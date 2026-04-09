پنجشنبه ۲۰ حمل ۱۴۰۵ کابل ۰۴:۳۴

یک شهروند پاکستانی اعتراف کرد که می‌خواسته با الهام از داعش به مرکز یهودیان در نیویارک حمله کند

نمایی از شهر نیویارک ایالات متحدۀ امریکا

وزارت عدلیۀ ایالات متحده روز چهارشنبه، ۱۹ حمل اعلام کرد که یک شهروند پاکستانی به نام "محمد شاهزب خان" که در بازداشت بسر می‌برد، اعتراف کرده که تلاش داشته تا با الهام از گروه دولت اسلامی (داعش) با سلاح‌های خودکار به جمعیت در یک مرکز برجستۀ یهودیان در بروکلین نیویارک حمله کند.

جان ای. آیزنبرگ، معاون لوی سارنوالی امریکا گفته که خان می‌خواسته که همزمان با سالگرد حملات حماس در ۷ اکتوبر، در سال ۲۰۲۴ این حمله را انجام دهد.

جی کلیتون، سارنوال ناحیۀ جنوبی نیویارک می‌گوید که محمد خان قصد داشت در حمایت از داعش، "حمله‌ای وحشتناک" به یک مرکز یهودیان انجام دهد.

بر اساس اعلامیۀ وزارت عدلیۀ امریکا، محمد شاهزب خان، یک تبعۀ پاکستانی ساکن کانادا در ماه نوامبر ۲۰۲۳، شروع به انتشار پست در رسانه‌های اجتماعی و ارتباط با دیگران در مورد حمایت خود از داعش، از جمله با توزیع ویدیوها و متون تبلیغاتی این گروه کرد.

خان متعاقباً شروع به برنامه‌ریزی حملات تروریستی در ایالات متحده در حمایت از داعش کرد. اما در ماه سپتمبر ۲۰۲۴ در نزدیکی مرز میان کانادا و امریکا بازداشت شد.

ترمپ: نیروهای امریکا در اطراف ایران می‌مانند و در صورت نقض توافق "شلیک‌ها آغاز می‌شود"

دونالد ترمپ، رئیس جمهوری امریکا این موضوع را روز پنج‌شنبه در شبکۀ اجتماعی تروث سوشال بیان کرده است.

او نوشت: "تمامی کشتی‌ها، طیاره‌ها و نیروهای نظامی ایالات متحده، به همراه مهمات و جنگ‌افزارهای اضافی و هر آنچه برای سرکوب مرگبار و نابودیِ دشمنی که از قبل به شدت تضعیف شده، مناسب و ضروری است، در ایران و اطراف آن باقی خواهند ماند تا زمانی که به توافق واقعیِ به‌دست‌آمده به‌ گونۀ کامل عمل شود."

ترمپ افزود: "اگر به هر دلیلی چنین نشود، که بسیار بعید است، آنگاه "شلیک‌ها آغاز می‌شود"؛ بزرگ‌تر، برتر و قدرتمندتر از هر آنچه تا به حال کسی دیده است."

رئیس جمهور امریکا در پیام خود افزود: "مدت‌ها پیش توافق شد و برخلاف تمام لفاظی‌های دروغینِ مخالف، (توافق شد که): سلاح هسته‌ای در کار نخواهد بود و تنگهٔ هرمز باز و امن خواهد ماند."

بر اساس اعلام قبلی پاکستان، قرار است نمایندگان امریکا و ایران روز جمعه، ۲۱ حمل در اسلام‌آباد حضور یابند و "برای دستیابی به توافقی نهایی جهت حل‌وفصل تمام اختلافات، بیشتر مذاکره کنند."

سفیر تهران در اسلام‌آباد خبر راهی شدن هیئت ایرانی به پاکستان را حذف کرد

سفیر تهران در اسلام‌آباد که در پیامی در صفحۀ ایکس خود خبر داده بود که هیئت ایرانی برای مذاکره با امریکا امشب راهی اسلام‌آباد می‌شود، ساعتی پس از انتشار این پیام، آن را حذف کرد.

