رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت اداره طالبان در صفحهٔ ایکس خود نوشته است روز یکشنبه ۴۶۵ مهاجر از طریق سپین‌بولدک از پاکستان و ۱۰۰ مهاجر دیگر از طریق بندر اسلام‌قلعه ولایت هرات از ایران بازگشته‌اند.

از زمان آغاز جنگ در ایران، هزاران خانوادهٔ افغان به افغانستان برگشته‌اند.

از سوی دیگر، حکومت پاکستان روند اخراج مهاجران افغان را از تمامی شهرهای این کشور، از جمله پایتخت اسلام‌آباد، سرعت بخشیده است.

مهاجران افغان در حالی از پاکستان به افغانستان اخراج می‌شوند که هنوز هم درگیری‌ها میان افغانستان و پاکستان ادامه دارد و گذرگاه تورخم به‌روی هرگونه رفت‌وآمد بسته است.

شماری از خانواده‌هایی که پس از تشدید جنگ در ایران مجبور شده‌اند آن کشور را ترک کرده و با کودکان‌شان به افغانستان برگردند، پیش از این به رادیوآزادی گفته بودند که این سفر برای آنها به‌ویژه برای کودکان‌شان بسیار دشوار بوده و اکنون نگران آیندهٔ نامعلوم فرزندان‌شان در افغانستان هستند.

سازمان بین‌المللی مهاجرت (آی او ام) پیش از این گفته بود که بسیاری از خانواده‌های بازگشته هنوز خانه‌ ندارند و با کمبود سرپناه، امکانات محدود و خدمات ناکافی مواجه‌اند.