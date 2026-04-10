شنبه ۲۲ حمل ۱۴۰۵ کابل ۰۰:۴۲

هشدار معاون رئیس جمهور امریکا به ایران قبل از مذاکرات؛ "ما را بازی ندهید"

جی دی ونس، معاون رئیس‌جمهور امریکا
جی دی ونس، معاون رئیس‌جمهور امریکا

جی دی ونس، معاون رئیس‌جمهور امریکا، روز جمعه گفت، در حالی که برای انجام گفت‌وگوها عازم پاکستان می‌شود، به مذاکراتی مثبت با ایران امیدوار است و در عین حال به تهران هشدار داد که "ما را بازی ندهد."

ونس پیش از ترک واشنگتن به خبرنگاران گفت: "ما مشتاق انجام مذاکرات هستیم. فکر می‌کنم این مذاکرات مثبت خواهد بود."

او افزود: "همان‌طور که رئیس‌جمهور ایالات متحده گفته است، اگر ایرانی‌ها مایل باشند با حسن نیت مذاکره کنند، ما قطعاً آماده‌ایم دست دوستی دراز کنیم. اگر بخواهند ما را بازی بدهند، خواهند دید که تیم مذاکره‌کننده چندان پذیرای این رفتار نخواهد بود."

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، در پی برقراری آتش‌بس دو هفته‌ای با ایران معاون خود را همراه با دو نمایندۀ ویژۀ خود راهی مذاکرات می‌کند.

این در حالیست که مقام‌های ایرانی می‌گویند، تا زمانی که لبنان به توافق آتش‌بس اضافه نشود و اسرائیل حملات خود به مواضع گروه حزب‌الله را قطع نکند، در مذاکرات با امریکا شرکت نمی‌کنند.

مذاکره بین واشنگتن و تهران برای رسیدن به صلح قرار است روز شنبه در اسلام‌آباد برگزار شود و خبرگزاری فرانسه گزارش داده که به شکل "غیرمستقیم" برگزار خواهد شد.

قالیباف خواستار تحقق دو شرط پیش از آغاز مذاکرات با امریکا شد

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، که گفته می‌شود از اعضای گروه مذاکره کننده ایران با امریکا در پاکستان است، عصر جمعه، ۲۱ حمل، ساعاتی پیش از آغاز مذاکرات خواستار محقق شدن دو شرط "برقراری آتش‌بس در لبنان" و "آزادسازی دارایی‌های مسدود شدهٔ ایران" شد.

او در پیامی در صفحۀ ایکس خود این دو شرط را به عنوان اقدامات مورد توافق دو طرف خواند و خواست تا پیش از شروع مذاکرات محقق شوند.

مقام‌های جمهوری اسلامی از زمان برقراری آتش‌بس، بارها خواستار توقف حملات اسرائیل به لبنان شده و آن را به عنوان موارد توافق آتش‌بس دانسته اند، اما امریکا و اسرائیل چنین موضوعی را رد کرده‌اند.

این درحالیست که ارتش اسرائیل و گروه حزب‌الله لبنان روز جمعه هم به تبادل آتش ادامه دادند و حزب‌الله اعلام کرد که حملات موشکی به پایگاه دریایی اشدود و چندین منطقه دیگر در شمال اسرائیل انجام داده است.

رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که در این حملات یک خانه ویران شده است، اما گفتند که تلفاتی نداشته است. در پاسخ، ارتش اسرائیل مناطقی را در جنوب لبنان بمباران کرد و طبق گزارش رسانه‌های لبنانی، حداقل یک نفر کشته شد.

اسلام‌آباد روز شنبه میزبان مذاکرات امریکا و ایران خواهد بود

آمادگی‌ها در اسلام‌آباد برای میزبانی مذاکرات امریکا و ایران
آمادگی‌ها در اسلام‌آباد برای میزبانی مذاکرات امریکا و ایران

پیش از این گفته شده بود که مذاکرات ایران و امریکا روز جمعه در اسلام‌آباد آغاز می‌شود، اما چندین رسانه غربی روز جمعه گزارش دادند که این مذاکرات روز شنبه، ۲۲ حمل برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مذاکرات غیرمستقیم خواهد بود؛ یعنی دو طرف در اتاق‌های جداگانه خواهند نشست و مقامات پاکستانی پیام‌ها را بین دو اتاق رد و بدل خواهند کرد.

پیش از مذاکرات، پاکستان ارتش خود را برای حفظ امنیت در این کشور به خیابان‌ها اعزام کرده است.

توافق آتش‌بس دو هفته‌ای بین ایران و امریکا، که با میانجیگری پاکستان حاصل شد، تنها چند ساعت قبل از ضرب‌الاجل دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا اعلام شد که شامل تهدیدی مبنی بر "نابودی کامل تمدن ایران" بود.

