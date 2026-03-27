کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل خواستار اجرای عدالت درباره بمباران مکتب میناب شد
فولکر تورک، کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار نتیجهگیری سریع تحقیقات امریکا و اجرای عدالت درباره بمباران مکتب میناب شد.
آقای تورک در جریان جلسه اضطراری بررسی حمله به مکتب ابتدایی «شجره طیبه» در نهم حوت ۱۴۰۴، گفت مسئولیت بررسی این حمله بر عهده کسانی است که آن را انجام دادهاند و این بررسی باید «فوری، بیطرفانه، شفاف و کامل» انجام شود.
به گفته کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل، تصاویر صنوف ویرانشده و والدین عزادار به وضوح نشان میدهد غیرنظامیانی که هیچ کنترلی بر تصمیمات منجر به درگیریها ندارند، بالاترین بها را میپردازند.
به گزارش نیویورک تایمز، یک «موشک کروز تامهاک امریکایی» بهدلیل «اشتباه در هدفگیری»، به مکتب برخورد کرده و منجر به کشته شدن ۱۶۸ نفر از دانشآموزان و کارکنان این مکتب شد.
آمادگی امارات برای مشارکت در نیروی مشترک جهت بازگشایی تنگه هرمز
امارات متحده عربی واشنگتن و دیگر شرکای غربی اطلاع داده است که برای همکاری مشترک در چارچوب یک نیروی ویژهٔ بحری بینالمللی جهت بازگشایی تنگهٔ هرمز آمادگی دارد.
روزنامهٔ فایننشل تایمز امروز (جمعه) به نقل از منابع معتبر خود این خبر را منتشر کرده است.
تا کنون جزئیات بیشتری از این پیشنهاد امارات منتشر نشده، اما پیش از این گزارشهایی منتشر شده بود که برخی کشورهای منطقهٔ خلیج، مانند امارات متحده عربی و عربستان سعودی میخواهند از موضع «انفعالی» خارج شده و در برابر ایران «واکنش عملی» نشان دهند.
اتریش استفاده از شبکههای اجتماعی را برای زیر ۱۴ سال ممنوع میکند
اتریش اعلام کرده است که استفاده از شبکههای اجتماعی را برای کودکان زیر ۱۴ سال ممنوع میکند.
آندریاس بابلر، معاون صدراعظم اتریش امروز گفته است که کنترل استفاده کودکان از این پلتفرمها برای والدین بسیار دشوار است و این فضاها کاربران را وابسته میسازند.
همچنین قرار است یک مضمون درسی جدید به نام «رسانه و دموکراسی» در مکاتب تدریس شود تا دانشآموزان بتوانند حقیقت را از اطلاعات نادرست تشخیص دهند.
در همین حال، کشورهایی مانند فرانسه، اسپانیا و دنمارک نیز به دنبال تعیین سن قانونی برای استفاده از شبکههای اجتماعی هستند.
پژوهش تازه: رژیمهای استبدادی در جهان در حال افزایشاند
یافتههای پژوهش تازه بنیاد برتلسمن جرمنی نشان میدهد که رژیمهای استبدادی در جهان در حال افزایشاند و دموکراسی روزبهروز بیشتر تحت فشار قرار میگیرد.
این بنیاد در شاخص تحول سال ۲۰۲۶ که نتایجش روز پنجشنبه، ۶ ماه حمل منتشر شد، وضعیت ۱۳۷ کشور را بررسی کرده است.
یافتهها نشان میدهد که در حال حاضر ۵۶ درصد کشورها توسط رژیمهای استبدادی اداره میشوند که در مقایسه با حدود دو دهه پیش، زمانی که دموکراسیها اکثریت داشتند، عقبگرد محسوب میشود.
بر اساس این پژوهش، حاکمیت قانون، آزادیهای سیاسی و رقابت عادلانه بهگونه تدریجی تضعیف شدهاند و این روند نگرانکننده توصیف شده است.
از میان ۷۷ رژیم استبدادی شناساییشده، حدود یکسوم «نسبتاً معتدل» و دوسوم دیگر «به شدت استبدادی» خوانده شدهاند؛ جایی که حقوق اساسی بهگونه گسترده نادیده گرفته میشود. افغانستان، روسیه، چین، ایران و کوریای شمالی نیز شامل این کشورها هستند.
این شاخص که بر اساس دیدگاههای حدود ۳۰۰ کارشناس در مورد کیفیت دموکراسی، حکومتداری و اقتصاد بازار آزاد در جهان تهیه شده، دوره دوساله از فبروری ۲۰۲۳ تا جنوری ۲۰۲۵ را در بر میگیرد.
نمایشگاه محصولات افغانی در تاشکند
جمعه، ۷ ماه حمل آخرین روز نمایشگاه محصولات افغانی در تاشکند، پایتخت ازبکستان است.
در این نمایشگاه سهروزه در بیش از ۶۰ غرفه، میوههای خشک و تازه، زعفران، جلغوزه، پنبه، سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی و نوشیدنیهای افغانستان به نمایش گذاشته شدهاند.
این برنامه با حمایت مالی برنامه توسعهای سازمان ملل متحد روز چهارشنبه آغاز شد.
اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان گفته است که هدف این نمایشگاه، معرفی ظرفیتهای تولیدی و صادراتی افغانستان است.
پاکستان اعلام کرد که به عملیات در افغانستان ادامه میدهد
وزارت خارجۀ پاکستان اعلام کرد که به عملیات در افغانستان ادامه میدهد.
طاهر اندرابی، سخنگوی این وزارت به روز پنجشنبه، ۶ ماه حمل در یک نشست خبری در این مورد سخن گفت.
