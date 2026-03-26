لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
پنجشنبه ۶ حمل ۱۴۰۵ کابل ۰۸:۳۴

خبر ها

تورخم برای بازگشت مهاجران افغان باز شد

گذرگاه تورخم پس از ظهر امروز به روی مهاجران گشوده شد.

مقام های طالبان و پاکستان گفته اند که این گذرگاه فقط به روی مهاجرانی که به افغانستان برمی گردند باز خواهد بود.

گذرگاه ها بین افغانستان و پاکستان از اکتوبر پارسال به اینسو به روی داد و ستد تجاری بسته است.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

ترمپ: به کمک ناتو نیاز نداریم، اما فراموش نمی‌کنیم

دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده 
دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده می‌گوید که کشورهای عضو ناتو «مطلقاً هیچ کاری» برای کمک به جنگ علیه حکومت ایران انجام نداده‌اند.

آقای ترمپ امروز پنج‌شنبه (ششم حمل) در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال نوشت: «ایالات متحده امریکا به هیچ چیزی از {طرف} ناتو نیاز ندارد؛ اما این مقطع زمانی بسیار مهم هرگز فراموش نمی‌شود!»

شماری از کشورهای اروپایی روز دوشنبه هفتۀ گذشته اعلام کرده بودند که در هیچ عملیات نظامی برای بازگشایی تنگهٔ هرمز مشارکت نخواهند کرد.

این در حالی است که رئیس‌جمهور ایالات متحده، به صراحت از کشورهای متحد خواسته بود برای تأمین امنیت تنگۀ هرمز و بازگشایی این مسیر حیاتی به یک ائتلاف بین‌المللی بپیوندند.

ادامه خبر ...

ایالات متحده و اسرائیل: علی‌رضا تنگسیری، قوماندان نیروی بحری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران کشته شد

علی‌رضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران
ایالات متحده کشته شدن علی‌رضا تنگسیری، قوماندان نیروی بحری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را تایید کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام پنج‌شنبه در شبکۀ ایکس اعلام کرد که تنگسیری در حملۀ هوایی اسرائیل کشته شده است.

چند ساعت پیش از این، اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، روز پنج‌شنبه اعلام کرد که تنگسیری در حملۀ اردوی این کشور کشته شد.

کاتز، تنگسیری را «مسئول مستقیم عملیات ماین‌گذاری و تلاش‌ها برای مسدود کردن تنگه هرمز» خواند و تاکید کرد که اردوی این کشور دیگر اعضای ارشد سپاه پاسداران را نیز هدف قرار خواهد داد.

به گزارش رادیو فردا، مقامات جمهوری اسلامی هنوز این خبر را تایید نکرده‌اند، اما در صورت تایید تهران، نام علیرضا تنگسیری به فهرست ده‌ها مقام و فرمانده ارشد جمهوری اسلامی اضافه می‌شود که در جریان جنگ ایران و حملات امریکا و اسرائیل کشته شده‌اند.

ادامه خبر ...

ترمپ: مذاکره‌کنندگان ایرانی قبل از آن‌که خیلی دیر شود، جدی شوند

دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده
دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده است که مذاکره‌کنندگان ایرانی خیلی زود و «قبل از آن‌که «بسیاردیر» شود، موضوع مذاکره با امریکا را «جدی» بگیرند.

آقای ترمپ در شبکۀ اجتماعی خود امروز نوشت: مذاکره‌کنندگان ایرانی بسیار متفاوت و "عجیب" هستند. آن‌ها "التماس" می‌کنند که به توافق برسند ؛ اما در انظار عمومی می‌گویند که فقط "در حال بررسی پیشنهاد هستند.»

ساعاتی پیش از این ، عباس عراقچی وزیر خارجۀ ایران از «عدم برنامه‌ای برای مذاکره و صرفاً تبادل پیام» سخن گفته بود.

ادامه خبر ...

والی خیبرپختونخوا: اسلام آباد به درخواست «کشورهای دوست» بمباری را متوقف کرده

فیصل کریم کوندی (راست) والی خیبرپختونخوا
والی خیبرپختونخوا می گوید که آتش‌بس با حکومت طالبان در افغانستان به پایان رسیده ؛ اما اسلام آباد به درخواست «کشورهای دوست» بمباری را متوقف کرده است.

فیصل کریم کوندی در نشست خبری در شهر پشاور امروز پنج‌شنبه (ششم حمل) گفت، پاکستان بر بنیاد معلومات استخباراتی بازهم در داخل افغانستان عملیات نظامی خواهد کرد.

او افزود که قطر و ترکیه برای آتش‌بس بین طالبان و پاکستان تلاش کرده اند ؛ اما اسلام آباد گفته که طالبان افغان برضد جنگ‌جویان پاکستانی باید اقدام کنند.

حکومت طالبان در این باره هنوز چیزی نگفته است ؛ اما قبلاً ادعا ها مبنی بر موجودیت جنگ‌جویان پاکستانی در قلمرو افغانستان را رد کرده بود.

پاکستان و حکومت طالبان در ۲۷ حوت اعلام کردند که به مناسبت عید فطر، به درخواست عربستان سعودی، قطر و ترکیه به‌طور موقت درگیری باهمدیگر را متوقف می‌کنند.

