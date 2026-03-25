قصر سفید: ایران نباید دوباره دچار اشتباه محاسباتی شود

قصر سفید روز چهارشنبه هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی نپذیرد که در جنگ جاری شکست خورده و با توافق برای پایان دادن به جنگ در شرق‌میانه موافقت نکند، دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، آماده است که برای ایران «جهنم به پا کند».

کارولین لویت، سخنگوی قصر سفید، در یک نشست خبری گفت:

«اگر ایران واقعیت شرایط کنونی را نپذیرد، اگر درک نکند که از نظر نظامی شکست خورده و همچنان هم شکست خواهد خورد، رئیس‌جمهور ترمپ اطمینان حاصل خواهد کرد که آن‌ها شدیدتر از هر زمان دیگری هدف قرار بگیرند.»

او افزود: «رئیس‌جمهور آماده است جهنم به راه بیندازد. ایران نباید دوباره دچار اشتباه محاسباتی شود.»

سخنگوی قصر سفید ادامه داد: «آخرین اشتباه محاسباتی آن‌ها به قیمت از دست رفتن رهبری ارشدشان، نیروی بحری‌شان، نیروی هوایی‌شان و سیستم های دفاع هوایی‌شان تمام شد.»

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در ابتدای حملات امریکا و اسرائیل کشته شد. اردو و رئیس‌جمهور امریکا در روزهای اخیر بارها گفته‌اند که توانایی نظامی ایران بر اثر حملات هوایی ایالات متحده و اسرائیل از بین رفته است