خبر تازه
جمعه ۷ حمل ۱۴۰۵ کابل ۰۱:۰۷

پاکستان اعلام کرد که به عملیات در افغانستان ادامه می‌دهد

نظامیان پاکستان

وزارت خارجۀ پاکستان اعلام کرد که به عملیات در افغانستان ادامه می‌دهد.

طاهر اندرابی، سخنگوی این وزارت به روز پنج‌شنبه، ۶ ماه حمل در یک نشست خبری در این مورد سخن گفت.

این پس از آنست که وقفه در جنگ میان پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان نیمه‌شب دوشنبه به پایان رسید.

پس از حملات هوایی پاکستان بر شهرهای بزرگ افغانستان در ماه گذشته، جنگ میان دو طرف آغاز شد.

مقامات حکومت طالبان ادعا کرده‌اند که در حملات هوایی پاکستان بر مرکز ترک اعتیاد موسوم به «امید» در کابل، هفتۀ گذشته بیش از چهارصد تن کشته شدند.

اما پاکستان بیانیه‌های طالبان در این مورد را رد کرده و مدعی شده است که تاسیسات نظامی و زیرساخت‌های حمایت از تروریزم را با دقت مورد حمله قرار داده است.

شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامۀ حکومت طالبان به فرانس پرس گفته است که حدود ۶۰ تن از قربانیان حمله بر این مرکز پنج‌شنبه در کابل به خاک سپرده شدند.

دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان گفته است که بر اساس آمار ابتدایی‌اش ۱۴۳ تن کشته و ۱۱۹ تن دیگر زخمی اند، اما افزوده که این رقم به‌احتمال زیاد افزایش خواهد یافت.

به گفتۀ ملل متحد، جدا از این ۱۴۳ تن، دستکم ۷۶ غیرنظامی افغان از زمان آغاز جنگ میان دو طرف در ۲۶ فبروری کشته شده‌اند.

پژوهش تازه: رژیم‌های استبدادی در جهان در حال افزایش‌اند

یافته‌های پژوهش تازه بنیاد برتلسمن جرمنی نشان می‌دهد که رژیم‌های استبدادی در جهان در حال افزایش‌اند و دموکراسی روزبه‌روز بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرد.

این بنیاد در شاخص تحول سال ۲۰۲۶ که نتایجش روز پنج‌شنبه، ۶ ماه حمل منتشر شد، وضعیت ۱۳۷ کشور را بررسی کرده است.

یافته‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر ۵۶ درصد کشورها توسط رژیم‌های استبدادی اداره می‌شوند که در مقایسه با حدود دو دهه پیش، زمانی که دموکراسی‌ها اکثریت داشتند، عقب‌گرد محسوب می‌شود.

بر اساس این پژوهش، حاکمیت قانون، آزادی‌های سیاسی و رقابت عادلانه به‌گونه تدریجی تضعیف شده‌اند و این روند نگران‌کننده توصیف شده است.

از میان ۷۷ رژیم استبدادی شناسایی‌شده، حدود یک‌سوم «نسبتاً معتدل» و دو‌سوم دیگر «به شدت استبدادی» خوانده شده‌اند؛ جایی که حقوق اساسی به‌گونه گسترده نادیده گرفته می‌شود. افغانستان، روسیه، چین، ایران و کوریای شمالی نیز شامل این کشورها هستند.

این شاخص که بر اساس دیدگاه‌های حدود ۳۰۰ کارشناس در مورد کیفیت دموکراسی، حکومت‌داری و اقتصاد بازار آزاد در جهان تهیه شده، دوره دوساله از فبروری ۲۰۲۳ تا جنوری ۲۰۲۵ را در بر می‌گیرد.

نمایشگاه محصولات افغانی در تاشکند

جمعه، ۷ ماه حمل آخرین روز نمایشگاه محصولات افغانی در تاشکند، پایتخت ازبکستان است.

در این نمایشگاه سه‌روزه در بیش از ۶۰ غرفه، میوه‌های خشک و تازه، زعفران، جلغوزه، پنبه، سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی و نوشیدنی‌ها‌ی افغانستان به نمایش گذاشته شده‌اند.

این برنامه با حمایت مالی برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد روز چهارشنبه آغاز شد.

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گفته است که هدف این نمایشگاه، معرفی ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی افغانستان است.

آمادگی تیم ملی افغانستان برای دیدار با سوریه در مقدماتی جام ملت‌های آسیا

به سلسلۀ مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا، قرار است که تیم ملی فوتبال افغانستان در سی‌ویکم ماه مارچ به مصاف سوریه برود.

در بازی دیروز پنج‌شنبه، افغانستان با نتیجۀ یک – دو در برابر میانمار شکست خورد.

فدراسیون فوتبال افغانستان دوشنبه، ۲۳ مارچ اعلام کرد که پیش از بازی افغانستان با میانمار و سوریه، ۱۰ تن از اعضای تیم که برای اشتراک در این بازی‌ها دعوت شده بودند، به گفتۀ فدراسیون بنابر دلایلی مثل مشکلات خانوادگی، وضعیت در شرق میانه و مصدومیت از حضور در این تیم انصراف دادند.

ما تلاش کردیم نظر شماری از این بازیکنان از جمله اویس عزیزی را که به عنوان گول‌کیپر یا دروازه‌بان تیم ملی افغانستان در مسابقات اشتراک کرده، نیز بگیریم، اما موافق نشدیم.

ترمپ: به کمک ناتو نیاز نداریم، اما فراموش نمی‌کنیم

دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده می‌گوید که کشورهای عضو ناتو «مطلقاً هیچ کاری» برای کمک به جنگ علیه حکومت ایران انجام نداده‌اند.