رضا امیری مقدم صبح پنج‌شنبه نوشته بود: "با وجود بدبینی افکار عمومی ایران به‌دلیل نقض‌های مکرر آتش‌بس از سوی رژیم اسرائیل با هدف خرابکاری در ابتکار دیپلوماتیک، هیئت ایرانی به دعوت شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، امشب برای انجام گفت‌وگوهای جدی بر اساس ۱۰ محور پیشنهادی ایران وارد اسلام‌آباد می‌شود."

امیری مقدم و دیگر مقامات تهران هنوز توضیحی دربارهٔ دلیل حذف این پیام نداده‌اند.

بر اساس اعلام قبلی پاکستان، قرار است نمایندگان امریکا و ایران روز جمعه، ۲۱ حمل در اسلام‌آباد حضور یابند و "برای دستیابی به توافقی نهایی جهت حل‌وفصل تمام اختلافات، بیشتر مذاکره کنند."

بر اساس گزارش‌ها، این گفت‌وگوها قرار است با حضور جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور امریکا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجۀ ایران انجام شود.

با این حال تحولات شبانه‌روز گذشته به‌خصوص حملات روز گذشتهٔ اسرائیل به لبنان که مقامات جمهوری اسلامی آن را ناقض توافق می‌دانند، فضایی مبهم پیرامون این موضوع ایجاد کرده است. امریکا و اسرائیل توقف حملات به لبنان را مشمول توافق نمی‌دانند.

سفیر ایران در پاکستان: هیئت ایرانی مذاکره‌کننده شامگاه پنج‌شنبه وارد اسلام‌آباد می‌شود

سفیر تهران در اسلام‌آباد اعلام کرد یک هیئت ایرانی شامگاه پنج‌شنبه، ۲۰ حمل برای انجام گفت‌وگوهای "جدی" وارد اسلام‌آباد می‌شود.

این در حالیست که در نخستین روز آتش‌بس که از بامداد چهارشنبه ۱۹ حمل آغاز شد، اظهارات متعددی از سوی ایران مبنی بر نقض آتش‌بس و احتمال لغو مذاکرات جمعه بین ایران و امریکا مطرح شده بود.

رضا امیری مقدم، سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان صبح پنج‌شنبه در صفحۀ ایکس خود نوشت: "با وجود بدبینی افکار عمومی ایران به‌دلیل نقض‌های مکرر آتش‌بس از سوی رژیم اسرائیل با هدف خرابکاری در ابتکار دیپلوماتیک، هیئت ایرانی به دعوت شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، امشب برای انجام گفت‌وگوهای جدی بر اساس ۱۰ محور پیشنهادی ایران وارد اسلام‌آباد می‌شود."

اشارهٔ امیری مقدم به حملات سنگین روز گذشتهٔ اسرائیل به لبنان است که بیش از ۲۵۰ کشته بر جا گذاشت.

مقامات جمهوری اسلامی و همچنین صدر اعظم پاکستان اعلام کرده بودند توقف حملات به لبنان بخشی از توافق آتش‌بس است. امریکا و اسرائیل اما این موضوع را رد می‌کنند.

دونالد ترمپ: مذاکرات با ایران در عقب درهای بسته دایر خواهد شد

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا، می گوید که مذاکرات پیش‌رو با ایران پس از آتش‌بس در عقب درهای بسته دایر خواهد شد.

ترمپ با نشر بیانیه‌ای در شبکۀ اجتماعی، تروث سوشال متعلق به او، با انتقاد از پیش‌نویس‌ها و متن‌هایی که به حیث اجندای کاری مذاکره میان تهران و واشینگتن اعلام می‌شود، نوشته:«فقط یک مجموعه از «نکات» معنادار وجود دارد که برای امریکا قابل قبول است و ما در جریان مذاکرات، آنها را عقب درهای بسته مورد بحث قرار خواهیم داد.»

او افزوده «این همان نکاتی هستند که اساس توافق ما برای برقراری آتش‌بس بوده‌اند. این موضوع منطقی و به راحتی قابل حل است.»

این موضع در حالی بیان شده که یک مقام امریکایی نیز به خبرگزاری فرانسپرس گفته که طرح ۱۰ ماده‌ای که ایران آن را به حیث دستور کار مذاکره اعلام کرده، شامل شروطی نیست که حکومت امریکا برای توقف درگیری با آنها موافقت کرده است.

