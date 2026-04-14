طالبان: حملۀ مسلحانه در یک مسجد در بغلان چهار کشته و سه زخمی برجای گذاشت

دو عضو تیم تکواندوی جوانان افغانستان روز سه‌شنبه با لباس‌های رسمی خود در مسابقات قهرمانی بین‌المللی تاشکند به میدان خواهند رفت.

ذبیح‌الله شهزاد، سخنگوی فدراسیون ملی تکواندوی افغانستان به رادیو آزادی گفت که مهدی یعقوبی با دیوید دانیلیان، بازیکن ارمنی، رقابت خواهد کرد و در صورت موفقیت، با یک بازیکن از پیرو به رقابت خواهد پرداخت.

به همین ترتیب، سدیس سکندر با آرتور اسماعیلوف، بازیکن قرقیزستانی، مبارزه خواهد کرد و در صورت موفقیت، با یک بازیکن اوکراینی هم رقابت خواهد کرد.

چهار عضو تیم تکواندوی جوانان افغانستان در مسابقات قهرمانی بین‌المللی تاشکند شرکت می‌کنند.

این رقابت‌ها که از روز یک‌شنبه ۲۳ حمل آغاز شده است، تا ۲۸ این ماه ادامه خواهد داشت.

حدود یک هزار ورزشکار از ۱۱۶ کشور در این مسابقات شرکت کرده اند.