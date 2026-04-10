جمعه ۲۱ حمل ۱۴۰۵ کابل ۰۳:۲۷

مذاکرات ایران و‌ امریکا در اسلام‌آباد روز شنبه آغاز می‌شود

اسلام آباد

پس از آن که دولت پاکستان در آستانه مذاکرات ایران و ایالات متحده دو روز پنج‌شنبه و جمعه را در این کشور تعطیل اعلام کرد و خبری منتشر شد از این که آغاز مذاکرات روز جمعه خواهد بود، چند رسانه غربی خبر دادند که مذاکره دو طرف روز شنبه، ۲۲ حمل، صورت خواهد گرفت.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، این مذاکرات هم به روال اخیرا معمول دو کشور غیرمستقیم خواهد بود؛ یعنی دو طرف در اتاق‌های جدا خواهند نشست و پاکستانی‌ها پیغام‌ها را بین دو اتاق منتقل خواهند کرد.

در آستانه این گفت‌وگوها، پاکستان تدابیر امنیتی شدید را گرفته است.

توافق بر سر آتش‌بس دوهفته‌ای میان ایران و امریکا که با میانجی‌گری پاکستان حاصل شد تنها ساعاتی پیش از آن اعلام شد که ضرب‌الاجل دونالد ترمپ داشت به پایان می‌رسید، ضرب‌الاجلی همراه با این تهدید که «تمدن ایران نابود خواهد شد».

غرق شدن چهار تن در تلاش برای عبور از کانال مانش در سواحل فرانسه

چهار نفر روز پنجشنبه ۲۰ حمل در سواحل شمالی فرانسه هنگام تلاش برای عبور از کانال مانش به‌سوی انگلستان جان باختند.

به گفته مقام‌های محلی این افراد هنگام سوار شدن به یک قایق کوچک در نزدیکی قریه ایکیهان-پلاژ در آب غرق شدند.

همچنین دو کودک به شفاخانه منتقل شده‌اند.

این رویداد در حالی رخ داده که فرانسه همچنان نقطه اصلی حرکت مهاجرانی است که تلاش می‌کنند با قایق‌های کوچک و خطرناک خود را به بریتانیا برسانند.

با این رویداد، شمار قربانیان قایق‌های کوچک در سال جاری به شش نفر رسیده است.

انتقاد ترمپ از رفتار ایران در تنگۀ هرمز

رئیس‌جمهور ایالات متحده با انتقاد از رفتار ایران در تنگۀ هرمز، به تهران هشدار داد.

دونالد ترمپ با انتشار پستی در شبکۀ «تروث سوشال»، که سومین نوشته او در این مورد طی کمتر از دو ساعت به شمار می‌آید، نوشت: «ایران در زمینۀ عبور نفت از تنگۀ هرمز، رفتاری بسیار بد، و چه‌بسا غیر محترمانه را در پیش گرفته است».

رئیس‌جمهور امریکا در ادامه هشدار داده است که «این، آن توافقی نیست که با هم داشتیم!»

بر اساس داده‌های شرکت‌هایی که اطلاعات کشتیرانی را ثبت و دنبال می‌کنند، از زمان آغاز آتش‌بس بین ایران و امریکا، تنها ۱۰ کشتی از تنگۀ هرمز عبور کرده‌اند که بیشترشان هم، با پرچم ایران تردد می‌کنند.

دونالد ترمپ پیشتر تأکید کرده بود که تنگۀ هرمز باز شده و به‌زودی شاهد عرضۀ وسیع نفت در بازارهای جهانی خواهیم بود.

روسیه و اوکراین به مناسبت عید پاک ارتدوکس‌ها ۳۲ ساعت آتش‌بس اعلام کرده است

روسیه و اوکراین اعلام کردند به مناسبت فرارسیدن عید پاک مسیحیان ارتدوکس آتش‌بسی ۳۲ ساعته را رعایت خواهند کرد.

این آتش‌بس قرار است ساعت چهار بعدازظهر روز شنبه، ۲۲ حمل آغاز شود و تا پایان روز یک‌شنبه ادامه داشته باشد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در روز پنج‌شنبه، ۲۰ حمل گفت که پس از این که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به نیروهای کشورش دستور توقف جنگ در مدت تعطیلات مذهبی را داده، اوکراین نیز «به همین شکل عمل خواهد کرد».

در بیش از چهار سالی که از آغاز تهاجم روسیه به خاک اوکراین می‌گذرد، مسکو تقریبا همیشه پیشنهاد آتش‌بس طولانی‌مدت یا بدون زمان معین را رد و تأکید کرده که برای پایان دادن به این جنگ نیاز به «توافقی جامع» هست.

