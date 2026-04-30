جهان
گوترش: بسته ماندن تنگه هرمز اقتصاد جهان را خفه میکند
آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، نسبت به تشدید تأثیرات اقتصادی جهانی ناشی از بسته ماندن تنگۀ هرمز به دلیل جنگ ایران، هشدار داد و گفت انسداد این آبراه حیاتی «اقتصاد جهان را خفه میکند.»
او روز پنجشنبه (۱۰ ثور) همچنان گفت که ادامۀ تنشها در شرق میانه میتواند ۴۵ میلیون نفر را بهدلیل کمبود کود کیمیایی و کاهش تولید محصولات زراعتی در معرض قحطی شدید قرار دهد.
گوترش افزود که حتی اگر محدودیتها امروز برداشته شوند، «بازسازی زنجیرههای تأمین ماهها طول خواهد کشید و باعث طولانی شدن کاهش تولید اقتصادی و افزایش قیمتها خواهد شد.»
پس از آغاز حملات اسرائیل و امریکا به ایران در ۲۸ فبروری ، ایران تنگۀ هرمز را به روی رفت و آمد کشتی ها مسدود کرد.
جهش قیمت نفت به ۱۲۶ دالر در هر بشکه در پی طرح احتمال طولانی شدن محاصره بنادر ایران
قیمت نفت، پس از آنکه رئیسجمهور امریکا خبر داد محاصره دریایی ایران تا زمان رسیدن به توافق میتواند ادامه یابد، در جهشی کمسابقه به ۱۲۶ دالر در هر بشکه رسید.
این بالاترین رقم برای قیمت نفت در بازارهای جهانی از سال ۲۰۲۲ تاکنون است.
در پی تهاجم روسیه به خاک اوکراین در سال ۲۰۲۲، قیمت نفت برنت دریای شمال از ۱۲۰ دالر فراتر رفت و در زمانی محدود به ۱۳۹ دالر هم رسید.
حال پس از دو ماه از آغاز جنگ ایالات متحده و اسرائیل با ایران، روز چهارشنبه، ۹ ثور، با اعلام خبر احتمال طولانی شدن محاصره دریایی ایران از سوی دونالد ترمپ، نفت برنت دریای شمال که در بازار به عنوان استاندارد استفاده میشود در عرض ۲۴ ساعت ۱۳ درصد افزایش یافت.
ترمپ از تصمیم امارات متحده عربی برای خروج از اوپک استقبال کرد
دونالد ترمپ از تصمیم امارات متحدۀ عربی برای کنارهگیری از اوپک استقبال کرد.
رئیسجمهور ایالات متحده در یک نشست خبری گفت «بهنظرم عالی است. محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحدۀ عربی خیلی باهوش است و احتمالاً خواسته راه خودش را برود».
امارات متحده عربی روز سهشنبه از تصمیمش برای خروج از اوپک و اوپک پلاس از روز جمعۀ همینهفته خبر داد.
این موضوع برای کارشناسان غیر منتظره نبود؛ چراکه ظرفیت تولید نفت امارات، بیشتر از میزانی است که بر اساس مقررات اوپک به این کشور تخصیص داده شده است.
دونالد ترامپ اشاره کرد که تصمیم امارات احتمالاً برای اوپک دردسرساز خواهد بود.
در پی اعلام تصمیم امارات، بهای نفت موقتاً تا حدی کاهش پیدا کرده بود؛ تحولی که البته دیری نپایید. بنبست مذاکرات ایران و آمریکا و بخصوص اعلام تصمیم تازۀ دونالد ترمپ برای ادامۀ محاصره بنادر ایران، باعث جهش مجدد و قابل توجه قیمت نفت شد.
سناتوران امریکایی خواستار توقف طرح احتمالی انتقال مهاجران افغان به کانگو شدند
بیستودو عضو سنای امریکا از دولت دونالد ترمپ خواستهاند هرگونه طرح احتمالی برای انتقال مهاجران افغان به جمهوری دموکراتیک کانگو را متوقف کند.
