معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا امروز شنبه وارد اسلام‌آباد شد هیئت ایران به رهبری محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس این کشور، شب گذشته به پایتخت پاکستان رسیده بود.

رسانه‌های حکومتی در ایران به نقل از محمدباقر قالیباف نوشته‌اند: «نیت ما خیر است، اما اعتماد نداریم.»

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور امریکا، نیز پیش از سفر به پاکستان گفته بود که به گفت‌وگوهای مثبت با ایران امیدوار است، اما همزمان هشدار داده که اگر تهران قصد فریب داشته باشد، پیشنهادهایی که قابل پذیرش نباشد، رد خواهد شد.

وزیر امور خارجه پاکستان روز شنبه ابراز امیدواری کرد که دو هیئت عالی‌رتبه ایران و امریکا در مذاکرات پیشِ رو «مشارکت سازنده» داشته باشند.

اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، پس از استقبال از دو هیئت ایرانی و امریکایی بیانیه‌ای رو در ظهر شنبه منتشر کرد.

در بیانیه وزارت خارجه پاکستان ابراز امیدواری شده است که طرفین با نیت «اشتراک سازنده» به پای میز مذاکره بروند. در این بیانیه همچنین بر تمایل اسلام‌آباد به تسهیل روند مذاکرات برای رسیدن به «راه حلی ماندگار و پایدار» تأکید شده است.

در حالی که قرار بود دو هیئت صبح شنبه مذاکرات را آغاز کنند، اکنون رسانه‌های داخل ایران نوشته‌اند که هر یک از هیئت‌ها جداگانه ابتدا با شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، دیدار می‌کنند و سپس برنامه دیدار هیئت‌ها مشخص خواهد شد.