در این میان ورود ایالات متحده در کنار اسرائیل به جنگ با ایران روند مذاکرات صلح اوکراین را متاثر کرده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران محدودیت غنی‌سازی یورانیوم را رد کرد

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران محدودیت غنی‌سازی یورانیوم در آن کشور را رد کرد و گفت «محدود کردن برنامه غنی‌سازی صرفاً آرزوهایی است که به گور خواهد رفت.»

به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد اسلامی روز پنجشنبه (۲۰حمل) در حاشیۀ مراسمی که برای چهلمین روز کشته شدن علی خامنه‌ای رهبر ارشد سابق ایران در تهران برگزار شد، تأکید کرد که «هیچ قانون و فردی» نمی‌تواند جلوی برنامۀ غنی‌سازی را بگیرد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که قرار است مذاکراتی میان ایران و ایالات متحده با میانجی‌گری پاکستان برگزار شود.

امریکا برچیده شدن غنی‌سازی را یکی از شروط توافق برای پایان جنگ اعلام کرده و در مقابل خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران ایران می‌گوید که یکی از بندهای ۱۰گانۀ حکومت ایران برای توافق «پذیرش حق غنی‌سازی ایران توسط امریکا و مذاکره دربارۀ سطح غنی‌سازی» است.

اختلاف‌نظر درباره شمول لبنان در آتش‌بس ایران و امریکا شدت گرفت

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا، تأکید کرده که توافق آتش‌بس با ایران باید به لبنان گسترش یابد و هشدار داد که ادامهٔ حملات اسرائیل می‌تواند این توافق را تضعیف کند.

او روز پنجشنبه (۲۰حمل ) در شبکه ایکس نوشت: «اقدامات اسرائیل آتش‌بس میان امریکا و ایران را تحت فشار شدید قرار داده است. این آتش‌بس باید به لبنان نیز گسترش یابد.»

وزیر صحت لبنان روز پنج‌شنبه اعلام کرد که شمار قربانیان حملات هوایی هم‌زمان اسرائیل به بیروت و دیگر مناطق لبنان در روز چهارشنبه به بیش از ۲۰۰ کشته و بیش از هزار زخمی افزایش یافته است.

پیش از کایا کالاس، امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه، هم اعلام کرده بود که هرگونه آتش‌بس معتبر باید لبنان را نیز در بر بگیرد و از امریکا و ایران خواست که این توافق را در همه جبهه‌ها به‌ویژه لبنان، رعایت کنند.

ایوت کوپر وزیر خارجۀ بریتانیا، هم روز پنج‌شنبه گفت که جلوگیری از تشدید بحران مستلزم آن است که لبنان نیز مشمول آتش‌بس شود.

در مقابل، جی‌دی ونس معاون رئیس‌جمهور امریکا گفته است که این آتش‌بس شامل لبنان نمی‌شود و به گفتۀ او ، چنین برداشتی ناشی از سوءتفاهم در روند مذاکرات بوده است.

یک شهروند پاکستانی اعتراف کرد که می‌خواسته با الهام از داعش به مرکز یهودیان در نیویارک حمله کند

وزارت عدلیۀ ایالات متحده روز چهارشنبه، ۱۹ حمل اعلام کرد که یک شهروند پاکستانی به نام "محمد شاهزب خان" که در بازداشت بسر می‌برد، اعتراف کرده که تلاش داشته تا با الهام از گروه دولت اسلامی (داعش) با سلاح‌های خودکار به جمعیت در یک مرکز برجستۀ یهودیان در بروکلین نیویارک حمله کند.

جان ای. آیزنبرگ، معاون لوی سارنوالی امریکا گفته که خان می‌خواسته که همزمان با سالگرد حملات حماس در ۷ اکتوبر، در سال ۲۰۲۴ این حمله را انجام دهد.

جی کلیتون، سارنوال ناحیۀ جنوبی نیویارک می‌گوید که محمد خان قصد داشت در حمایت از داعش، "حمله‌ای وحشتناک" به یک مرکز یهودیان انجام دهد.

بر اساس اعلامیۀ وزارت عدلیۀ امریکا، محمد شاهزب خان، یک تبعۀ پاکستانی ساکن کانادا در ماه نوامبر ۲۰۲۳، شروع به انتشار پست در رسانه‌های اجتماعی و ارتباط با دیگران در مورد حمایت خود از داعش، از جمله با توزیع ویدیوها و متون تبلیغاتی این گروه کرد.

خان متعاقباً شروع به برنامه‌ریزی حملات تروریستی در ایالات متحده در حمایت از داعش کرد. اما در ماه سپتمبر ۲۰۲۴ در نزدیکی مرز میان کانادا و امریکا بازداشت شد.

ترمپ: نیروهای امریکا در اطراف ایران می‌مانند و در صورت نقض توافق "شلیک‌ها آغاز می‌شود"

دونالد ترمپ، رئیس جمهوری امریکا این موضوع را روز پنج‌شنبه در شبکۀ اجتماعی تروث سوشال بیان کرده است.

