اسلام آباد فردا میزبان نشست وزیران خارجه عربستان سعودی، ترکیه و مصر است

فریدریش مرتس، صدراعظم جرمنی، روز جمعه گفت که جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران به‌ احتمال زیاد منجر به «تغییر رژیم» نخواهد شد، زیرا این درگیری یک‌ماهه هیچ نشانه‌ای از کاهش شدت نشان نمی‌دهد.

او در یک نشست در فرانکفورت که توسط روزنامه فرانگفورتر آلگماینه برگزار شد، درباره اینکه آیا واقعاً تغییر جمهوری اسلامی هدف حملات مشترک امریکا و اسرائیل به ایران است، گفت: «اگر این هدف باشد، فکر نمی‌کنم به آن دست یابند. در اکثر درگیری‌های گذشته، این کار عمدتاً اشتباه پیش رفته است»، او در این زمینه به جنگ افغانستان اشاره کرد.

مرتس همچنان گفت:«من به‌طور جدی در مورد وجود یک استراتژی و موفقیت‌آمیز بودن اجرای آن [در قبال ایران] تردید دارم. از این نظر، ممکن است حتی طولانی‌تر هم شود.»

این در حالی است که صدراعظم جرمنی بعد از سرکوب خشونت‌بار اعتراضات ماه جدی سال گذشته خورشیدی، نخستین فرد بلندپایه سیاسی در عرصه بین‌الملل بود که گفت توسل جمهوری اسلامی به خشونت‌ برای باقی‌ماندن در قدرت، نشانۀ پایان «کار» جمهوری اسلامی است.

او با اشاره به اعتراضات آن زمان در ایران، گفته بود: «حدس می‌زنم که ما در حال حاضر شاهد روزها و هفته‌های پایانی این رژیم هستیم.»

در همین حال مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، روز جمعه پس از دیدار با وزیران خارجه گروه هفت در فرانسه، گفت که ایالات متحده انتظار دارد عملیات این کشور در ایران «در عرض چند هفته، نه چند ماه» به پایان برسد.

روبیو همچنین گفت که امریکا بدون نیاز به اعزام نیروی زمینی، قادر به دستیابی به اهداف خود است.