مذاکرات ایران و‌ امریکا در اسلام‌آباد روز شنبه آغاز می‌شود

اسلام آباد
اسلام آباد

پس از آن که دولت پاکستان در آستانه مذاکرات ایران و ایالات متحده دو روز پنج‌شنبه و جمعه را در این کشور تعطیل اعلام کرد و خبری منتشر شد از این که آغاز مذاکرات روز جمعه خواهد بود، چند رسانه غربی خبر دادند که مذاکره دو طرف روز شنبه، ۲۲ حمل، صورت خواهد گرفت.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، این مذاکرات هم به روال اخیرا معمول دو کشور غیرمستقیم خواهد بود؛ یعنی دو طرف در اتاق‌های جدا خواهند نشست و پاکستانی‌ها پیغام‌ها را بین دو اتاق منتقل خواهند کرد.

در آستانه این گفت‌وگوها، پاکستان تدابیر امنیتی شدید را گرفته است.

توافق بر سر آتش‌بس دوهفته‌ای میان ایران و امریکا که با میانجی‌گری پاکستان حاصل شد تنها ساعاتی پیش از آن اعلام شد که ضرب‌الاجل دونالد ترمپ داشت به پایان می‌رسید، ضرب‌الاجلی همراه با این تهدید که «تمدن ایران نابود خواهد شد».

غرق شدن چهار تن در تلاش برای عبور از کانال مانش در سواحل فرانسه

چهار نفر روز پنجشنبه ۲۰ حمل در سواحل شمالی فرانسه هنگام تلاش برای عبور از کانال مانش به‌سوی انگلستان جان باختند.

به گفته مقام‌های محلی این افراد هنگام سوار شدن به یک قایق کوچک در نزدیکی قریه ایکیهان-پلاژ در آب غرق شدند.

همچنین دو کودک به شفاخانه منتقل شده‌اند.

این رویداد در حالی رخ داده که فرانسه همچنان نقطه اصلی حرکت مهاجرانی است که تلاش می‌کنند با قایق‌های کوچک و خطرناک خود را به بریتانیا برسانند.

با این رویداد، شمار قربانیان قایق‌های کوچک در سال جاری به شش نفر رسیده است.

انتقاد ترمپ از رفتار ایران در تنگۀ هرمز

رئیس‌جمهور ایالات متحده با انتقاد از رفتار ایران در تنگۀ هرمز، به تهران هشدار داد.

دونالد ترمپ با انتشار پستی در شبکۀ «تروث سوشال»، که سومین نوشته او در این مورد طی کمتر از دو ساعت به شمار می‌آید، نوشت: «ایران در زمینۀ عبور نفت از تنگۀ هرمز، رفتاری بسیار بد، و چه‌بسا غیر محترمانه را در پیش گرفته است».

رئیس‌جمهور امریکا در ادامه هشدار داده است که «این، آن توافقی نیست که با هم داشتیم!»

بر اساس داده‌های شرکت‌هایی که اطلاعات کشتیرانی را ثبت و دنبال می‌کنند، از زمان آغاز آتش‌بس بین ایران و امریکا، تنها ۱۰ کشتی از تنگۀ هرمز عبور کرده‌اند که بیشترشان هم، با پرچم ایران تردد می‌کنند.

دونالد ترمپ پیشتر تأکید کرده بود که تنگۀ هرمز باز شده و به‌زودی شاهد عرضۀ وسیع نفت در بازارهای جهانی خواهیم بود.

روسیه و اوکراین به مناسبت عید پاک ارتدوکس‌ها ۳۲ ساعت آتش‌بس اعلام کرده است

روسیه و اوکراین اعلام کردند به مناسبت فرارسیدن عید پاک مسیحیان ارتدوکس آتش‌بسی ۳۲ ساعته را رعایت خواهند کرد.

این آتش‌بس قرار است ساعت چهار بعدازظهر روز شنبه، ۲۲ حمل آغاز شود و تا پایان روز یک‌شنبه ادامه داشته باشد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در روز پنج‌شنبه، ۲۰ حمل گفت که پس از این که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به نیروهای کشورش دستور توقف جنگ در مدت تعطیلات مذهبی را داده، اوکراین نیز «به همین شکل عمل خواهد کرد».

در بیش از چهار سالی که از آغاز تهاجم روسیه به خاک اوکراین می‌گذرد، مسکو تقریبا همیشه پیشنهاد آتش‌بس طولانی‌مدت یا بدون زمان معین را رد و تأکید کرده که برای پایان دادن به این جنگ نیاز به «توافقی جامع» هست.

