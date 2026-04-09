دونالد ترمپ، رئیس جمهوری امریکا این موضوع را روز پنج‌شنبه در شبکۀ اجتماعی تروث سوشال بیان کرده است.

او نوشت: "تمامی کشتی‌ها، طیاره‌ها و نیروهای نظامی ایالات متحده، به همراه مهمات و جنگ‌افزارهای اضافی و هر آنچه برای سرکوب مرگبار و نابودیِ دشمنی که از قبل به شدت تضعیف شده، مناسب و ضروری است، در ایران و اطراف آن باقی خواهند ماند تا زمانی که به توافق واقعیِ به‌دست‌آمده به‌ گونۀ کامل عمل شود."

ترمپ افزود: "اگر به هر دلیلی چنین نشود، که بسیار بعید است، آنگاه "شلیک‌ها آغاز می‌شود"؛ بزرگ‌تر، برتر و قدرتمندتر از هر آنچه تا به حال کسی دیده است."

رئیس جمهور امریکا در پیام خود افزود: "مدت‌ها پیش توافق شد و برخلاف تمام لفاظی‌های دروغینِ مخالف، (توافق شد که): سلاح هسته‌ای در کار نخواهد بود و تنگهٔ هرمز باز و امن خواهد ماند."

بر اساس اعلام قبلی پاکستان، قرار است نمایندگان امریکا و ایران روز جمعه، ۲۱ حمل در اسلام‌آباد حضور یابند و "برای دستیابی به توافقی نهایی جهت حل‌وفصل تمام اختلافات، بیشتر مذاکره کنند."