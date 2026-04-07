دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، روز دوشنبه همزمان با مراسم عید پاک در قصر سفید در واشینگتن نشست خبری‌ خود را با شرح عملیات جست‌وجو و نجات پیلوت آغاز کرد که یکی از پیلوت‌های طیاره اف ۱۵ بود که روز جمعه در خاک ایران سرنگون شد.

به گفته ترمپ، «آنها شانس آوردند که طیاره ما را زدند». او اما اضافه کرد که عملیات نجات پیلوت از عمق خاک ایران «تاریخی» بوده است.

او در میانه این شرح از عملیات نجات چنین گفت: «تکلیف کل ایران را می‌توان یک‌شبه تعیین کرد، آن شب شاید فردا شب باشد.»

او سپس با تأکید بر این که «در اردوی امریکا ما کسی را پشت سر جا نمی‌گذاریم» آماری از تسلیحات و تجهیزاتی داد که در این عملیات استفاده شده است.

به گفته ترمپ، «۱۵۵ طیاره در عملیات نجات دخیل بودند».

او سپس تأکید کرد که نیروهای امریکایی «دو طیاره را خود منفجر کرده‌اند تا به دست سپاه نیافتد».

به گفته رئیس جمهور امریکا، این دو طیاره در «مزرعه‌ای» که به نظر می‌رسد در جنوب اصفهان بوده فرود آمده و در انتظار بازگشت نیروهایی بودند که قرار بود با پیلوت بازگردند.