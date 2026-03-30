در نتیجه سیلابها مسیر های مهم ترازیتی در افغانستان مسدود شدند

وزارت فواید عامه حکومت طالبان اعلام کرده است که شماری از شاهراه‌های عمده و مسیرهای مهم ترانزیتی در سراسر افغانستان به دلیل سرازیر شدن سیلاب‌ها مسدود شده‌اند.

محمد اشرف حق‌شناس سخنگوی این وزارت روز یک‌شنبه ۹ حمل به رسانه ها گفت که تلاش ها برای بازگشایی این جاده ها ادامه دارد، اما مسیر های بین سرپل و بلخ و همچنان جاده بادغیس – فاریاب، همچنان بسته استند.

پیش از این مقامات محلی طالبان گفته بودند که راه‌های مواصلاتی چندین ولسوالی ولایت فاریاب به دلیل جاری شدن سیلاب‌ها مسدود شده است.

گزارش شده است که پنج نفر در بادغیس به دلیل جاری شدن سیلاب‌ها و ریزش باران‌های شدید جان خود را از دست داده‌اند.

ادارۀ مبارزه با حوادث طالبان در بادغیس اعلام کرد که سیلاب‌ها در کنار تلفات جانی، خسارات مالی نیز به مردم وارد کرده و زمین‌های زراعتی را تخریب کرده است.

در همین حال وزارت دفاع حکومت طالبان گفته که نیروهای آنان شاهراه اصلی منطقه شینواری ولسوالی غوربند ولایت پروان را که به دلیل بارش باران و سرازیر شدن سیل مسدود شده بود، بازگشایی کرده‌اند.

اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان روز یکشنبه گفت که در یک شبانه روز گذشته، در ۱۳ ولایت افغانستان در نتیجه باران، وقوع سیلاب و لغزش کوه ۱۷ تن کشته و ۲۶ تن دیگر زخمی شده‌اند.