متقی: مذاکرات با پاکستان در شهر ارومچی جریان دارد

وزیر خارجۀ حکومت طالبان می‌گوید که مذاکرات میان هیئت این گروه و پاکستان در شهر ارومچی چین جریان دارد. امیرخان متقی، این سخن را در نشست موسوم به «گفت‌وگوی مشورتی افغانستان-آسیای مرکزی» روز یک‌شنبه (۱۶حمل) در کابل گفت.

آقای متقی افزود: طالبان« با صداقت و رویکرد راه‌حل‌محور» در این مذاکرات شرکت کرده‌اند.

او همچنان گفت که طالبان همواره «در پی حل مسائل از طریق تفاهم، گفت‌وگو و روابط مبتنی بر احترام و درک متقابل بوده است و در عین حال حق دفاع از تمامیت ارضی و مردم خویش را محفوظ می‌دارند.»

بر اساس گزارش ها ، مذاکرات میان هیئت های طالبان و پاکستان روز پنجشنبه هفتۀ گذشته در شهر ارومچی چین آغاز شد.

جزئیاتی از گفت‌وگو های دو طرف هنوز منتشر نشده است.

طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجۀ پاکستان اواخر هفتۀ گذشته گفت که مشارکت اسلام آباد در این گفتگوها، تأکید دوباره بر نگرانی‌های اصلی پاکستان است و به گفتۀ او ، مسئولیت پیشبرد واقعی این روند برعهدۀ طالبان است.