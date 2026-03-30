مرکز تجارت روسیه در افغانستان: حکومت طالبان قصد خرید سالانه دو میلیون تُن سوخت از روسیه را دارد

کوزوو روز دوشنبه ۱۰ حمل اعزام نیرو به غزه را به‌عنوان بخشی از یک نیروی امنیتی بین‌المللی تصویب کرد.

این اقدام در چارچوب ابتکار مورد حمایت ایالات متحده پس از آتش‌بس سال گذشته میان اسرائیل و حماس انجام می‌شود. امریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، چندین کشور از جمله اندونیزیا، مراکش، قزاقستان و البانیا نیز تعهد سپرده‌اند که برای «نیروی بین‌المللی ثبات» نیرو اعزام کنند تا صلح را حفظ کرده و از یک ادارهٔ انتقالی در غزه تحت طرح «هیئت صلح» دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، حمایت نمایند.

حکومت کوزوو در نشست وزیران که روز دوشنبه به‌صورت تلویزیونی پخش شد، اعلام کرد که وزارت دفاع این کشور پس از دریافت دعوت‌نامه‌ای از سوی امریکا در ماه دسمبر گذشته، تصمیم به اعزام نیرو به غزه گرفته است.

البین کورتی، صدراعظم کوزوو، در این نشست گفت:«ما آماده هستیم که اشتراک کنیم و به مردم غزه کمک نماییم، زیرا خود ما نیز از سال ۱۹۹۹ تاکنون از حضور نیروهای بین‌المللی بهره‌مند بوده‌ایم.»

حکومت کوزوو شمار دقیق نیروهایی را که به غزه اعزام خواهند شد، اعلام نکرد.

جنگ در غزه پس از آن آغاز شد که حماس در اکتوبر۲۰۲۳ با حمله به خاک اسرائیل، ۱۲۰۰ نفر را کشت و ۲۵۰ نفر را گروگان گرفت.

پس از آن اسرائیل حملات گسترده به نوار غزه را آغاز کرد که بر اساس آمار ارائه شده از سوی مقام‌های صحی غزه تا به حال باعث کشته شدن بیش از ۷۰ هزار فلسطینی شده است.

آتش‌بس میان اسرائیل و گروه حماس از ۱۰ اکتوبر ۲۰۲۵ ادامه دارد، ولی با وصف آن درگیری‌های مرگبار بارها تکرار شده و هر دو طرف، یکدیگر را به نقض آتش بس متهم می‌کنند.