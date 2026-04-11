براساس گزارش ها، رهبر ایران آسیب دیده است
براساس گزارش ها، مجتبی خامنهای رهبر ایران در روز نخست حمله اسرائیل بر تهران آسیب دیده است.
خبرگزاری رویترز روز شنبه( ۲۲ حمل) در گزارشی از قول سه منبع در داخل ایران که از افشای نام هایشان خودداری شده نوشته که مجتبی خامنهای که یک هفته پس از مرگ پدرش، علی خامنهای، در حملۀ اسرائیل به حیث جانشین او معرفی شد، پس از گذشت ۴۰ روز، هنوز هم در حال تداوی جراحات شدید صورت و پاهایش قرار دارد. در این مدت نه صدایی از مجتبی خامنهای منتشر شده و نه تصویری، و تا هنوز هیچ گزارش یا خبر موثق از محل نگهداری و تداوی او در دست نیست.
براساس رویترز، رهبر جدید و ۵۶ ساله جمهوری اسلامی ایران با وصف این جراحات «ذهنی بیدار و هشیار» دارد و در تصامیم حکومتی با مقامات ارشد ایران شرکت میکند.
رادیوفردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی به دلیل سانسور شدید اطلاعات در ایران و قطع اینترنت که هنوز هم ادامه دارد، قادر به راستیآزمایی این خبر نیست.
در پی فروریختن سقف یک خانه، در ولسوالی قرهباغ ولایت غزنی، دو تن کشته شدند
دفتر رسانههای ولایت غزنی در خبرنامهای گفته که روز شنبه (۲۲ حمل) در پی فروریختن سقف یک خانه، در ولسوالی قرهباغ ولایت غزنی، دو تن کشته شدهاند.
در این حال، ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان نیز روز شنبه (۲۲ حمل) گفت«در دو روز گذشته، در اثر بارندگیها، سیلابها و سایر رویدادهای طبیعی، ۲۲ تن کشته و ۹ تن دیگر زخمی شدهاند.»
ادارۀ هماهنگی کمکهای بشردوستانۀ سازمان ملل متحد (اوچا) هم روز شنبه گفت«در بسیاری از ولایتهای افغانستان، در اثر بارندگیهای اخیر، بارانهای شدید و سیلابها، حدود ۷۳ هزار تن آسیب دیدهاند.»
به گفتۀ اوچا «در اثر سیلابهای اخیر حدقل ۹۳ تن کشته، ۱۸۱ تن زخمی و چهار تن دیگر ناپدید شدهاند.»
کمپاین ملی مبارزه با پولیو در افغانستان دوشنبه آغاز میشود
کمپاین ملی مبارزه با بیماری فلج اطفال(پولیو) سال ۲۰۲۶ میلادی، سر از دوشنبه(۲۴ حمل) در افغانستان آغاز میشود.
در این کمپاین سه روزه، به حمایت نهادهای بینالمللی، حدود دوازده میلیون و ششصد هزار کودک زیر پنج سال، واکسین خواهند شد.
ادارۀ افغانستان عاری از پولیو اعلام کرده که به دلیل سردی هوا، این کمپاین در ولایات دایکندی و بامیان با تأخیر آغاز خواهد شد.
افغانستان و پاکستان تنها دو کشوری جهان اند که در آنها بیماری فلج اطفال ریشه کن نشده و در سال ۲۰۲۵ میلادی، حداقل نُه مورد مثبت بیماری پولیو در افغانستان ثبت شده بود.
تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان در برابر تیم تاجیکستان شکست خورد
تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان روز شنبه( ۲۲ حمل) با تیم تاجیکستان به میدان رفت.
در این مسابقه که در چارچوب رقابتهای قهرمانی آسیا (کافا) برگزار شد، تیم افغانستان ۳ در برابر ۲ از تیم تاجیکستان شکست خورد.
بازی روز شنبه، چهارمین و آخرین مسابقۀ تیم افغانستان در این رقابتها بود.
افغانستان پیش از این سه بازی انجام داده بود؛ در نخستین دیدار به قرغیزستان باخت، در بازی دوم با ترکمنستان مساوی شد و در سومین مسابقه نیز از تیم کشور میزبان ازبیکستان را شکست خورد.
رقابتهای قهرمانی زیر سن ۱۷ سال آسیا، میان تیمهای افغانستان، قرغیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان که ۱۶ حمل در ازبیکستان آغاز شد تا ۲۶ حمل ادامه خواهد داشت.
وزارت صحت لبنان: در حملات اسرائیل، ۱۰ تن کشته شدند
در پی حملات اسرائیل بر جنوب لبنان، وزارت صحت این کشور روز شنبه( ۲۲ حمل) اعلام کرد که در نتیجه این حملات، ۱۰ تن از جمله سه کارمند خدمات اضطراری کشته شده اند.
این در حالیست که رسانههای حکومتی لبنان از دوازده حمله بر مناطق مختلف این کشور گزارش داده اند.
براساس خبرگزاری فرانسپرس، وزارت صحت لبنان، روز شنبه( ۲۲ حمل) در یک اعلامیه گفته که سه حمله مرگبار مناطق مختلف شهرک نباطیه را هدف قرار داد، یک عضو دفاع ملکی لبنان و دو تن از امدادگران مربوط به کمیتۀ صحی اسلامی وابسته به حزبالله، در جملۀ کشتهشدگان، شامل اند.
