شده اند.
در خبرنامه، علت فرو ریختن سقف این خانه، بارانهای شدید خوانده است.
ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در هلمند همچنین گفته، شش تن دیگر که بیشتر آنها زنان و کودکاناند، زخمی شده و برای تداوی به شفاخانۀ محلی انتقال یافتهاند.
حکومت خیبر پښتونخوا: تورخم به گونهٔ جزئی باز خواهد شد
حکومت خیبر پښتونخوا تصمیم گرفته که دروازهٔ سرحدی تورخم را به گونهٔ جزئی دوباره باز کند تا روند بازگشت مهاجران افغان آسانتر شود.
بستهشدن همهٔ راههای میان افغانستان و پاکستان، از جمله دو راه مهم سرحدی تورخم و سپین بولدک، نه تنها تجارت را مختل کرده، بلکه رفتوآمد مردم در دو سوی خط دیورند را نیز متاثر ساخته است.
رسانههای پاکستانی روز چهارشنبه(۵ حمل) گزارش دادند که راههای سرحدی تورخم و سپین بولدک تنها برای بازگرداندن مهاجران افغان باز خواهند شد.
پاکستان صدها هزار مهاجر افغان که به گفتهٔ مقامهای آن کشور فاقد اسناد اند و همچنان کسانی را که «تابعیت افغانستان» دارند، را اخراج کرده است.
در عین حال رسانههای پاکستانی گزارش دادهاند که پس از ختم روزهای عید، عملیات علیۀ مهاجران افغان فاقد اسناد، در ایالت خیبر پښتونخوا شدت خواهد گرفت.
براساس رسانههای پاکستانی، روند دستگیریها در روزهای عید موقتاً متوقف شده بود، اما اکنون نهادهای تطبیقکنندهٔ قانون پاکستان در تلاش اند تا اقدامات سختگیرانه را دوباره آغاز کنند، آنهایی را که اسناد قانونی ندارند دستگیر نمایند و روند بستهشدن کمپهای نُهگانهٔ مهاجران افغان که در ایام رخصتیها به تعویق افتاده بود، به زودی از سر گرفته خواهد شد.
سرمنشی شانگهای: این سازمان میتواند میان پاکستان و افغانستان میانجیگری کند
سرمنشی سازمان همکاریهای شانگهای می گوید که این سازمان میتواند در کاهش تنشها میان پاکستان و افغانستان میانجیگری کند، اما تنها زمانی که هر دو طرف ارادهٔ سیاسی برای گفتوگو داشته باشند.
نورلان یرمیگبایف روز چهارشنبه(۵ حمل) گفت، کشورهای عضو سازمان همکاریهای شانگهای میتوانند از میکانیزمهای موجود برای کاهش خشونتها و تشویق راهحل سیاسی استفاده کنند، اما این امر زمانی ممکن است که دو طرف آماده باشند. به گفتۀ او «شرط اساسی هرگونه تلاشها، ارادهٔ سیاسی طرفین است.»
یرمیگبایف همچنین گفته که این سازمان تحولات در روابط پاکستان و افغانستان را از نزدیک دنبال میکند و ثبات افغانستان و منطقهٔ اطراف آن را برای امنیت گستردهٔ این منطقه بسیار مهم میداند. اما به گفتۀ او تاکنون نه از اسلامآباد و نه هم از سوی طالبان درخواست رسمی برای میانجیگری دریافت نشده است.
سرمنشی سازمان همکاریهای شانگهای تصریح کرده که این سازمان از حلوفصل سیاسی و دیپلوماتیک منازعات منطقهای حمایت میکند و احترام به حاکمیت ملی و راههای حل مشترک را اصول مهم میداند.
در همین حال، روسیه و شماری از کشورهای منطقه نیز قبلاً برای میانجیگری میان پاکستان و طالبان اعلام آمادگی کردهاند.
