در ادامۀ حملات اسرائیل و امریکا به ایران، روز دوشنبه نیز حملات هوایی سنگینی در تهران انجام شد

يکی از ساختمان‌ها در ایران که در حملات هوایی اسرائیل در روزهای گذشته تخریب شده است.

رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، گزارش داد که حمله‌ای به پوهنتون صنعتی شریف در تهران انجام شده است و مدیر این پوهنتون گفت که یک نهاد علمی این پوهنتون هدف قرار گرفته است.

همچنین شب گذشته حملاتی در تهران رخ داد که در آن دست کم شش کودک جان خود را از دست دادند.

از سوی دیگر مقامات اسرائیلی تأیید کردند که در حمله موشکی ایران به شهر حیفا در شمال اسرائیل، دو نفر کشته، دو نفر مفقود و چهار نفر دیگر، از جمله یک کودک، زخمی شده‌اند.

طبق گزارش‌ها، ایران صبح امروز حداقل ده موشک به سمت اسرائیل شلیک کرد.

در همین حال، وزارت دفاع امارات متحدۀ عربی اعلام کرد که سیستم دفاع هوایی این کشور مشغول رهگیری موشک‌ها و پهپادهای ایرانی است.

این وزارتخانه اعلام کرد که صداهای انفجار در نقاط مختلف امارات متحدۀ عربی به دلیل همین عملیات ردیابی بوده است.

کویت نیز روز دوشنبه خبر مشابهی را منتشر کرد.

رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ایران کشته شد

سید مجید خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که اخیراً کشته شد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه ۱۷ حمل اعلام کرد که تورن جنرال سید مجید خادمی، رئیس سازمان اطلاعات این نیروی نظامی کشته شده است.

سپاه پاسداران بدون اشاره به جزئیاتی در مورد محل و نحوهٔ کشته شدن رئیس سازمان اطلاعات خود، گفته که مجید خادمی "حدود نیم قرن پاسداری صادقانه و شجاعانه از انقلاب، نظام و میهن اسلامی در حوزه‌های اطلاعاتی و امنیتی" را در کارنامۀ خود ثبت کرده است.

مجید خادمی تابستان پارسال و در پی کشته شدن محمد کاظمی در حملات اسرائیل طی جنگ ۱۲ روزه به ریاست سازمان اطلاعات سپاه منصوب شده بود.

او تا پیش از تصدی این سمت، ریاست "سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح" را برعهده داشت.

رویترز از یک طرح دو مرحله‌ای برای "آتش‌بس" و "بازگشایی تنگهٔ هرمز" خبر داد

ساختمانی در غرب تهران که در نتیجۀ حملات اخیر تخریب شده است.

خبرگزاری رویترز روز دوشنبه، ۱۷ حمل به نقل از "یک منبع آگاه" گزارش داد که ایران و ایالات متحده طرحی برای پایان دادن به درگیری‌ها دریافت کرده‌اند که می‌تواند از روز دوشنبه اجرایی شود و تنگهٔ هرمز را دوباره بازگشایی کند.

به گفتۀ این منبع، چارچوبی برای پایان دادن به خصومت‌ها توسط پاکستان تهیه و شامگاه یک‌شنبه با ایران و امریکا در میان گذاشته شده است.

این طرح شامل رویکردی دو مرحله‌ای است: ابتدا آتش‌بس فوری و سپس دستیابی به یک توافق جامع.

این منبع گفت: "همه عناصر باید امروز مورد توافق قرار گیرد" و افزود که تفاهم اولیه به‌صورت یک یادداشت تفاهم تنظیم خواهد شد و به‌ صورت الکترونیکی و از طریق پاکستان، به‌عنوان تنها کانال ارتباطی در این مذاکرات، نهایی می‌شود.

از سوی دیگر یک مقام ارشد ایرانی روز دوشنبه به رویترز گفت که ایران تنگۀ هرمز را در ازای "آتش‌بس موقت" بازگشایی نخواهد کرد.

نخستین بار وب‌سایت اکسیوس روز یک‌شنبه به نقل از منابع امریکایی، اسرائیلی و منطقه‌ای گزارش داد که ایالات متحده، ایران و میانجی‌های منطقه‌ای در حال بررسی یک آتش‌بس احتمالی ۴۵روزه به‌عنوان بخشی از یک توافق دو مرحله‌ای هستند که می‌تواند به پایان دائمی جنگ منجر شود.

ترمپ: سلاح‌های زیادی برای معترضان ایرانی فرستادیم

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا،

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، روز یکشنبه اعلام کرد که ایالات متحده در جریان جنگ با ایران، برای معترضان ضدحکومتی در این کشور سلاح ارسال کرده است.

