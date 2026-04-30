ترمپ از تصمیم امارات متحده عربی برای خروج از اوپک استقبال کرد

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده می گوید که قصد دارد ایران را تحت محاصرۀ دریایی نگه دارد تا زمانی که حکومت ایران با توافقی برای برطرف کردن نگرانی‌های امریکا دربارهٔ برنامه هسته‌ای خود موافقت کند.

ترمپ روز چهارشنبه ( ۹ ثور) در یک گفت‌وگوی تلفنی با وب‌سایت اکسیوس گفت: «محاصره تا حدی از بمباران مؤثرتر است ، اوضاع برایشان بدتر هم خواهد شد و نمی‌توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند.»

او پیشنهاد مطرح شده توسط ایران را رد کرده است؛ پیشنهادی که بر اساس آن ابتدا تنگه هرمز بازگشایی و محاصره لغو شود و گفت‌وگوهای هسته‌ای به مرحله‌ای بعد موکول گردد.

رئیس‌جمهور ایالات متحده گفت که ایران برای لغو محاصره خواهان دستیابی به یک توافق است و افزود: «آن‌ها می‌خواهند به توافق برسند. نمی‌خواهند او محاصره را ادامه دهد.

در آغاز این هفته گزارش شد که ایران از طریق پاکستان پیشنهادی برای باز شدن تنگه هرمز در مقابل رفع محاصره دریایی ایران توسط اردوی امریکا ارائه داده و خواسته است که مذاکره درباره برنامه هسته‌ای در مرحله بعد انجام شود.

این پیشنهاد پس از آن ارائه شد که دونالد ترمپ سفر نمایندگان خود به پاکستان برای مذاکره با ایران را لغو کرد.