او نوشت: "تمامی کشتی‌ها، طیاره‌ها و نیروهای نظامی ایالات متحده، به همراه مهمات و جنگ‌افزارهای اضافی و هر آنچه برای سرکوب مرگبار و نابودیِ دشمنی که از قبل به شدت تضعیف شده، مناسب و ضروری است، در ایران و اطراف آن باقی خواهند ماند تا زمانی که به توافق واقعیِ به‌دست‌آمده به‌ گونۀ کامل عمل شود."

ترمپ افزود: "اگر به هر دلیلی چنین نشود، که بسیار بعید است، آنگاه "شلیک‌ها آغاز می‌شود"؛ بزرگ‌تر، برتر و قدرتمندتر از هر آنچه تا به حال کسی دیده است."

رئیس جمهور امریکا در پیام خود افزود: "مدت‌ها پیش توافق شد و برخلاف تمام لفاظی‌های دروغینِ مخالف، (توافق شد که): سلاح هسته‌ای در کار نخواهد بود و تنگهٔ هرمز باز و امن خواهد ماند."

بر اساس اعلام قبلی پاکستان، قرار است نمایندگان امریکا و ایران روز جمعه، ۲۱ حمل در اسلام‌آباد حضور یابند و "برای دستیابی به توافقی نهایی جهت حل‌وفصل تمام اختلافات، بیشتر مذاکره کنند."

سفیر تهران در اسلام‌آباد خبر راهی شدن هیئت ایرانی به پاکستان را حذف کرد

سفیر تهران در اسلام‌آباد که در پیامی در صفحۀ ایکس خود خبر داده بود که هیئت ایرانی برای مذاکره با امریکا امشب راهی اسلام‌آباد می‌شود، ساعتی پس از انتشار این پیام، آن را حذف کرد.

رضا امیری مقدم صبح پنج‌شنبه نوشته بود: "با وجود بدبینی افکار عمومی ایران به‌دلیل نقض‌های مکرر آتش‌بس از سوی رژیم اسرائیل با هدف خرابکاری در ابتکار دیپلوماتیک، هیئت ایرانی به دعوت شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، امشب برای انجام گفت‌وگوهای جدی بر اساس ۱۰ محور پیشنهادی ایران وارد اسلام‌آباد می‌شود."

امیری مقدم و دیگر مقامات تهران هنوز توضیحی دربارهٔ دلیل حذف این پیام نداده‌اند.

بر اساس اعلام قبلی پاکستان، قرار است نمایندگان امریکا و ایران روز جمعه، ۲۱ حمل در اسلام‌آباد حضور یابند و "برای دستیابی به توافقی نهایی جهت حل‌وفصل تمام اختلافات، بیشتر مذاکره کنند."

بر اساس گزارش‌ها، این گفت‌وگوها قرار است با حضور جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور امریکا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجۀ ایران انجام شود.

با این حال تحولات شبانه‌روز گذشته به‌خصوص حملات روز گذشتهٔ اسرائیل به لبنان که مقامات جمهوری اسلامی آن را ناقض توافق می‌دانند، فضایی مبهم پیرامون این موضوع ایجاد کرده است. امریکا و اسرائیل توقف حملات به لبنان را مشمول توافق نمی‌دانند.

سفیر ایران در پاکستان: هیئت ایرانی مذاکره‌کننده شامگاه پنج‌شنبه وارد اسلام‌آباد می‌شود

سفیر تهران در اسلام‌آباد اعلام کرد یک هیئت ایرانی شامگاه پنج‌شنبه، ۲۰ حمل برای انجام گفت‌وگوهای "جدی" وارد اسلام‌آباد می‌شود.

این در حالیست که در نخستین روز آتش‌بس که از بامداد چهارشنبه ۱۹ حمل آغاز شد، اظهارات متعددی از سوی ایران مبنی بر نقض آتش‌بس و احتمال لغو مذاکرات جمعه بین ایران و امریکا مطرح شده بود.

رضا امیری مقدم، سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان صبح پنج‌شنبه در صفحۀ ایکس خود نوشت: "با وجود بدبینی افکار عمومی ایران به‌دلیل نقض‌های مکرر آتش‌بس از سوی رژیم اسرائیل با هدف خرابکاری در ابتکار دیپلوماتیک، هیئت ایرانی به دعوت شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، امشب برای انجام گفت‌وگوهای جدی بر اساس ۱۰ محور پیشنهادی ایران وارد اسلام‌آباد می‌شود."

اشارهٔ امیری مقدم به حملات سنگین روز گذشتهٔ اسرائیل به لبنان است که بیش از ۲۵۰ کشته بر جا گذاشت.

مقامات جمهوری اسلامی و همچنین صدر اعظم پاکستان اعلام کرده بودند توقف حملات به لبنان بخشی از توافق آتش‌بس است. امریکا و اسرائیل اما این موضوع را رد می‌کنند.

