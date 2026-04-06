طالبان: کشته شدن ۱۱ تن در حوادث طبیعی در ۲۴ ساعت گذشته در افغانستان

ادارۀ مبارزه با حوادث حکومت طالبان می‌گوید که در ۲۴ ساعت گذشته، در نتیجه حوادث طبیعی در ولایت‌های مختلف افغانستان، ۱۱ تن جان باخته و ۶ تن دیگر زخمی شده‌اند.

محمدیوسف حماد، سخنگوی این اداره، روز دوشنبه ۱۷ حمل در یک پیام ویدیویی گفت که از ششم حمل تا کنون، شمار قربانیان حوادث طبیعی به ۱۱۰ کشته و ۱۶۰ زخمی رسیده است.

او افزود که ۷ تن دیگر نیز در پی این حوادث به‌ویژه سیلاب‌ها و فرو ریختن سقف خانه‌ها ناپدید شده‌اند.

به گفتۀ حماد، تا کنون ۹۵۸ خانه به‌گونه کامل تخریب و ۴۱۵۵ خانه دیگر آسیب دیده‌اند.

مقام‌های طالبان می‌گویند که بارندگی‌ها و سیلاب‌ها علاوه بر خانه‌ها، به زمین‌های زراعتی، راه‌های مواصلاتی، کانال‌های آب و مواشی نیز خسارات وارد کرده است.

این در حالی است که افغانستان از جمله کشورهایی است که به‌شدت با تغییرات اقلیمی روبه‌رو است و در بیش از یک هفته گذشته، بسیاری از ولایت‌ها شاهد بارندگی، رعدوبرق و سیلاب بوده‌اند.