این مقام ارشد که از افشای نامش خودداری شده، گفته «سندی که رسانه‌ها در مورد آن گزارش می‌دهند، چارچوب کاری مورد توافق نیست.»

این مقام توضیح بیشتر نداده، فقط گفته که «ما به احترام فرآیند مذاکرات، در محضر عام مذاکره نخواهیم کرد.»

شهباز شریف: گزارش‌هایی از نقض آتش‌بس امریکا و اسرائیل با ایران منتشر شده است

شهباز شریف صدراعظم پاکستان که کشورش میانجی آتش‌بس بین ایالات متحدۀ امریکا و اسرائیل با ایران بوده، می گوید گزارش‌هایی از نقض آتش‌بس در چند نقطه از منطقه درگیری منتشر شده که به گفنۀ او روح روند صلح را تضعیف می‌کند.

شهباز شریف روز چهارشنبه( حمل۱۹) در شبکه اکس نوشته «صمیمانه و با جدیت از همه طرف‌ها می‌خواهم که خویشتنداری به خرج دهند و به آتش‌بس دوهفته‌ای مورد توافق احترام بگذارند، تا دیپلوماسی بتواند نقش اصلی را در جهت حل‌وفصل مسالمت‌آمیز این منازعه ایفا کند».

آتش‌بس میان امریکا و اسرائیل با ایران از صبح زود چهارشنبه( حمل۱۹) و پس از مذاکرات روز سه‌شنبه اجرایی شد.

در حالی که شهباز شریف گفته که برقراری آتش‌بس در لبنان نیز بخشی از این توافق است، اما دفتر بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، این موضوع را رد کرده است.

شبکۀ خبری آکسیوس نیز روز چهارشنبه از قول کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید، نوشته که «لبنان بخشی از توافق آتش‌بس امریکا با ایران نیست».

اسرائیل روز چهارشنبه نقاط مختلف لبنان را به‌دلیل مشارکت گروه حزب‌الله در جنگ جاری آن با ایران، به شدت بمباران کرد که حداقل ۸۰ تن کشته و ۲۰۰ تن زخمی شدند.

متئو سالوینی: هیچ کشتی‌ای ایتالیایی برای نظارت بر تنگۀ هرمز اعزام نخواهد شد

متئو سالوینی، معاون صدراعظم ایتالیا، روز چهارشنبه(۱۹ حمل) گفت که پس از اعلام آتش‌بس میان امریکا و ایران، هیچ کشتی‌ای ایتالیایی برای نظارت بر تنگۀ هرمز اعزام نخواهد شد، مگر با مجوز سازمان ملل متحد.

بسته شدن تنگۀ هرمز از سوی ایران باعث بحران انرژی در جهان شده و اروپا، به‌ویژه ایتالیا، را متأثر ساخته است. این وضعیت برخی از جمله حزب لیگ ایتالیا را به مطرح ساختن احتمال ازسرگیری خریداری انرژی از روسیه واداشته است.

اما سالوینی گفته که تا پایان جنگ در اوکراین، همچو گزینه‌ای عملی نیست.

براساس خبرگزاری رویترز، ایتالیا مانند برخی متحدان ناتو، در هفته گذشته اجازهٔ فرود آمدن طیارات نظامی امریکایی در یک پایگاه در سیسیلی در مسیر شرق‌میانه را رد کرد.

سالوینی همچنین احتمال خروج نیروهای ناتو از اروپا را به دلیل اختلاف‌ها میان واشنگتن و اروپا، رد کرده است.

تایلند، مرگ سه عملهٔ یک کشتی باربری آن کشور را تأیید کرد

وزارت امور خارجهٔ تایلند روز چهارشنبه(۱۹ حمل) مرگ سه عملهٔ یک کشتی باربری آن کشور را تأیید کرد که حدود یک ماه پیش هنگام عبور از تنگهٔ هرمز توسط ایران هدف قرار گرفته بود.

براساس خبرگزاری فرانسپرس، حملات امریکا و اسرائیل بر ایران در اواخر ماه فبروری باعث شد که تهران در واکنش، عملاً تنگۀ هرمز این شاهرگ مهم تأمین نفت جهان را مسدود کرده، بر کشتی‌ها حمله کند.

