گذرگاه تورخم دوباره مسدود شد

دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید که بررسی‌هایش دربارهٔ حملهٔ هوایی پاکستان به یک مرکز درمان معتادان در کابل نشان می‌دهد این حمله ممکن است «جنایت جنگی» باشد.

در اعلامیه این سازمان که امروز در وبسایت آن منتشر شده از قول پاتریشیا گوسمن، معاون بخش آسیا در این سازمان آمده که شواهد نشان می‌دهد که این حمله به یک مرکز درمانی شناخته‌شده انجام شده و ده‌ها بیمار در آن کشته شده‌اند، که این کار «غیرقانونی» بوده است.

این سازمان گفته هدف حمله یک مجتمع بزرگ درمانی بوده که از سال ۲۰۱۶ در یک پایگاه سابق ناتو فعالیت می‌کرد.

یکی از کارکنان این مرکز گفته بود که سه بخش اصلی هدف قرار گرفته‌اند: سالن غذاخوری، ساختمان محل اقامت شان حدود ۴۵۰ نفر در آن بودند و یک اتاق نگهبانی.

پیش از این هم سازمان ملل متحد و سازمان عفو بین‌الملل این رویداد را حمله به یک مرکز درمانی دانسته بودند.

پاکستان ۲۵ حوت یک مرکز درمان معتادان را در کابل هدف قرار داد که به ادعای مقام‌های طالبان، در نتیجه آن بیش از ۴۰۰ تن کشته و ۲۶۰ تن دیگر شدند.

این آمار از سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده است. سازمان ملل متحد از کشته شدن ۱۴۳ تن گزارش داده است

در مقابل پاکستان ادعا کرده است که هدف این حمله تأسیسات نظامی در نزدیکی این مرکز بوده است.