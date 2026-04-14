طالبان: حملۀ مسلحانه در یک مسجد در بغلان چهار کشته و سه زخمی برجای گذاشت

فرماندهی امنیۀ طالبان در بغلان می‌گوید که در یک حملۀ مسلحانه چهار تن در این ولایت کشته و سه تن دیگر زخمی شدند.

این فرماندهی در خبرنامه ای گفته است که رویداد شام دوشنبه (۲۴حمل) هنگام ادای نماز در داخل یک مسجد در ولسوالی خنجان رخ داده است.

در خبرنامه ، علت این رویداد خصومت‌های خانوادگی خوانده شده و گفته شده است که در پیوند به آن، دو تن بازداشت شده‌اند.

پیش از این ، جمعۀ گذشته در تیراندازی مردان مسلح ناشناس به غیرنظامیان در ولایت هرات چندین تن به شمول زنان و کودکان کشته و زخمی شدند.

دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان ،یوناما، گفته است که در این تیراندازی در مقابل یک زیارتگاه شیعیان در روستای ده‌میری ولسوالی انجیل هرات دست‌کم یازده تن کشته و یازده تن دیگر زخمی شدند.

مسئولیت این حمله در هرات را هنوز کسی یا گروهی نپذیرفته است.

مسابقات تاشکند؛ دو تکواندوکار افغان سه‌شنبه با حریفان‌شان روبه‌رو خواهند شد

مهدی یعقوبی و سدیس سکندر، دو تکواندوکار افغان
مهدی یعقوبی و سدیس سکندر، دو تکواندوکار افغان

دو عضو تیم تکواندوی جوانان افغانستان روز سه‌شنبه با لباس‌های رسمی خود در مسابقات قهرمانی بین‌المللی تاشکند به میدان خواهند رفت.

ذبیح‌الله شهزاد، سخنگوی فدراسیون ملی تکواندوی افغانستان به رادیو آزادی گفت که مهدی یعقوبی با دیوید دانیلیان، بازیکن ارمنی، رقابت خواهد کرد و در صورت موفقیت، با یک بازیکن از پیرو به رقابت خواهد پرداخت.

به همین ترتیب، سدیس سکندر با آرتور اسماعیلوف، بازیکن قرقیزستانی، مبارزه خواهد کرد و در صورت موفقیت، با یک بازیکن اوکراینی هم رقابت خواهد کرد.

چهار عضو تیم تکواندوی جوانان افغانستان در مسابقات قهرمانی بین‌المللی تاشکند شرکت می‌کنند.

این رقابت‌ها که از روز یک‌شنبه ۲۳ حمل آغاز شده است، تا ۲۸ این ماه ادامه خواهد داشت.

حدود یک هزار ورزشکار از ۱۱۶ کشور در این مسابقات شرکت کرده اند.

ادامۀ مجازات بدنی متهمان در افغانستان؛ طالبان پنج متهم را میدان وردک و زابل شلاق زدند

نظامیان طالبان (تصویر آرشیف)
نظامیان طالبان (تصویر آرشیف)

ستره محکمۀ حکومت طالبان روز دوشنبه از مجازات بدنی برخی متهمان در ولایت‌های میدان وردک و زابل خبر داد.

بر اساس اعلامیۀ این محکمه، چهار نفر از جمله یک زن، به جرم زنا و لواطت در ولسوالی سیدآباد میدان وردک در محضر عام شلاق زده شدند.

این افراد توسط محکمۀ ابتدایی حکومت طالبان هر کدام به دو سال زندان و ۳۹ ضربه شلاق محکوم شدند و این حکم پس از تأییدی ستره محکمه اجرا شد.

بر اساس اعلامیۀ ستره محکمۀ حکومت طالبان، یک فرد متهم به سرقت در زابل هم در محضر عام شلاق زده شده است.

بر اساس اعلامیه، این فرد به سه سال زندان و ۳۹ ضربه شلاق محکوم شده بود.

گروه‌های حقوق بشری مجازات بدنی متهمان در محضر عام از سوی طالبان را خلاف کرامت انسانی و نقض حقوق بشر می‌دانند، اما طالبان می‌گویند که با این کار شریعت اسلام را تطبیق می‌کنند.

امضای توافقنامه‌هایی به ارزش بیش از نیم میلیارد دالر میان بخش خصوصی افغانستان و ازبیکستان

امضای توافقنامه‌های تجاری میان سکتور خصوصی افغانستان و ازبیکستان
امضای توافقنامه‌های تجاری میان سکتور خصوصی افغانستان و ازبیکستان

وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان می‌گوید که برخی توافق‌نامه‌های همکاری به ارزش ۵۲۰ میلیون دالر در کابل بین بخش‌های خصوصی افغانستان و ازبیکستان امضا شده است.

