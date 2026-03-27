افغانستان
یک پناهجوی افغان در بریتانیا به جرم تجاوز به ۱۵ سال زندان محکوم شد
یک پناهجوی افغان در بریتانیا به جرم تجاوز به یک دختر ۱۲ ساله به ۱۵ سال زندان محکوم شد.
یک محکمه در وارویک بریتانیا روز جمعه ۷حمل اعلام کرد که احمد ملاخیل، ۲۳ ساله که جرم را در ماه جولای سال گذشته انجام داده پس از پایان دوران محکومیتش از بریتانیا اخراج خواهد شد.
محکمه همچنین گفته است که او به یک مورد دیگر تجاوز نیز اعتراف کرده و علاوه بر آن، به اتهام آزار جنسی و تهیهٔ تصاویر غیراخلاقی از کودک از طریق فیلمبرداری از قربانی نیز مجرم شناخته شده است.
قاضی کریستینا مونتگومری گفته است که هرچند قربانی به او گفته بود ۱۹ سال دارد، اما «شکی نیست که او میدانست سن دختر کمتر از ۱۶ سال است».
این در حالی است که در روزهای اخیر بریتانیا اخیر اعلام کرده که قصد دارد پالیسی خود را در قبال پذیریش مهاجران تغییر دهد.
ملل متحد: بازگشت مهاجران افغان فشار بر کمکهای بشردوستانه را افزایش داده است
سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از آغاز سال میلادی جاری تاکنون، بیش از ۱۶۰ هزار مهاجر از پاکستان به افغانستان بازگشتهاند.
این نهاد گفته است که این روند فشار بر کمکهای بشردوستانه را افزایش داده است.
بر اساس آمار یونیسف، بازگشایی گذرگاه تورخم احتمال تسریع روند بازگشت مهاجران را بیشتر میکند.
این اداره تخمین زده که هنوز حدود ۱.۹۲ میلیون افغان در پاکستان زندگی میکنند و احتمال بازگشت افراد بیشتری نیز وجود دارد.
نهادهای امدادرسان گفتهاند که این روند همزمان با افزایش درگیریها میان افغانستان و پاکستان جریان دارد.
این درگیریها که از اواخر ماه فبروری آغاز شدهاند، باعث آوارگی مردم، تلفات غیرنظامیان و آسیب به زیرساختهای مهم شدهاند.
یونیسف این وضعیت را «بحرانی و بهسرعت در حال تغییر» توصیف کرده است.
در همین حال، رسانههای پاکستانی امروز به نقل از مقامات این کشور گزارش دادهاند که تلاشها برای بازگرداندن مهاجران افغان را افزایش دادهاند و تاکنون ۲ میلیون و ۱۳۲ هزار مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدهاند.
گذرگاه تورخم دوباره مسدود شد
مقامهای طالبان و پاکستانی تأیید کردهاند که گذرگاه تورخم، که دیروز باز شده بود، امروز دوباره بسته شده است.
رسانههای پاکستانی امروز به نقل از مقامهای این کشور گزارش دادهاند که پس از یک رویداد امنیتی، که در آن یک سرباز پاکستانی زخمی شد، این گذرگاه مسدود شده است.
قریشی بدلون، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار، نیز این موضوع را تأیید کرده و گفته است که پاکستان شب گذشته این گذرگاه را مسدود کرده اس و مهاجران افغان مسیر بازگشت در آنسوری مرز گیر مانده اند.
روز گذشته شماری از مهاجران از این مسیر وارد افغانستان شدند که در میان آنها افرادی که از زندانهای پاکستان آزاد شده بودند نیز حضور داشتند.
دیدهبان حقوق بشر: حملهٔ هوایی پاکستان به مرکز درمان معتادان در افغانستان «غیرقانونی» و احتمالا جنایت جنگی است
دیدهبان حقوق بشر میگوید که بررسیهایش دربارهٔ حملهٔ هوایی پاکستان به یک مرکز درمان معتادان در کابل نشان میدهد این حمله ممکن است «جنایت جنگی» باشد.
در اعلامیه این سازمان که امروز در وبسایت آن منتشر شده از قول پاتریشیا گوسمن، معاون بخش آسیا در این سازمان آمده که شواهد نشان میدهد که این حمله به یک مرکز درمانی شناختهشده انجام شده و دهها بیمار در آن کشته شدهاند، که این کار «غیرقانونی» بوده است.
این سازمان گفته هدف حمله یک مجتمع بزرگ درمانی بوده که از سال ۲۰۱۶ در یک پایگاه سابق ناتو فعالیت میکرد.
یکی از کارکنان این مرکز گفته بود که سه بخش اصلی هدف قرار گرفتهاند: سالن غذاخوری، ساختمان محل اقامت شان حدود ۴۵۰ نفر در آن بودند و یک اتاق نگهبانی.
پیش از این هم سازمان ملل متحد و سازمان عفو بینالملل این رویداد را حمله به یک مرکز درمانی دانسته بودند.
پاکستان ۲۵ حوت مدعی شد تأسیسات نظامی در کابل و ننگرهار را قرار داده است.
طالبان مدعی شده پاکستان مرکز درمان معتادان در کابل را هدف قرار داده که به ادعای طالبان در نتیجه آن بیش از ۴۰۰ تن کشته و ۲۶۰ تن دیگر شدند.
این آمار از سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده است. سازمان ملل متحد از کشته شدن ۱۴۳ تن گزارش داده است.
نمایشگاه محصولات افغانی در تاشکند
جمعه، ۷ ماه حمل آخرین روز نمایشگاه محصولات افغانی در تاشکند، پایتخت ازبکستان است.