این پس از آنست که وقفه در جنگ میان پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان نیمهشب دوشنبه به پایان رسید.
پس از حملات هوایی پاکستان بر شهرهای بزرگ افغانستان در ماه گذشته، جنگ میان دو طرف آغاز شد.
مقامات حکومت طالبان ادعا کردهاند که در حملات هوایی پاکستان بر مرکز ترک اعتیاد موسوم به «امید» در کابل، هفتۀ گذشته بیش از چهارصد تن کشته شدند.
اما پاکستان بیانیههای طالبان در این مورد را رد کرده و مدعی شده است که تاسیسات نظامی و زیرساختهای حمایت از تروریزم را با دقت مورد حمله قرار داده است.
شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامۀ حکومت طالبان به فرانس پرس گفته است که حدود ۶۰ تن از قربانیان حمله بر این مرکز پنجشنبه در کابل به خاک سپرده شدند.
دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان گفته است که بر اساس آمار ابتداییاش ۱۴۳ تن کشته و ۱۱۹ تن دیگر زخمی اند، اما افزوده که این رقم بهاحتمال زیاد افزایش خواهد یافت.
به گفتۀ ملل متحد، جدا از این ۱۴۳ تن، دستکم ۷۶ غیرنظامی افغان از زمان آغاز جنگ میان دو طرف در ۲۶ فبروری کشته شدهاند.
ترمپ: به کمک ناتو نیاز نداریم، اما فراموش نمیکنیم
دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که کشورهای عضو ناتو «مطلقاً هیچ کاری» برای کمک به جنگ علیه حکومت ایران انجام ندادهاند.
آقای ترمپ امروز پنجشنبه (ششم حمل) در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال نوشت: «ایالات متحده امریکا به هیچ چیزی از {طرف} ناتو نیاز ندارد؛ اما این مقطع زمانی بسیار مهم هرگز فراموش نمیشود!»
شماری از کشورهای اروپایی روز دوشنبه هفتۀ گذشته اعلام کرده بودند که در هیچ عملیات نظامی برای بازگشایی تنگهٔ هرمز مشارکت نخواهند کرد.
این در حالی است که رئیسجمهور ایالات متحده، به صراحت از کشورهای متحد خواسته بود برای تأمین امنیت تنگۀ هرمز و بازگشایی این مسیر حیاتی به یک ائتلاف بینالمللی بپیوندند.
ایالات متحده و اسرائیل: علیرضا تنگسیری، قوماندان نیروی بحری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران کشته شد
ایالات متحده کشته شدن علیرضا تنگسیری، قوماندان نیروی بحری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را تایید کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام پنجشنبه در شبکۀ ایکس اعلام کرد که تنگسیری در حملۀ هوایی اسرائیل کشته شده است.
چند ساعت پیش از این، اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، روز پنجشنبه اعلام کرد که تنگسیری در حملۀ اردوی این کشور کشته شد.
کاتز، تنگسیری را «مسئول مستقیم عملیات ماینگذاری و تلاشها برای مسدود کردن تنگه هرمز» خواند و تاکید کرد که اردوی این کشور دیگر اعضای ارشد سپاه پاسداران را نیز هدف قرار خواهد داد.
به گزارش رادیو فردا، مقامات جمهوری اسلامی هنوز این خبر را تایید نکردهاند، اما در صورت تایید تهران، نام علیرضا تنگسیری به فهرست دهها مقام و فرمانده ارشد جمهوری اسلامی اضافه میشود که در جریان جنگ ایران و حملات امریکا و اسرائیل کشته شدهاند.
ترمپ: مذاکرهکنندگان ایرانی قبل از آنکه خیلی دیر شود، جدی شوند
دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده است که مذاکرهکنندگان ایرانی خیلی زود و «قبل از آنکه «بسیاردیر» شود، موضوع مذاکره با امریکا را «جدی» بگیرند.
آقای ترمپ در شبکۀ اجتماعی خود امروز نوشت: مذاکرهکنندگان ایرانی بسیار متفاوت و "عجیب" هستند. آنها "التماس" میکنند که به توافق برسند ؛ اما در انظار عمومی میگویند که فقط "در حال بررسی پیشنهاد هستند.»
ساعاتی پیش از این ، عباس عراقچی وزیر خارجۀ ایران از «عدم برنامهای برای مذاکره و صرفاً تبادل پیام» سخن گفته بود.
والی خیبرپختونخوا: اسلام آباد به درخواست «کشورهای دوست» بمباری را متوقف کرده
والی خیبرپختونخوا می گوید که آتشبس با حکومت طالبان در افغانستان به پایان رسیده ؛ اما اسلام آباد به درخواست «کشورهای دوست» بمباری را متوقف کرده است.
فیصل کریم کوندی در نشست خبری در شهر پشاور امروز پنجشنبه (ششم حمل) گفت، پاکستان بر بنیاد معلومات استخباراتی بازهم در داخل افغانستان عملیات نظامی خواهد کرد.
او افزود که قطر و ترکیه برای آتشبس بین طالبان و پاکستان تلاش کرده اند ؛ اما اسلام آباد گفته که طالبان افغان برضد جنگجویان پاکستانی باید اقدام کنند.
حکومت طالبان در این باره هنوز چیزی نگفته است ؛ اما قبلاً ادعا ها مبنی بر موجودیت جنگجویان پاکستانی در قلمرو افغانستان را رد کرده بود.
پاکستان و حکومت طالبان در ۲۷ حوت اعلام کردند که به مناسبت عید فطر، به درخواست عربستان سعودی، قطر و ترکیه بهطور موقت درگیری باهمدیگر را متوقف میکنند.