این سناتوران در نامهای روز سهشنبه ۸ ثور به مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا در مورد پیامد های این اقدام هشدار دادهاند که میتواند جان متحدان افغان نیروهای امریکایی را با خطر روبرو سازند.
در این نامه آمده است که بیش از هزار افغان مقیم قطر ممکن است به کانگو منتقل شوند، افرادی که بسیاری از آنان مترجمان پیشین و همکاران نیروهای امنیتی امریکا بودهاند.
سناتورها این اقدام را «ظالمانه و خیانتآمیز» خوانده و خواستار اجرای تعهدات امریکا در قبال متحدان افغان خود شدهاند.
این درحالی که پس از نشر گزارش ها درباره طرح احتمالی انتقال این مهاجران افغان به کانگو ترمپ هفته گذشته در واکنش به این گزارشها، گفت که از چنین طرحی آگاه نیست. او افزود: «نمیدانم، باید بررسی کنم.»
ترمپ میگوید محاصره دریایی تا زمان رسیدن به توافق درباره برنامه هستهای ایران ادامه خواهد داشت
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده می گوید که قصد دارد ایران را تحت محاصرۀ دریایی نگه دارد تا زمانی که حکومت ایران با توافقی برای برطرف کردن نگرانیهای امریکا دربارهٔ برنامه هستهای خود موافقت کند.
ترمپ روز چهارشنبه ( ۹ ثور) در یک گفتوگوی تلفنی با وبسایت اکسیوس گفت: «محاصره تا حدی از بمباران مؤثرتر است ، اوضاع برایشان بدتر هم خواهد شد و نمیتوانند سلاح هستهای داشته باشند.»
او پیشنهاد مطرح شده توسط ایران را رد کرده است؛ پیشنهادی که بر اساس آن ابتدا تنگه هرمز بازگشایی و محاصره لغو شود و گفتوگوهای هستهای به مرحلهای بعد موکول گردد.
رئیسجمهور ایالات متحده گفت که ایران برای لغو محاصره خواهان دستیابی به یک توافق است و افزود: «آنها میخواهند به توافق برسند. نمیخواهند او محاصره را ادامه دهد.
در آغاز این هفته گزارش شد که ایران از طریق پاکستان پیشنهادی برای باز شدن تنگه هرمز در مقابل رفع محاصره دریایی ایران توسط اردوی امریکا ارائه داده و خواسته است که مذاکره درباره برنامه هستهای در مرحله بعد انجام شود.
این پیشنهاد پس از آن ارائه شد که دونالد ترمپ سفر نمایندگان خود به پاکستان برای مذاکره با ایران را لغو کرد.
پنتاگون: هزینهٔ جنگ امریکا با ایران به ۲۵ میلیارد دالر رسیده است
یک مقام ارشد وزارت دفاع امریکا اعلام کرد که هزینهٔ جنگ این کشور با ایران تاکنون به ۲۵ میلیارد دالر رسیده است، رقمی که نخستین برآورد رسمی از هزینههای این درگیری بهشمار میرود.
به گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی ، جولز هرست، که در حال حاضر وظایف مدیر مالی پنتاگون را بر عهده دارد، روز چهارشنبه ( ۹ ثور ) به قانونگذاران در کمیتهٔ نظامی مجلس نمایندگان امریکا گفت که بخش عمدهٔ این هزینه صرف مهمات شده است.
ایالات متحده از نهم حوت حملات خود علیه ایران را آغاز کرد و در حال حاضر دو طرف یک آتشبس شکننده را حفظ کردهاند.
سازمان ملل: ایران از آغاز حملات اسرائیل و امریکا دستکم ۲۱ نفر را اعدام کرده است
سازمان ملل متحد روز چهارشنبه ۹ ثور اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ، ایران دستکم ۲۱ نفر را اعدام و بیش از ۴۰۰۰ نفر را بازداشت کرده است.
به گفتهٔ دفتر حقوق بشر سازمان ملل، از زمانی که حملات امریکا و اسرائیل در در ایران آغاز شد، "دستکم ۹ نفر در ارتباط با اعتراضات ماه جدی، ۱۰ نفر به اتهام عضویت در گروههای مخالف، و دو نفر به اتهام جاسوسی اعدام شدهاند".