ادامه خبر ...

سال نو آموزشی ۱۴۰۵ بدون حضور دانش آموزان دختر دورۀ متوسطه در افغانستان آغاز شد

آرشیف
سال نو آموزشی ۱۴۰۵ خورشیدی در ولایت های سردسیر افغانستان بدون حضور دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم امروز پنج‌شنبه (ششم حمل) رسماً آغاز شد.

وزارت معارف طالبان از آغاز سال جدید آموزشی در پستی در شبکۀ ایکس خبر داده است.

این وزارت بی آنکه اشارۀ به بازگشایی مکاتب دخترانه کند گفته است که به تقویت و تواتمندسازی تعلیمات دینی و عصری متعهد بوده و در این زمینه به تلاش های خود ادامه می دهد.

بنابر دستور طالبان ، دانش آموزان دختر دورۀ متوسطه و لیسه در افغانستان برای پنجمین سال پی‌هم از آموزش محروم شده اند.

ادامه خبر ...

نشست دو‌ روزۀ وزیران خارجۀ گروه هفت امروز در حومۀ پاریس آغاز می‌شود

همزمان با تلاش کشورهای اروپایی و متحدانشان برای کاهش اختلافات با واشنگتن دربارۀ جنگ ایران ، وزیران خارجۀ گروه هفت یا هفت کشور صنعتی جهان برای نشستی دو روزه در حومۀ‌ پاریس گرد هم می‌آیند.

در این نشست که امروز پنجشنبه (ششم حمل ) و فردا جمعه (هفتم حمل) برگزار خواهد شد، علاوه بر جنگ ایران، بحران‌های دیگری همچون اوکراین و غزه هم در دستور کار قرار خواهند داشت.

مارکو روبیو وزیر خارجۀ ایالات متحده روز جمعه برای حضور در روز دوم این نشست به همتایانش از بریتانیا، فرانسه، کانادا، جرمنی، ایتالیا و جاپان خواهد پیوست.

قصرسفید ، روز چهارشنبه هشدار داد که اگر ایران نپذیرد که در جنگ جاری شکست خورده و برای پایان دادن به جنگ در شرق میانه موافقت نکند، دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، آماده است برای ایران «جهنم به پا کند.»

ادامه خبر ...

رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا؛ افغانستان در برابر میانمار به میدان می‌رود

بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان (آرشیف)
قرار است ، تیم ملی فوتبال افغانستان امروز پنج‌شنبه (ششم حمل) به مصاف تیم ملی فوتبال میانمار برود.

این دیدار در ادامۀ رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا، ساعت ۰۳:۰۰ پس از ظهر به وقت کابل در ورزشگاه توونا شهر یانگون میانمار آغاز می‌شود.

ملی پوشان فوتبال افغانستان در گروه پنجم این رقابت‌ها با تیم‌های سوریه، میانمار و پاکستان هم‌گروه اند.

افغانستان در دیدار رفت این رقابت‌ها، با نتیجه ۲ بر ۱ در برابر میانمار شکست خورده بود.

ادامه خبر ...

طالبان از بازگشت صد ها مهاجر افغان پس از رهایی از زندان های پاکستان خبر می‌دهند

آرشیف
وزارت مهاجران و عودت کنندگان طالبان می گوید که ۴۲۶ مهاجر افغان پس از رهایی از زندان های پاکستان در هفتۀ جاری به افغانستان بازگشتند.

این وزارت در شبکۀ ایکس امروز پنج‌شنبه (ششم حمل) نوشت که این افراد از یک روز تا دو ماه را در زندان سپری کرده‌اند.

در بارۀ دلیل و چگونگی بازداشت و زندانی شدن آنها چیزی گفته نشده است.

از سوی دیگر ، برخی از مهاجران افغان در پاکستان به رادیو آزادی گفتند که فشار بر مهاجران و آزار و اذیت آنان از سوی پولیس در این اواخر افزایش یافته است.

با آنکه حکومت پاکستان در مورد زندانی کردن مهاجران افغان رسماً چیزی نگفته ؛ اما قبلاً اعلام کرده بود که افغان هایی فاقد اسناد اقامت را اخراج می کند.

ارقام سازمان ملل متحد نشان می دهد که حدود ۲۷۰ هزار افغان در سال جاری میلادی از پاکستان و ایران به کشور خود برگشته اند .

ادامه خبر ...

فرو ریختن سقف یک خانه در هلمند، باعث مرگ سه تن شد

ولایت هلمند(آرشیف)
بارندگی های شدید در ولایت هلمند، باعث فرو ریختن سقف یک خانه و مرگ سه تن شد.

ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در هلمند در خبرنامه‌ای گفته که این رویداد روز چهارشنبه(۵ حمل) در قریۀ کاریز در ولسوالی سنگین رخ داده، دو کودک و یک زن در آن کشته شده اند.

در خبرنامه، علت فرو ریختن سقف این خانه، باران‌های شدید خوانده است.

ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در هلمند همچنین گفته، شش تن دیگر که بیشتر آنها زنان و کودکان‌اند، زخمی شده و برای تداوی به شفاخانۀ محلی انتقال یافته‌اند.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG