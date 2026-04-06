در ادامۀ حملات اسرائیل و امریکا به ایران، روز دوشنبه نیز حملات هوایی سنگینی در تهران انجام شد

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه ۱۷ حمل اعلام کرد که تورن جنرال سید مجید خادمی، رئیس سازمان اطلاعات این نیروی نظامی کشته شده است.

سپاه پاسداران بدون اشاره به جزئیاتی در مورد محل و نحوهٔ کشته شدن رئیس سازمان اطلاعات خود، گفته که مجید خادمی "حدود نیم قرن پاسداری صادقانه و شجاعانه از انقلاب، نظام و میهن اسلامی در حوزه‌های اطلاعاتی و امنیتی" را در کارنامۀ خود ثبت کرده است.

مجید خادمی تابستان پارسال و در پی کشته شدن محمد کاظمی در حملات اسرائیل طی جنگ ۱۲ روزه به ریاست سازمان اطلاعات سپاه منصوب شده بود.

او تا پیش از تصدی این سمت، ریاست "سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح" را برعهده داشت.