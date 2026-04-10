هشدار معاون رئیس جمهور امریکا به ایران قبل از مذاکرات؛ "ما را بازی ندهید"

جی دی ونس، معاون رئیس‌جمهور امریکا، روز جمعه گفت، در حالی که برای انجام گفت‌وگوها عازم پاکستان می‌شود، به مذاکراتی مثبت با ایران امیدوار است و در عین حال به تهران هشدار داد که "ما را بازی ندهد."

ونس پیش از ترک واشنگتن به خبرنگاران گفت: "ما مشتاق انجام مذاکرات هستیم. فکر می‌کنم این مذاکرات مثبت خواهد بود."

او افزود: "همان‌طور که رئیس‌جمهور ایالات متحده گفته است، اگر ایرانی‌ها مایل باشند با حسن نیت مذاکره کنند، ما قطعاً آماده‌ایم دست دوستی دراز کنیم. اگر بخواهند ما را بازی بدهند، خواهند دید که تیم مذاکره‌کننده چندان پذیرای این رفتار نخواهد بود."

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، در پی برقراری آتش‌بس دو هفته‌ای با ایران معاون خود را همراه با دو نمایندۀ ویژۀ خود راهی مذاکرات می‌کند.

این در حالیست که مقام‌های ایرانی می‌گویند، تا زمانی که لبنان به توافق آتش‌بس اضافه نشود و اسرائیل حملات خود به مواضع گروه حزب‌الله را قطع نکند، در مذاکرات با امریکا شرکت نمی‌کنند.

مذاکره بین واشنگتن و تهران برای رسیدن به صلح قرار است روز شنبه در اسلام‌آباد برگزار شود و خبرگزاری فرانسه گزارش داده که به شکل "غیرمستقیم" برگزار خواهد شد.