کشتی تایلندی «مایوری ناری» در ۱۱ مارچ هنگامی‌که از یک بندر امارات متحدهٔ عربی حرکت کرده بود و از تنگۀ هرمز عبور می‌کرد، هدف قرار گرفت.

بیست عضو عملهٔ این کشتی در اواسط ماه مارچ به تایلند برگشتند، در حالی‌که سه تن دیگر مفقودالاثر اعلام شده بودند و گمان می‌رفت که در اتاق آسیب‌دیدهٔ ماشین‌خانهٔ کشتی، گیر مانده باشند.

ایالات متحدۀ امریکا و ایران در ساعت نخستین چهارشنبه(۱۹ حمل) به یک آتش‌بس دو هفته‌ای موافقت کردند که در جریان آن، به گفتهٔ عباس عراقچی وزیر خارجهٔ ایران، عبور از تنگهٔ هرمز «با هماهنگی با نیروهای مسلح ایران» امکان‌پذیر خواهد بود.

چهار فضانورد ماموریت «آرتمیس ۲» به زمین بر می‌گردند

ناسا اعلام کرده است که چهار فضانورد ماموریت «آرتمیس ۲» در حال بازگشت به زمین هستند.

این فضانوردان پس از انجام نخستین پرواز به دور ماه در بیش از ۵۰ سال گذشته قرار است روز جمعه در سواحل سن‌دیگو فرود آیند.

فضانوردان در این مأموریت حدود شش ساعت به بررسی نیم‌کره پنهان ماه پرداختند، بخشی که از زمین قابل مشاهده نیست و عکس های از زمین را هم ثبت کردند.

ترمپ: امریکا در حال مذاکره با ایران برای کاهش تحریم‌ها است

دونالد ترمپ بعدازظهر چهارشنبه اعلام کرد که ایالات متحده در حال گفت‌وگو با ایران دربارهٔ کاهش تعرفه‌ها و تحریم‌ها است.

رئیس‌جمهور امریکا در پیام خود در تروت سوشیال نوشت «از یک تغییر رژیم بسیار سازنده عبور کرده‌ایم» و با تأکید بر انجام‌نشدن هیچ‌گونه غنی‌سازی یورانیوم در ایران افزود: «ایالات متحده، با همکاری ایران، تمام «گردوغبار» هسته‌ای که در اعماق زمین دفن شده را از زیر خاک بیرون آورده و حذف خواهد کرد.»

اشارهٔ او به یورانیوم‌های غنی‌شدهٔ ایران است که گفته می‌شود پس از بمباران مراکز هسته‌ای در جنگ ۱۲ روزه دفن شده است.

به‌نوشتۀ آقای ترمپ، گردوغبار هسته‌ای «اکنون و تحت نظارت دقیق ماهواره‌ای (نیروی فضایی!) بوده و از تاریخ حمله به هیچ چیز دست زده نشده است».

رئیس‌جمهور امریکا همچنین ادعا کرد که بسیاری از موارد ۱۵ بند پیشنهادی امریکا برای توقف جنگ مورد موافقت قرار گرفته است.

این اظهارات در حالی است که حکومت ایران در شروطی که برای پذیرش آتش‌بس مطرح کرده، بر ادامهٔ غنی‌سازی و مذاکره برای سطح آن تأکید کرده است.

دونالد ترمپ دقایقی بعد با انتشار پیام تازه‌ای اعلام کرد که دولت او بر کالاهایی هر کشوری که تسلیحات نظامی در اختیار ایران قرار دهد، ۵۰ درصد تعرفه واردات به امریکا وضع خواهد کرد. او نوشت هیچ استثنا یا معافیتی در این زمینه در نظر گرفته نخواهد شد.

پیش از این گزارش‌هایی دربارهٔ کمک‌های تسلیحاتی روسیه به ایران در یکی دو ماه گذشته منتشر شده بود. از جمله گفته شد که روسیه نمونه‌های پیشرفته‌ای از پهپادهای انتحاری موسوم به شاهد را در اختیار ایران قرار داده است.

