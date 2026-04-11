براساس گزارش ها، رهبر ایران آسیب دیده است

براساس گزارش ها، مجتبی خامنه‌ای رهبر ایران در روز نخست حمله اسرائیل بر تهران آسیب دیده است.

خبرگزاری رویترز روز شنبه( ۲۲ حمل) در گزارشی از قول سه منبع در داخل ایران که از افشای نام های‌شان خودداری شده نوشته که مجتبی خامنه‌ای که یک هفته پس از مرگ پدرش، علی خامنه‌ای، در حملۀ اسرائیل به حیث جانشین او معرفی شد، پس از گذشت ۴۰ روز، هنوز هم در حال تداوی جراحات شدید صورت و پاهایش قرار دارد. در این مدت نه صدایی از مجتبی خامنه‌ای منتشر شده و نه تصویری، و تا هنوز هیچ گزارش یا خبر موثق از محل نگهداری و تداوی او در دست نیست.

براساس رویترز، رهبر جدید و ۵۶ ساله جمهوری اسلامی ایران با وصف این جراحات «ذهنی بیدار و هشیار» دارد و در تصامیم حکومتی با مقامات ارشد ایران شرکت می‌کند.

رادیوفردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی به دلیل سانسور شدید اطلاعات در ایران و قطع اینترنت که هنوز هم ادامه دارد، قادر به راستی‌آزمایی این خبر نیست.