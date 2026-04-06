شب گذشته در یک رویداد رانندگی در ولسوالی دوشی بغلان، پنج نفر کشته شدند

ستره محکمۀ حکومت طالبان روز یک‌شنبه، ۱۶ حمل در ویب‌سایت خود نوشت که بر اساس حکم محکمۀ ابتدایی‌شان در ولسوالی شاه جوی ولایت زابل، دو نفر به اتهام روابط نامشروع و سرقت هر کدام به یک تا سه سال زندان و ۳۰ تا ۳۹ ضربه شلاق محکوم شدند.

بر اساس اعلامیۀ این محکمه، همچنان ۱۵ نفر در کابل نیز از سوی محکمۀ جلوگیری از مواد مخدر و مسکرات به اتهام فروش و قاچاق تابلیت‌های نشه‌آور، شیشه و چرس به ۱۰ تا ۳۰ ضربه شلاق و به هفت ماه تا سه سال و سه ماه زندان محکوم شدند.

اعلامیه می‌افزاید که پس از تأییدی ستره محکمه، احکام بالای متهمان تطبیق شد.

سازمان‌های حقوق بشری به ویژه ملل متحد پیش از این مجازات بدنی متهمان توسط حکومت طالبان در محضر عام را نقض حقوق بشری و مغایر با کرامت انسانی خوانده‌اند، اما طالبان می‌گویند که آنها این کار را مطابق با احکام شریعت انجام می‌دهند.