شبکۀ تلویزیونی فاکس‌نیوز به نقل از او گفت که این سلاح‌ها از طریق کردها ارسال شده‌اند.

دونالد ترمپ توضیح داد: "ما مقدار زیادی سلاح برای معترضان فرستادیم. آن‌ها را از طریق کردها فرستادیم. و فکر می‌کنم کردها آن‌ها را نگه داشتند."

رئیس‌جمهور امریکا که ساعتی پیش از نشر مصاحبه‌اش با فاکس‌نیوز ایران را به حمله به نیروگاه‌ها و پل‌های آن در صورت مسدود ماندن تنگه هرمز تهدید کرده بود، در این مصاحبه گفت که معتقد است "شانس خوبی" برای دستیابی به توافق با ایران در روز دوشنبه وجود دارد.

او تصریح کرد: "فکر می‌کنم فردا (دوشنبه) شانس خوبی وجود دارد، آن‌ها همین حالا در حال مذاکره هستند."

ترمپ افزود: "اگر سریع به توافق نرسند، در حال بررسی این هستم که همه‌چیز را منفجر کنم و نفت را در اختیار بگیرم."

ترمپ: پیلوت دوم در یکی از جسورانه‌ترین عملیات‌های تاریخ امریکا نجات داده شد

آرشیف

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده ، خبر پیدا شدن پیلوت امریکایی در خاک ایران و نجات او را تأیید کرد.

آقای ترمپ صبح امروز یک‌شنبه (۱۶حمل) در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال، نوشت که در چند ساعت گذشته، نیروهای نظامی ایالات متحده یکی از جسورانه‌ترین عملیات‌های جست‌وجو و نجات در تاریخ امریکا را برای این پیلوت انجام دادند.

رئیس جمهور ترمپ همچنان گفت : «این رزمندهٔ شجاع در پشت خطوط دشمن، در کوهستان‌های خطرناک ایران، توسط دشمنان ما که ساعت‌به‌ساعت به او نزدیک‌تر می‌شدند، تحت تعقیب بود، اما هرگز تنها نبود. زیرا فرمانده کل قوا، وزیر دفاع، رئیس ستاد مشترک اردو و دیگر رزمندگان، شبانه‌روزی موقعیت او را زیر نظر داشتند و با دقت برای نجاتش برنامه‌ریزی می‌کردند.»

پیش از این ، خبرگزاری رویترز امروز به نقل از دو مقام امریکایی خبر داد که پیلوت دوم جت جنگی اف ۱۵ سرنگون‌شده در ایران نجات یافته است.

یک فروند جت جنگی اف ۱۵ امریکا در ولایت کهگیلویه و بویراحمد ایران روز جمعه گذشته سقوط کرد.

ایران اعلام کرده بود که این جت را سرنگون کرده است.

یکی از دو پیلوت این جت در همان ساعات اولیه توسط نیروهای جست‌وجوی اردوی امریکا نجات یافت،‌ اما اثری از دیگری نبود.

رئیس جمهور دونالد ترمپ گفته که اردوی ایالات متحده ده‌ها طیاره مجهز با مرگبارترین سلاح‌های جهان، را برای نجات و بازگرداندن این پیلوت اعزام کرد.

دختر قاسم سلیمانی اعلام کرد فرد بازداشت‌شده در امریکا نسبتی با پدرش ندارد

پرچم ایران و امریکا

نرجس سلیمانی، دختر قاسم سلیمانی، در واکنش به خبر بازداشت دو نفر از بستگان پدرش در امریکا اعلام کرد دو فرد بازداشت‌شده نسبتی با فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران ندارند.

او با انتشار توضیحی در وب‌سایت جماران گفت انتساب حمیده سلیمانی افشار به قاسم سلیمانی «قابل باور و پاسخ گویی نیست» و دو خواهرزاده پدرش «آقا هستند، نه خانم.»

وزارت خارجه امریکا روز شنبه اعلام کرد مأموران فدرال ایالات متحده، خواهرزاده قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس پیشین ایران، و دختر او را بازداشت کرده‌اند.

نرجس سلیمانی همچنین گفته است فردی از «خانواده و بستگان» قاسم سليمانی در امریکا سکونت نداشته و ندارد.

وزارت خارجه امریکا گفته است حمیده سلیمانی افشار و دخترش گرین‌کارت داشتند که بعد از باطل شدن آن توسط مارکو روبیو، آنها توسط اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده بازداشت شدند.

