روسیه و اوکراین اعلام کردند به مناسبت فرارسیدن عید پاک مسیحیان ارتدوکس آتش‌بسی ۳۲ ساعته را رعایت خواهند کرد.

این آتش‌بس قرار است ساعت چهار بعدازظهر روز شنبه، ۲۲ حمل آغاز شود و تا پایان روز یک‌شنبه ادامه داشته باشد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در روز پنج‌شنبه، ۲۰ حمل گفت که پس از این که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به نیروهای کشورش دستور توقف جنگ در مدت تعطیلات مذهبی را داده، اوکراین نیز «به همین شکل عمل خواهد کرد».

در بیش از چهار سالی که از آغاز تهاجم روسیه به خاک اوکراین می‌گذرد، مسکو تقریبا همیشه پیشنهاد آتش‌بس طولانی‌مدت یا بدون زمان معین را رد و تأکید کرده که برای پایان دادن به این جنگ نیاز به «توافقی جامع» هست.

در این میان ورود ایالات متحده در کنار اسرائیل به جنگ با ایران روند مذاکرات صلح اوکراین را متاثر کرده است.