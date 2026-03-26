جمعه، ۷ ماه حمل آخرین روز نمایشگاه محصولات افغانی در تاشکند، پایتخت ازبکستان است.

در این نمایشگاه سه‌روزه در بیش از ۶۰ غرفه، میوه‌های خشک و تازه، زعفران، جلغوزه، پنبه، سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی و نوشیدنی‌ها‌ی افغانستان به نمایش گذاشته شده‌اند.

این برنامه با حمایت مالی برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد روز چهارشنبه آغاز شد.

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گفته است که هدف این نمایشگاه، معرفی ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی افغانستان است.