ترامپ خطاب به ایران: تا ۴۸ ساعت دیگر جهنم کامل بر سرشان فرود می‌آید

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، روز شنبه با یادآوری ضرب‌الاجل ۱۰ روزه خود به ایران تهدید کرد، اگر تهران تا ۴۸ ساعت دیگر به توافق تن ندهد یا تنگه هرمز را باز نکند به گفته ترمپ «جهنم کامل» را تجربه می‌کند.

او در پیامی کوتاه در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال، نوشت که «یادتان هست به ایران ۱۰ روز فرصت دادم که توافق کند یا تنگه هرمز را باز کند؟ زمان در حال تمام شدن است؛ ۴۸ ساعت دیگر باقی مانده تا جهنم کامل بر سرشان فرود آید.»

آقای ترمپ شام ششم حمل گفته بود که به درخواست جمهوری اسلامی، حمله به نیروگاه‌های ایران را به مدت ۱۰ روز به تعویق می‌اندازد.

او اعلام کرده بود که تا دوشنبه ۶ اپریل این حمله انجام نخواهد شد.

ترمپ در روزهای اخیر لحن تهدیدآمیز خود را تشدید کرده و گفته اگر ایران به توافق پایان جنگ تن ندهد، آن کشور را به «عصر حجر» بازمی‌گرداند.

خواهرزاده قاسم سلیمانی در امریکا بازداشت شد

مارکو روبیو وزیر خارجۀ ایالات متحده امریکا

وزارت خارجه امریکا روز شنبه ۱۵ حمل اعلام کرد که مأموران فدرال ایالات متحده، خواهرزاده قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس پیشین ایران، و دختر او را بازداشت کرده‌اند.

این اتفاق پس از آن رخ داده که مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا «گرین‌کارت» آن‌ها برای اقامت در امریکا را لغو کرد.

به گزارش رادیوفردا بخش ایران رادیواروپای آزاد-رادیوآزادی، در بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده آمده است که «حمیده سلیمانی افشار و دخترش اکنون در بازداشت اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده (ICE) هستند.»

در این بیانیه آمده که حمیده سلیمانی افشار بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای و مطالبی که خودش در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده است به گفته وزارت خارجه امریکا «یکی از حامیان صریح رژیم تمامیت‌خواه و تروریستی ایران به‌شمار می‌رود.»

وزارت خارجه امریکا همچنین او را متهم کرده که «برای حکومت ایران تبلیغ کرده، حملات علیه سربازان امریکایی و تأسیسات نظامی در شرق میانه را ستایش کرده، رهبر جدید ایران را تحسین نموده، امریکا را "شیطان بزرگ" خوانده و حمایت بی‌قید و شرط خود را از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به‌عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود، ابراز کرده است.»

در بیانیه وزارت خارجه امریکا همچنین اعلام شده که «علاوه بر لغو وضعیت اقامت دائم قانونی حمیده سلیمانی افشار و دخترش، همسر او نیز از ورود به ایالات متحده منع شده است.»

وزیر خارجه امریکا چند هفته پیش اقامت فاطمه اردشیر لاریجانی، دختر علی لاریجانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، و همسر او را لغو کرد و آنها خاک امریکا را ترک کردند.

صدراعظم ایتالیا امروز به قطر رفت

صدراعظم ایتالیا امروز به قطر سفر کرده است. او روز گذشته در شهر جده با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، دربارۀ وضعیت منطقه گفتگو کرده بود.

جورجیا ملونی از زمان آغاز حملات اسرائیل و امریکا بر ایران در ۲۸ فبروری، نخستین رهبر غربی است که به کشورهای خلیج سفر می‌کند.

او قرار است امروز به امارات متحده عربی نیز برود.

ادامه عملیات جست‌وجو برای خدمه دوم جنگنده امریکایی

جست‌وجو برای یافتن خدمه دوم جنگنده اف ۱۵ امریکایی که روز جمعه در ایران هدف قرار گرفت و سقوط کرد، همچنان ادامه دارد.

در نخستین ساعات روز شنبه پانزدهم حمل، مقام‌های محلی ولایت کهگیلویه و بور احمد از ادامه عملیات جست‌وجو خبر می‌دهند.

از سوی دیگر عملیات جست‌وجو و نجات اردوی امریکا هم تا ساعات پایانی‌ جمعه بی‌نتیجه مانده بود.

پیلوت این‌ جنگنده ساعاتی قبل از سوی تیم‌های جست‌وجوی امریکا شناسایی و برای درمان به مرکز درمانی اعزام شد.

ایران همچنین مدعی ساقط کردن یک طیاره تهاجمی اِی-۱۰ امریکا در نزدیکی تنگه هرمز شد. امریکا بروز سانحه برای این طیاره و نجات یافتن پیلوت را تایید کرده؛‌ اما به شرایط و دلیل سقوط اشاره نکرده است.

