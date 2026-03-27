کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل خواستار اجرای عدالت درباره بمباران مکتب میناب شد

فولکر تورک، کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار نتیجه‌گیری سریع تحقیقات امریکا و اجرای عدالت درباره بمباران مکتب میناب شد.

آقای تورک در جریان جلسه اضطراری بررسی حمله به مکتب ابتدایی «شجره طیبه» در نهم حوت ۱۴۰۴، گفت مسئولیت بررسی این حمله بر عهده کسانی است که آن را انجام داده‌اند و این بررسی باید «فوری، بی‌طرفانه، شفاف و کامل» انجام شود.

به گفته کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل، تصاویر صنوف ویران‌شده و والدین عزادار به وضوح نشان می‌دهد غیرنظامیانی که هیچ کنترلی بر تصمیمات منجر به درگیری‌ها ندارند، بالاترین بها را می‌پردازند.

به گزارش نیویورک تایمز، یک «موشک کروز تام‌هاک امریکایی» به‌دلیل «اشتباه در هدف‌گیری»، به مکتب برخورد کرده و منجر به کشته شدن ۱۶۸ نفر از دانش‌آموزان و کارکنان این مکتب شد.