حزب الله گروهی مورد حمایت ایران در لبنان که از سوی اسرائیل و امریکا یک سازمان تروریستی خوانده شده، اما اتحادیۀ اروپا تنها شاخۀ نظامی آن را در لیست سیاه شامل ساخته، نه بخش سیاسی آن را. نمایندگان شاخۀ سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند.
وزارت صحت لبنان همچنان آنچه را «هدفگیری سیستماتیک» کارمندان خدمات اضطراری از سوی اسرائیل خوانده، محکوم کرده است.
اسرائیل تا هنوز در این مورد رسماً چیزی نگفته است.
قانونگذار شرق و غرب لیبیا توافق یکسانسازی مصارف دولتی امضا کردند
پس از بیش از ده سال، نهادهای قانونگذار شرق و غرب لیبیا به میانجیگری ایالات متحدۀ امریکا توافقی را برای یکسانسازی مصارف دولتی امضا کردند.
براساس خبر گزاری فرانسپرس، بانک مرکزی لیبیا روز شنبه( ۲۲ حمل) در یک اعلامیه، این اقدام را گامی مهم برای وحدت سیاست مالی و بهبود مدیریت مصارف این کشور دانسته است.
اعلامیه می افزاید که این توافق توسط نمایندگان هر دو طرف امضا شد و نخستین اجماع بر سر مصارف مشترک در بیش از ۱۳ سال بهشمار میرود.
با وجود عواید ۲۲ میلیارد دالری نفت در سال گذشته، لیبیا با کمبود ۹ میلیارد دالر اسعار خارجی روبهرو است.
لیبیا پس از قیام سال ۲۰۱۱ میلادی و سقوط معمر قذافی تا هنوز هم دچار بحران است و میان دو حکومت تقسیم شده؛ حکومت مورد حمایت سازمان ملل متحد به رهبری عبدالحمید الدبیبه در شهر طرابلس، و اداره شرقی در بنغازی که از خلیفه حفتر حمایت میکند.
نزار آمیدی، بهحیث رئیسجمهور جدید عراق انتخاب شد
نزار آمیدی، نامزد "اتحادیۀ میهنی کردستان" که در معادلات اقلیم کردستان معمولاً روابط نزدیکتری با حکومت ایران داشته، بهحیث رئیسجمهور جدید عراق انتخاب شد.
آمیدی، جای عبداللطیف رشید را در قصر السلام بغداد گرفت.
پارلمان عراق امروز، روز شنبه( ۲۲ حمل) برای انتخاب رئیسجمهور جدید این کشور جلسه کرد. در دور نخست رأیگیری در پارلمان، هیچیک از نامزدها نتوانستند دو سومِ آراء نمایندگان را به دست آورند و انتخابات به دور دوم کشیده شد. در دور دوم، نزار آمیدی با کسب اکثریت آرا در رقابت با مثنی امین پیروز شد.
بر اساس عرف سیاسی در عراق، مقام صدارات به یک سیاستمدار شیعه، ریاست پارلمان به یک سنی و ریاستجمهوری عراق عمدتاً تشریفاتی به یک کرد میرسد.
طالبان: یک تن در پیوند به حمله روز جمعه بر غیرنظامیان در قریه «ده مهری» ولسوالی انجیل هرات بازداشت شد
طالبان از بازداشت یک تن در پیوند به حملۀ روز جمعه بر غیرنظامیان در قریۀ «ده مهری» ولسوالی انجیل ولایت هرات خبر دادهاند.
احمدالله متقی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات امروز گفت که از فرد بازداشتشده تحقیق جریان دارد، اما در مورد هویت او جزئیات بیشتری با رسانهها شریک نکرد.
به گفته متقی، در این حمله ۱۱ تن کشته و ۸ تن دیگر زخمی شدهاند. گزارشها حاکی است که وضعیت صحی دو تن از زخمیان وخیم است.
تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است
نمایندههای ایران و امریکا برای مذاکرات به اسلام آباد سفر کردند
معاون رئیسجمهور ایالات متحده امریکا امروز شنبه وارد اسلامآباد شد هیئت ایران به رهبری محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس این کشور، شب گذشته به پایتخت پاکستان رسیده بود.
رسانههای حکومتی در ایران به نقل از محمدباقر قالیباف نوشتهاند: «نیت ما خیر است، اما اعتماد نداریم.»
جیدی ونس، معاون رئیسجمهور امریکا، نیز پیش از سفر به پاکستان گفته بود که به گفتوگوهای مثبت با ایران امیدوار است، اما همزمان هشدار داده که اگر تهران قصد فریب داشته باشد، پیشنهادهایی که قابل پذیرش نباشد، رد خواهد شد.
وزیر امور خارجه پاکستان روز شنبه ابراز امیدواری کرد که دو هیئت عالیرتبه ایران و امریکا در مذاکرات پیشِ رو «مشارکت سازنده» داشته باشند.
اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، پس از استقبال از دو هیئت ایرانی و امریکایی بیانیهای رو در ظهر شنبه منتشر کرد.
در بیانیه وزارت خارجه پاکستان ابراز امیدواری شده است که طرفین با نیت «اشتراک سازنده» به پای میز مذاکره بروند. در این بیانیه همچنین بر تمایل اسلامآباد به تسهیل روند مذاکرات برای رسیدن به «راه حلی ماندگار و پایدار» تأکید شده است.
در حالی که قرار بود دو هیئت صبح شنبه مذاکرات را آغاز کنند، اکنون رسانههای داخل ایران نوشتهاند که هر یک از هیئتها جداگانه ابتدا با شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، دیدار میکنند و سپس برنامه دیدار هیئتها مشخص خواهد شد.