یکی از ابتکارات سازمان همکاریهای شانگهای، ایجاد «گروه تماس شانگهای–افغانستان» است که برای تقویت گفتوگوها و هماهنگی جهت ثبات در منطقه تشکیل شده است.
سال تعلیمی جدید در مناطق سرد سیر افغانستان آغاز شد
امروز ششم حمل، سال تعلیمی جدید در مناطق سرد سیر افغانستان آغاز شد.
حامد کرزی، رئیسجمهور سابق افغانستان، هشدار داده که ادامهٔ محدودیتها بر آموزش دختران و کار زنان، کشور را تضعیف میکند.
کرزی روز چهارشنبه(۵ حمل) در یک خبرنامه به مناسبت آغاز سال تعلیمی جدید گفت که محرومساختن دختران از آموزش و محدودیت بر کار زنان، جامعهٔ افغانستان را با مشکلات بیشتر روبهرو میسازد.
او زنگ مکتب را «نوید امید تازه» خوانده و از دانشآموزان خواسته که برای تحصیلات عالی تلاش کنند.
حامد کرزی، تأکید کرده که ادامۀ همچو سیاستها به ثبات و پیشرفت افغانستان صدمات جبرانناپذیر وارد میکند و آموزش برای همهٔ کودکان اعم از دختران و پسران برای پیشرفت ملی، خودکفایی و زندگی با کرامت ضروری است.
رئیسجمهور سابق افغانستان، خواستار بازگشایی دوبارهٔ مکاتب و پوهنتونها به روی دختران افغان شده، گفته که باید به زنان اجازهٔ کار و مشارکت کامل در جامعه داده شود.
نمایشگاه محصولات افغانستان در تاشکند، گشایش یافت
نمایشگاه محصولات افغانستان روز چهارشنبه(۵ حمل) در شهر تاشکند، پایتخت ازبکستان، افتتاح شد.
نمایشگاه محصولات افغانستان روز چهارشنبه(۵ حمل) در شهر تاشکند، پایتخت ازبکستان، افتتاح شد.
در این نمایشگاه سهروزه که به حمایت مالی برنامهٔ توسعهای سازمان ملل متحد دایر شده، در بیش از شصت غرفه، محصولات افغانستان از جمله میوههای خشک و تازه، زعفران، جلغوزه، پنبه، سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی و نوشیدنیها به نمایش گذاشته شده است.
اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان گفته که هدف این نمایشگاه، معرفی ظرفیتهای تولیدی و صادراتی افغانستان است.
صفهای طولانی وسایط نقلیه در تانک های تیل برخی مناطق هند شکل گرفته است
در پی افزایش نگرانیها از کمبود مواد سوخت در هند، روز چهارشنبه(۵ حمل) صفهای طولانی وسایط نقلیه در تانک های تیل در برخی مناطق این کشور شکل گرفت.
در پی جنگ امریکا و اسرائیل با ایران که اکنون وارد هفته چهارم آن شده، اختلال در انتقال انرژی از طریق تنگۀ هرمز، تأمین مواد سوخت هند را تحت تأثیر قرار داده است.
براساس گزارشها، در ایالتهایی مانند ماهاراشترا، مادیا پرادش و تلانگانا، صفها از محوطه تانک های تیل فراتر رفته و برخی از مردم ساعتها در انتظار ماندهاند.
در شهرهایی چون جورهات و گوواهاتی در ایالت آسام و همچنین حیدرآباد در جنوب هند، شمار زیادی از رانندگان برای پر کردن تانکیهای موترهای خود در صف ایستاده بودند.
هند حدود ۹۰ درصد نفت خام و نزدیک به نصف گاز مایع مورد نیاز خود را وارد میکند و بخش قابل توجهی از این واردات از مسیر تنگه هرمز صورت می گیرد.
در همین حال، تصفیه خانههای هند برای مهار افزایش قیمتها، میلیونها بشکه نفت را از روسیه خریداری کردهاند؛ اقدامی که پس از لغو تحریمهای امریکا علیه نفت روسیه، امکانپذیر شده است.