این وزارت در اعلامیه‌ای گفته که این توافق‌نامه‌ها به ایجاد کارخانه‌های ذوب آهن، محصولات پنبه و همچنین کارخانه‌های سمنت و پرورش و تولید مرغ در افغانستان کمک خواهند کرد.

بر اساس اعلامیه، طبق این توافق‌نامه‌ها، زغال سنگ افغانستان به ازبیکستان صادر و پرزه‌جات موتر از این کشور وارد خواهد شد.

هفته گذشته، توافق‌نامه‌هایی به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیون دالر بین بخش خصوصی افغانستان و ازبیکستان در فرغانۀ ازبیکستان هم امضا شده بود.

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان سه‌شنبه گذشته در صفحه ایکس خود نوشت که این توافق‌نامه‌ها "توسط بازرگانان هر دو کشور در زمینه‌های مواد خام، داروسازی و نساجی امضا شده است."

اگرچه کشورهای آسیای میانه، از جمله ازبیکستان، حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند، اما روابط تجاری گسترده‌ای با افغانستان زیر حاکمیت طالبان دارند.

آغاز کمپاین تازۀ تطبیق واکسین بیماری فلج کودکان در افغانستان و پاکستان

افغانستان - قندهار
افغانستان - قندهار

کمپاین تازۀ تطبیق واکسین بیماری فلج کودکان، پولیو بر حدود دوازده میلیون و ششصد هزار کودک زیر پنج ‌سال در افغانستان و پاکستان امروز دوشنبه، ۲۴ ماه حمل آغاز شد.

نهاد «افغانستان عاری از پولیو» و وزارت صحت عامۀ حکومت طالبان گفته‌اند که این دور جدید کمپاین در ولایت‌های بامیان، دایکندی یک هفته بعد و به دلیل سردی در غور با تاخیر اجرا می‌شود.

قرار است که این کارزار تا ۲۶ حمل در افغانستان و پاکستان ادامه یابد، تنها دو کشور جهان که تا هنوز پولیو در آن‌ها به گونۀ کامل محو نشده است.

شمار تلفات رویداد های طبیعی در افغانستان به ۱۸۹ تن رسید

آرشیف
آرشیف

مقام های طالبان می گویند که بر اثر رویداد های طبیعی از جمله سیل دستکم ۱۰ نفر در بیش از یک شبانه روز گذشته در افغانستان جان باخته و ۱۵ تن دیگر زخمی شده‌اند.

ادارۀ مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان در بیانیه ای روز یکشنبه (۲۳حمل) گفت که در این مدت ۱۰۲ خانه به طور کلی و قسمی تخریب شده است.

آمار این اداره نشان می دهد که از ۶ حمل به اینسو در نتیجۀ بارندگی ، سیلاب ، لغزش کوه ، زلزله و برخورد صاعقه در مجموع ۱۸۹ تن جان باخته‌اند و ۲۵۲ تن دیگر زخمی شده‌اند.

شماری از افغان‌های ساکن هالند حملات اخیر پاکستان در افغانستان و کشته شدن "غیرنظامیان" را محکوم کرده‌اند

اعتراض افغان‌ها در شهر آمستردام هالند
اعتراض افغان‌ها در شهر آمستردام هالند

ده‌ها نفر روز شنبه در شهر آمستردام هالند تجمع کردند و از جامعۀ بین‌المللی خواستند تا علیۀ حملات پاکستان در افغانستان اقدام کند.

به گفتۀ معترضان، "هدف قرار دادن غیرنظامیان افغان نقض آشکار حقوق بشر بین‌المللی است."

معترضان همچنین از محکمۀ بین‌المللی جزایی خواستند تا ارتش و مقامات پاکستانی دخیل در حملات به غیرنظامیان را پاسخگو قرار دهد.

اما حکومت پاکستان مدعی است که مخفیگاه‌ها "تروریست‌ها و مرکزهای نظامی" را هدف قرار داده است.

درگیری‌ها میان پاکستان و حکومت طالبان در اواخر ماه فبروری تشدید شد، اما اخیراً پس از گفت‌وگوها میان هر دو طرف در شهر ارومچی چین تنش‌ها کاهش یافته است.