در این نمایشگاه سهروزه در بیش از ۶۰ غرفه، میوههای خشک و تازه، زعفران، جلغوزه، پنبه، سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی و نوشیدنیهای افغانستان به نمایش گذاشته شدهاند.
این برنامه با حمایت مالی برنامه توسعهای سازمان ملل متحد روز چهارشنبه آغاز شد.
اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان گفته است که هدف این نمایشگاه، معرفی ظرفیتهای تولیدی و صادراتی افغانستان است.
پاکستان اعلام کرد که به عملیات در افغانستان ادامه میدهد
وزارت خارجۀ پاکستان اعلام کرد که به عملیات در افغانستان ادامه میدهد.
طاهر اندرابی، سخنگوی این وزارت به روز پنجشنبه، ۶ ماه حمل در یک نشست خبری در این مورد سخن گفت.
این پس از آنست که وقفه در جنگ میان پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان نیمهشب دوشنبه به پایان رسید.
پس از حملات هوایی پاکستان بر شهرهای بزرگ افغانستان در ماه گذشته، جنگ میان دو طرف آغاز شد.
مقامات حکومت طالبان ادعا کردهاند که در حملات هوایی پاکستان بر مرکز ترک اعتیاد موسوم به «امید» در کابل، هفتۀ گذشته بیش از چهارصد تن کشته شدند.
اما پاکستان بیانیههای طالبان در این مورد را رد کرده و مدعی شده است که تاسیسات نظامی و زیرساختهای حمایت از تروریزم را با دقت مورد حمله قرار داده است.
شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامۀ حکومت طالبان به فرانس پرس گفته است که حدود ۶۰ تن از قربانیان حمله بر این مرکز پنجشنبه در کابل به خاک سپرده شدند.
دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان گفته است که بر اساس آمار ابتداییاش ۱۴۳ تن کشته و ۱۱۹ تن دیگر زخمی اند، اما افزوده که این رقم بهاحتمال زیاد افزایش خواهد یافت.
به گفتۀ ملل متحد، جدا از این ۱۴۳ تن، دستکم ۷۶ غیرنظامی افغان از زمان آغاز جنگ میان دو طرف در ۲۶ فبروری کشته شدهاند.
آمادگی تیم ملی افغانستان برای دیدار با سوریه در مقدماتی جام ملتهای آسیا
به سلسلۀ مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا، قرار است که تیم ملی فوتبال افغانستان در سیویکم ماه مارچ به مصاف سوریه برود.
در بازی دیروز پنجشنبه، افغانستان با نتیجۀ یک – دو در برابر میانمار شکست خورد.
فدراسیون فوتبال افغانستان دوشنبه، ۲۳ مارچ اعلام کرد که پیش از بازی افغانستان با میانمار و سوریه، ۱۰ تن از اعضای تیم که برای اشتراک در این بازیها دعوت شده بودند، به گفتۀ فدراسیون بنابر دلایلی مثل مشکلات خانوادگی، وضعیت در شرق میانه و مصدومیت از حضور در این تیم انصراف دادند.
ما تلاش کردیم نظر شماری از این بازیکنان از جمله اویس عزیزی را که به عنوان گولکیپر یا دروازهبان تیم ملی افغانستان در مسابقات اشتراک کرده، نیز بگیریم، اما موافق نشدیم.
تورخم برای بازگشت مهاجران افغان باز شد
گذرگاه تورخم پس از ظهر امروز به روی مهاجران گشوده شد.
مقام های طالبان و پاکستان گفته اند که این گذرگاه فقط به روی مهاجرانی که به افغانستان برمی گردند باز خواهد بود.
گذرگاه ها بین افغانستان و پاکستان از اکتوبر پارسال به اینسو به روی داد و ستد تجاری بسته است.
سال نو آموزشی ۱۴۰۵ بدون حضور دانش آموزان دختر دورۀ متوسطه در افغانستان آغاز شد
سال نو آموزشی ۱۴۰۵ خورشیدی در ولایت های سردسیر افغانستان بدون حضور دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم امروز پنجشنبه (ششم حمل) رسماً آغاز شد.
وزارت معارف طالبان از آغاز سال جدید آموزشی در پستی در شبکۀ ایکس خبر داده است.
این وزارت بی آنکه اشارۀ به بازگشایی مکاتب دخترانه کند گفته است که به تقویت و تواتمندسازی تعلیمات دینی و عصری متعهد بوده و در این زمینه به تلاش های خود ادامه می دهد.
بنابر دستور طالبان ، دانش آموزان دختر دورۀ متوسطه و لیسه در افغانستان برای پنجمین سال پیهم از آموزش محروم شده اند.
رقابتهای مقدماتی جام ملتهای آسیا؛ افغانستان در برابر میانمار به میدان میرود
قرار است ، تیم ملی فوتبال افغانستان امروز پنجشنبه (ششم حمل) به مصاف تیم ملی فوتبال میانمار برود.
این دیدار در ادامۀ رقابتهای مقدماتی جام ملتهای آسیا، ساعت ۰۳:۰۰ پس از ظهر به وقت کابل در ورزشگاه توونا شهر یانگون میانمار آغاز میشود.
ملی پوشان فوتبال افغانستان در گروه پنجم این رقابتها با تیمهای سوریه، میانمار و پاکستان همگروه اند.
افغانستان در دیدار رفت این رقابتها، با نتیجه ۲ بر ۱ در برابر میانمار شکست خورده بود.