استرالیا صدور ویزای سیاحتی برای دارندگان پاسپورت ایرانی را موقتاً متوقف کرد
وزارت داخلۀ استرالیا اعلام کرد که از روز پنجشنبه، ششم ماه حمل، صدور ویزای سیاحتی برای دارندگان پاسپورت ایرانی بهطور موقت متوقف میشود و افرادی که دارای این نوع ویزا هستند، در صورتی که خارج از استرالیا باشند، تا شش ماه اجازهٔ ورود به این کشور نخواهند داشت.
تونی برک، وزیر داخله این کشور دلیل این تصمیم را «حفظ انسجام و یکپارچگی نظام مهاجرتی» استرالیا عنوان کرده است.
بر اساس اعلام رسمی، این محدودیت شامل ایرانیانی که هماکنون در استرالیا هستند یا در مسیر سفر به آن کشور قرار دارند، نمیشود. همچنین همسران و فرزندان شهروندان استرالیا و دارندگان اقامت دائم این کشور از این قانون مستثنی هستند.
وزارت داخله استرالیا گفته که در موارد خاص، بهصورت موردی، صدور ویزا برای اتباع ایرانی امکانپذیر خواهد بود.
کارشناسان سازمان ملل: حکومت طالبان و پاکستان برای حفظ جان غیرنظامیان آتشبس دائمی برقرار کنند
کارشناسان سازمان ملل متحد از حکومت طالبان و پاکستان خواستهاند که یک آتشبس دائمی برقرار کنند، به ریشههای منازعه توجه داشته باشند و تخطیها از قوانین بینالمللی را پیگیری نمایند.
این کارشناسان امروز چهارشنبه ۵ حمل گفتهاند که حملات اخیر پاکستان بر خاک افغانستان از نظر قوانین بینالمللی و منشور سازمان ملل مشروعیت ندارد و نقض حق حیات غیرنظامیان است.
در اعلامیه کارشناسان سازمان ملل در ژنو همچنان آمده که پاکستان شواهد مشخصی ارائه نکرده است که نشان دهد حملات تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) در این کشور تحت هدایت مقامات طالبان در افغانستان انجام شده باشد.
کارشناسان تأکید کردهاند که دولتها مسئول حفاظت از شهروندان خود در برابر تهدیدات تروریستی هستند، اما این اقدام باید در چارچوب قوانین بینالمللی صورت گیرد و برای حل منازعات به صلحآمیزترین روشها متوسل شوند.
سازمان ملل میگوید که از آغاز درگیری میان افغانستان و پاکستان در ۲۶ فبروری تاکنون، دستکم ۲۸۹ غیرنظامی کشته یا زخمی شده و بیش از ۱۱۵ هزار نفر دیگر بیجاشده شدهاند.
تیراندازی افراد مسلح در وزیرستان جنوبی؛ سه عضو یک خانواده کشته شدند
افراد مسلح ناشناس در وزیرستان جنوبی، سه عضو یک خانواده را کشته و سه تن دیگر را زخمی کردند.
محمد طاهر شاه، رئیس پولیس این منطقه، روز سه شنبه ۴ حمل به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته است که قربانیان از اعضای خانواده ملک سردارعلی، یکی از بزرگان قومی، هستند و پولیس تلاشها برای بازداشت مظنونان را آغاز کرده است.
تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را نپذیرفته است.
این حمله بخشی از افزایش خشونتها در چهار سال اخیر در خیبرپختونخوا و بلوچستان است که شامل انفجارها، حملات مسلحانه و آدمرباییها میشود.
نیروهای امنیتی پاکستان میگویند عملیات علیه گروههای مسلح از جمله تحریک طالبان پاکستان، داعش خراسان و گروه جداییطلب بلوچ همچنان ادامه دارد.