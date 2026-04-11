تلویزیون دولتی ایران: تا اکنون دو دور مذاکرات بین مقامات ایرانی و امریکایی در پاکستان دایر شده است

تلویزیون دولتی ایران می گوید که تا اکنون دو دور مذاکرات بین مقامات ایرانی و امریکایی در پاکستان برگزار شد.

براساس خبرگزاری فرانسپرس، رسانۀ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ناوقت شنبه(۲۲ حمل) گفت«براساس اطلاعاتی که یک فرد نزدیک به تیم مذاکره‌کننده به خبرنگار تلویزیون دولتی ارائه کرده، احتمالاً دور دیگری از مذاکرات، ناوقت امشب یا فردا برگزار خواهد شد.»

خبرگزاری رویترز نیز از قول خبرگزاری نیمه‌رسمی تسنیم ایران گزارش داد که تنگۀ هرمز همچنان از جمله موارد اصلی «اختلاف جدی» در مذاکرات بین هیئت‌های ایران و امریکا در اسلام‌آباد است و افزود که علیرغم آنچه که خواسته‌های بیش از حد ایالات متحده توصیف شده، رایزنی‌ها ادامه دارد.

شماری از رسانه های خبر معتبر جهان گزارش داده اند که مذاکرات روز شنبه میان ایران و ایالات متحدۀ امریکا به میانجی‌گری پاکستان"بطور مستقیم و رودررو" صورت می گیرد