در این میان ورود ایالات متحده در کنار اسرائیل به جنگ با ایران روند مذاکرات صلح اوکراین را متاثر کرده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران محدودیت غنی‌سازی یورانیوم را رد کرد

محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران (آرشیف)
محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران (آرشیف)

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران محدودیت غنی‌سازی یورانیوم در آن کشور را رد کرد و گفت «محدود کردن برنامه غنی‌سازی صرفاً آرزوهایی است که به گور خواهد رفت.»

به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد اسلامی روز پنجشنبه (۲۰حمل) در حاشیۀ مراسمی که برای چهلمین روز کشته شدن علی خامنه‌ای رهبر ارشد سابق ایران در تهران برگزار شد، تأکید کرد که «هیچ قانون و فردی» نمی‌تواند جلوی برنامۀ غنی‌سازی را بگیرد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که قرار است مذاکراتی میان ایران و ایالات متحده با میانجی‌گری پاکستان برگزار شود.

امریکا برچیده شدن غنی‌سازی را یکی از شروط توافق برای پایان جنگ اعلام کرده و در مقابل خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران ایران می‌گوید که یکی از بندهای ۱۰گانۀ حکومت ایران برای توافق «پذیرش حق غنی‌سازی ایران توسط امریکا و مذاکره دربارۀ سطح غنی‌سازی» است.

اختلاف‌نظر درباره شمول لبنان در آتش‌بس ایران و امریکا شدت گرفت

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا، تأکید کرده که توافق آتش‌بس با ایران باید به لبنان گسترش یابد و هشدار داد که ادامهٔ حملات اسرائیل می‌تواند این توافق را تضعیف کند.

او روز پنجشنبه (۲۰حمل ) در شبکه ایکس نوشت: «اقدامات اسرائیل آتش‌بس میان امریکا و ایران را تحت فشار شدید قرار داده است. این آتش‌بس باید به لبنان نیز گسترش یابد.»

وزیر صحت لبنان روز پنج‌شنبه اعلام کرد که شمار قربانیان حملات هوایی هم‌زمان اسرائیل به بیروت و دیگر مناطق لبنان در روز چهارشنبه به بیش از ۲۰۰ کشته و بیش از هزار زخمی افزایش یافته است.

پیش از کایا کالاس، امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه، هم اعلام کرده بود که هرگونه آتش‌بس معتبر باید لبنان را نیز در بر بگیرد و از امریکا و ایران خواست که این توافق را در همه جبهه‌ها به‌ویژه لبنان، رعایت کنند.

ایوت کوپر وزیر خارجۀ بریتانیا، هم روز پنج‌شنبه گفت که جلوگیری از تشدید بحران مستلزم آن است که لبنان نیز مشمول آتش‌بس شود.

در مقابل، جی‌دی ونس معاون رئیس‌جمهور امریکا گفته است که این آتش‌بس شامل لبنان نمی‌شود و به گفتۀ او ، چنین برداشتی ناشی از سوءتفاهم در روند مذاکرات بوده است.

یک شهروند پاکستانی اعتراف کرد که می‌خواسته با الهام از داعش به مرکز یهودیان در نیویارک حمله کند

نمایی از شهر نیویارک ایالات متحدۀ امریکا
نمایی از شهر نیویارک ایالات متحدۀ امریکا

وزارت عدلیۀ ایالات متحده روز چهارشنبه، ۱۹ حمل اعلام کرد که یک شهروند پاکستانی به نام "محمد شاهزب خان" که در بازداشت بسر می‌برد، اعتراف کرده که تلاش داشته تا با الهام از گروه دولت اسلامی (داعش) با سلاح‌های خودکار به جمعیت در یک مرکز برجستۀ یهودیان در بروکلین نیویارک حمله کند.

جان ای. آیزنبرگ، معاون لوی سارنوالی امریکا گفته که خان می‌خواسته که همزمان با سالگرد حملات حماس در ۷ اکتوبر، در سال ۲۰۲۴ این حمله را انجام دهد.

جی کلیتون، سارنوال ناحیۀ جنوبی نیویارک می‌گوید که محمد خان قصد داشت در حمایت از داعش، "حمله‌ای وحشتناک" به یک مرکز یهودیان انجام دهد.

بر اساس اعلامیۀ وزارت عدلیۀ امریکا، محمد شاهزب خان، یک تبعۀ پاکستانی ساکن کانادا در ماه نوامبر ۲۰۲۳، شروع به انتشار پست در رسانه‌های اجتماعی و ارتباط با دیگران در مورد حمایت خود از داعش، از جمله با توزیع ویدیوها و متون تبلیغاتی این گروه کرد.

خان متعاقباً شروع به برنامه‌ریزی حملات تروریستی در ایالات متحده در حمایت از داعش کرد. اما در ماه سپتمبر ۲۰۲۴ در نزدیکی مرز میان کانادا و امریکا بازداشت شد.

