سفیر تهران در اسلام‌آباد که در پیامی در صفحۀ ایکس خود خبر داده بود که هیئت ایرانی برای مذاکره با امریکا امشب راهی اسلام‌آباد می‌شود، ساعتی پس از انتشار این پیام، آن را حذف کرد.

رضا امیری مقدم صبح پنج‌شنبه نوشته بود: "با وجود بدبینی افکار عمومی ایران به‌دلیل نقض‌های مکرر آتش‌بس از سوی رژیم اسرائیل با هدف خرابکاری در ابتکار دیپلوماتیک، هیئت ایرانی به دعوت شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، امشب برای انجام گفت‌وگوهای جدی بر اساس ۱۰ محور پیشنهادی ایران وارد اسلام‌آباد می‌شود."

امیری مقدم و دیگر مقامات تهران هنوز توضیحی دربارهٔ دلیل حذف این پیام نداده‌اند.

بر اساس اعلام قبلی پاکستان، قرار است نمایندگان امریکا و ایران روز جمعه، ۲۱ حمل در اسلام‌آباد حضور یابند و "برای دستیابی به توافقی نهایی جهت حل‌وفصل تمام اختلافات، بیشتر مذاکره کنند."

بر اساس گزارش‌ها، این گفت‌وگوها قرار است با حضور جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور امریکا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجۀ ایران انجام شود.

با این حال تحولات شبانه‌روز گذشته به‌خصوص حملات روز گذشتهٔ اسرائیل به لبنان که مقامات جمهوری اسلامی آن را ناقض توافق می‌دانند، فضایی مبهم پیرامون این موضوع ایجاد کرده است. امریکا و اسرائیل توقف حملات به لبنان را مشمول توافق نمی‌دانند.