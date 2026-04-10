انتقاد ترمپ از رفتار ایران در تنگۀ هرمز

رئیس‌جمهور ایالات متحده با انتقاد از رفتار ایران در تنگۀ هرمز، به تهران هشدار داد.

دونالد ترمپ با انتشار پستی در شبکۀ «تروث سوشال»، که سومین نوشته او در این مورد طی کمتر از دو ساعت به شمار می‌آید، نوشت: «ایران در زمینۀ عبور نفت از تنگۀ هرمز، رفتاری بسیار بد، و چه‌بسا غیر محترمانه را در پیش گرفته است».

رئیس‌جمهور امریکا در ادامه هشدار داده است که «این، آن توافقی نیست که با هم داشتیم!»

بر اساس داده‌های شرکت‌هایی که اطلاعات کشتیرانی را ثبت و دنبال می‌کنند، از زمان آغاز آتش‌بس بین ایران و امریکا، تنها ۱۰ کشتی از تنگۀ هرمز عبور کرده‌اند که بیشترشان هم، با پرچم ایران تردد می‌کنند.

دونالد ترمپ پیشتر تأکید کرده بود که تنگۀ هرمز باز شده و به‌زودی شاهد عرضۀ وسیع نفت در بازارهای جهانی خواهیم بود.