یافته‌های پژوهش تازه بنیاد برتلسمن جرمنی نشان می‌دهد که رژیم‌های استبدادی در جهان در حال افزایش‌اند و دموکراسی روزبه‌روز بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرد.

این بنیاد در شاخص تحول سال ۲۰۲۶ که نتایجش روز پنج‌شنبه، ۶ ماه حمل منتشر شد، وضعیت ۱۳۷ کشور را بررسی کرده است.

یافته‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر ۵۶ درصد کشورها توسط رژیم‌های استبدادی اداره می‌شوند که در مقایسه با حدود دو دهه پیش، زمانی که دموکراسی‌ها اکثریت داشتند، عقب‌گرد محسوب می‌شود.

بر اساس این پژوهش، حاکمیت قانون، آزادی‌های سیاسی و رقابت عادلانه به‌گونه تدریجی تضعیف شده‌اند و این روند نگران‌کننده توصیف شده است.

از میان ۷۷ رژیم استبدادی شناسایی‌شده، حدود یک‌سوم «نسبتاً معتدل» و دو‌سوم دیگر «به شدت استبدادی» خوانده شده‌اند؛ جایی که حقوق اساسی به‌گونه گسترده نادیده گرفته می‌شود. افغانستان، روسیه، چین، ایران و کوریای شمالی نیز شامل این کشورها هستند.

این شاخص که بر اساس دیدگاه‌های حدود ۳۰۰ کارشناس در مورد کیفیت دموکراسی، حکومت‌داری و اقتصاد بازار آزاد در جهان تهیه شده، دوره دوساله از فبروری ۲۰۲۳ تا جنوری ۲۰۲۵ را در بر می‌گیرد.