آقای ترمپ امروز پنج‌شنبه (ششم حمل) در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال نوشت: «ایالات متحده امریکا به هیچ چیزی از {طرف} ناتو نیاز ندارد؛ اما این مقطع زمانی بسیار مهم هرگز فراموش نمی‌شود!»

شماری از کشورهای اروپایی روز دوشنبه هفتۀ گذشته اعلام کرده بودند که در هیچ عملیات نظامی برای بازگشایی تنگهٔ هرمز مشارکت نخواهند کرد.

این در حالی است که رئیس‌جمهور ایالات متحده، به صراحت از کشورهای متحد خواسته بود برای تأمین امنیت تنگۀ هرمز و بازگشایی این مسیر حیاتی به یک ائتلاف بین‌المللی بپیوندند.

ایالات متحده و اسرائیل: علی‌رضا تنگسیری، قوماندان نیروی بحری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران کشته شد

ایالات متحده کشته شدن علی‌رضا تنگسیری، قوماندان نیروی بحری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را تایید کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام پنج‌شنبه در شبکۀ ایکس اعلام کرد که تنگسیری در حملۀ هوایی اسرائیل کشته شده است.

چند ساعت پیش از این، اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، روز پنج‌شنبه اعلام کرد که تنگسیری در حملۀ اردوی این کشور کشته شد.

کاتز، تنگسیری را «مسئول مستقیم عملیات ماین‌گذاری و تلاش‌ها برای مسدود کردن تنگه هرمز» خواند و تاکید کرد که اردوی این کشور دیگر اعضای ارشد سپاه پاسداران را نیز هدف قرار خواهد داد.

به گزارش رادیو فردا، مقامات جمهوری اسلامی هنوز این خبر را تایید نکرده‌اند، اما در صورت تایید تهران، نام علیرضا تنگسیری به فهرست ده‌ها مقام و فرمانده ارشد جمهوری اسلامی اضافه می‌شود که در جریان جنگ ایران و حملات امریکا و اسرائیل کشته شده‌اند.

تورخم برای بازگشت مهاجران افغان باز شد

گذرگاه تورخم پس از ظهر امروز به روی مهاجران گشوده شد.

مقام های طالبان و پاکستان گفته اند که این گذرگاه فقط به روی مهاجرانی که به افغانستان برمی گردند باز خواهد بود.

گذرگاه ها بین افغانستان و پاکستان از اکتوبر پارسال به اینسو به روی داد و ستد تجاری بسته است.

ترمپ: مذاکره‌کنندگان ایرانی قبل از آن‌که خیلی دیر شود، جدی شوند

دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده است که مذاکره‌کنندگان ایرانی خیلی زود و «قبل از آن‌که «بسیاردیر» شود، موضوع مذاکره با امریکا را «جدی» بگیرند.

آقای ترمپ در شبکۀ اجتماعی خود امروز نوشت: مذاکره‌کنندگان ایرانی بسیار متفاوت و "عجیب" هستند. آن‌ها "التماس" می‌کنند که به توافق برسند ؛ اما در انظار عمومی می‌گویند که فقط "در حال بررسی پیشنهاد هستند.»

ساعاتی پیش از این ، عباس عراقچی وزیر خارجۀ ایران از «عدم برنامه‌ای برای مذاکره و صرفاً تبادل پیام» سخن گفته بود.

والی خیبرپختونخوا: اسلام آباد به درخواست «کشورهای دوست» بمباری را متوقف کرده

والی خیبرپختونخوا می گوید که آتش‌بس با حکومت طالبان در افغانستان به پایان رسیده ؛ اما اسلام آباد به درخواست «کشورهای دوست» بمباری را متوقف کرده است.

فیصل کریم کوندی در نشست خبری در شهر پشاور امروز پنج‌شنبه (ششم حمل) گفت، پاکستان بر بنیاد معلومات استخباراتی بازهم در داخل افغانستان عملیات نظامی خواهد کرد.

او افزود که قطر و ترکیه برای آتش‌بس بین طالبان و پاکستان تلاش کرده اند ؛ اما اسلام آباد گفته که طالبان افغان برضد جنگ‌جویان پاکستانی باید اقدام کنند.

حکومت طالبان در این باره هنوز چیزی نگفته است ؛ اما قبلاً ادعا ها مبنی بر موجودیت جنگ‌جویان پاکستانی در قلمرو افغانستان را رد کرده بود.

پاکستان و حکومت طالبان در ۲۷ حوت اعلام کردند که به مناسبت عید فطر، به درخواست عربستان سعودی، قطر و ترکیه به‌طور موقت درگیری باهمدیگر را متوقف می‌کنند.

سال نو آموزشی ۱۴۰۵ بدون حضور دانش آموزان دختر دورۀ متوسطه در افغانستان آغاز شد

سال نو آموزشی ۱۴۰۵ خورشیدی در ولایت های سردسیر افغانستان بدون حضور دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم امروز پنج‌شنبه (ششم حمل) رسماً آغاز شد.

وزارت معارف طالبان از آغاز سال جدید آموزشی در پستی در شبکۀ ایکس خبر داده است.

این وزارت بی آنکه اشارۀ به بازگشایی مکاتب دخترانه کند گفته است که به تقویت و تواتمندسازی تعلیمات دینی و عصری متعهد بوده و در این زمینه به تلاش های خود ادامه می دهد.

بنابر دستور طالبان ، دانش آموزان دختر دورۀ متوسطه و لیسه در افغانستان برای پنجمین سال پی‌هم از آموزش محروم شده اند.