این نهاد همچنین در بیانیهای افزود: «همچنان تخمین زده میشود که از ماه حوت بیش از ۴۰۰۰ نفر در ایران با اتهامات مرتبط با امنیت ملی بازداشت شدهاند."
پیشتر، سازمان عفو بینالملل هشدار داده بود که غیرنظامیان در ایران همچنان با «خطر دوگانهٔ» جنگ و سرکوب مواجهاند.
گروههای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بینالملل میگویند ایران پس از چین بیشترین تعداد اعدام ها را در جهان دارد.
وزیر دفاع ایالات متحدهٔ امریکا به پرسشهای کانگرس در مورد جنگ ایران پاسخ میدهد
وزیر دفاع ایالات متحدهٔ امریکا امروز ۹ ثور به کانگرس میرود تا به پرسشهای اعضای کانگرس در مورد جنگ ایران پاسخ دهد.
این نخستین بار از زمان آغاز این جنگ است که پیت هیگست به پرسشهای اعضای کانگرس پاسخ میدهد. قرار است آقای هیگست همچنان دربارهٔ بودجهٔ دفاعی ۱.۵ تریلیون دالری رئیسجمهور دونالد ترمپ برای اعضای مجلس نمایندگان توضیحات ارائه کند.
در کانگرس، نمایندگان هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات پیش از این از اطلاعات دریافتشده دربارهٔ جنگ ایران ابراز نارضایتی کردهاند، از همین رو انتظار میرود که از آقای هیگست پرسشهای جدی مطرح شود.
وزارت انرژی قزاقستان: خروج از اوپک در حال حاضر در دستور کار نیست
وزارت انرژی قزاقستان چهارشنبه ۹ ثور اعلام کرد که این کشور در حال حاضر به خروج از سازمان کشورهای صادرکنندهٔ نفت (اوپک) غور نمیکند.
این کشور آسیای میانه یک روز پس از آن، این اظهارات را مطرح کرد که امارات متحدهٔ عربی گفته بود در میان بحران انرژی ناشی از جنگ ایران، احتمال خروج از اوپک را بررسی میکند.
اوپک در سال ۱۹۶۰ توسط عربستان سعودی، ایران، کویت، عراق و ونزوئلا در بغداد تأسیس شد و اکنون شمار اعضای آن، به شمول امارات متحدهٔ عربی، به دوازده کشور میرسد.
چارلز پادشاه بریتانیا، با رئیس جمهور ترمپ ملاقات کرد
چارلز پادشاه بریتانیا، روز سهشنبه(۸ ثور) با دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحدۀ امریکاملاقات کرد. این دیدار بخشی از سفر دولتی است که هدف آن تأکید بر وحدت میان این دو متحد دیرینه، با وجود اختلافات عمیق درمورد جنگ ایران، خوانده شده است.
در حالی که صدها مهمان در چمن جنوبی قصر سفید ایستاده بودند و توپهای تشریفاتی فیر شد، سرود ملی ایالات متحدۀ امریکا نواخته شد، چارلز و ملکه کامیلا از سوی رئیسجمهور ترمپ و بانوی نخست ملانیا ترمپ، استقبال شدند.
براساس خبرگزاری رویترز، رئیس جمهور ترمپ به جمع حاضران گفت:«این چه روز زیبای بریتانیایی است»، او در سخنان خود، پادشاه بریتانیا را «مردی بسیار شیک و باوقار» توصیف کرد و به شوخی گفت که مادرش به «چارلز علاقهمند بود».
این زوج سلطنتی بریتانیا در یک سفر دولتی چهارروزه در امریکا هستند که هدف آن برجسته ساختن روابطی است که میان بریتانیا و مستعمرۀ سابقاش طی ۲۵۰ سال پس از استقلال امریکا شکل گرفته است؛ رابطهای که در دهههای اخیر به نام «رابطه ویژه» شناخته میشود.