حکومت طالبان مدعی است که از ۲۲ فبروری تا ۴ ماه اپریل، در حملات پاکستان بر افغانستان، دست‌کم ۷۶۱ غیرنظامی کشته شده‌ و ۶۲۶ غیرنظامی دیگر زخمی شده‌اند.

اما رادیو آزادی به گونۀ مستقلانه نمی‌تواند ادعای هیچ یک از طرف‌ها را تأیید کند.

یوناما: در رویداد تیراندازی روز جمعه در هرات دست کم یازده نفر کشته شدند

لوگوی یوناما
لوگوی یوناما

دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) تأیید کرده که در تیراندازی افراد مسلح ناشناس بر غیرنظامیان در مقابل یک زیارتگاه شیعیان در روستای ده‌مهری در بین ولسوالی انجیل و زنده‌جان هرات دست کم ۱۱ نفر کشته و ۱۱ نفر دیگر زخمی شدند.

بر اساس اعلامیۀ یوناما که روز یک‌شنبه منتشر شده، قربانیان شامل زنان و کودکان نیز می‌شود.

جورجیت گاگنون، مسئول یوناما و معاون نمایندۀ ویژۀ سرمنشی ملل متحد در افغانستان، گفت: "ما مراتب تسلیت خود را به قربانیان و خانواده‌های آسیب‌دیده از این جنایت وحشتناک ابراز می‌کنیم و برای مجروحان آرزوی بهبودی سریع داریم."

او خواستار تحقیقات مقام‌های طالبان در این باره شده و گفته که آنان باید اطمینان حاصل کنند که همه جوامع در سراسر افغانستان از خشونت مسلحانه محافظت می‌شوند.

مسئولان محلی طالبان در هرات پیش از این شمار تلفات این رویداد را ۱۱ کشته و ۷ زخمی اعلام کرده بودند.

برگشت مهاجرین از کشورهای همسایه؛ آمارها افزایش از پاکستان و کاهش از ایران را نشان می‌دهد

برگشت مهاجرین افغان از ایران و پاکستان
برگشت مهاجرین افغان از ایران و پاکستان

تنها به روز شنبه نزدیک به چهار هزار مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند.

کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین حکومت طالبان اعلام کرده که به روز شنبه، ۲۲ حمل ۶۹۶ خانواده که شامل ۳۸۵۹ نفر می‌شود از پاکستان و از طریق گذرگاه‌های تورخم و سپین بولدک وارد افغانستان شدند.

این کمیسیون افزوده که روز شنبه ۴۳ مهاجر دیگر افغان از ایران به افغانستان برگشتند.

پیش از این رادیو آزادی هم با استناد به آمارهای رسمی گزارش داده بود که پس از آغاز جنگ در ایران، برگشت مهاجرین افغان از این کشور به گونۀ چشمگیری کاهش یافته است.

هر چند اخیراً برگشت مهاجرین افغان از ایران به گونۀ چشمگیری کاهش یافته، اما اخراج مهاجرین افغان از پاکستان همچنان ادامه دارد.

مذاکرات میان ایران و امریکا بدون توافق به پایان رسید

یک سرباز پاکستانی در حال عبور از کنار بیلبوردی مربوط به مذاکرات صلح امریکا و ایران در اسلام آباد
یک سرباز پاکستانی در حال عبور از کنار بیلبوردی مربوط به مذاکرات صلح امریکا و ایران در اسلام آباد

جِی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور امریکا، بامداد یک‌شنبه در پاکستان به خبرنگاران گفت که مقام‌های امریکایی بدون دستیابی به توافق با ایران، محل مذاکرات را ترک می‌کنند و قصد بازگشت به ایالات متحده را دارند.

معاون رئیس‌جمهور امریکا با اشاره به اینکه گفت‌وگوها با ایران به توافق ختم نشد، گفت که پس از ارائۀ "آخرین و بهترین پیشنهاد"، اسلام‌آباد را ترک می‌کند.

ونس پس از ۲۱ ساعت مذاکره در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، به خبرنگاران گفت: "ما با یک طرح بسیار ساده اینجا را ترک می‌کنیم؛ چارچوبی برای تفاهم که آخرین و بهترین پیشنهاد ماست. باید دید آیا ایرانی‌ها آن را می‌پذیرند یا نه."

معاون رئیس‌جمهور امریکا به کاستی‌هایی در روند گفت‌وگوها اشاره کرد و گفت ایران تصمیم گرفته است شرایط امریکا، از جمله نساختن سلاح‌های هسته‌ای را نپذیرد.

از سوی دیگر اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجۀ ایران دربارهٔ مذاکرات اسلام‌آباد گفت که "در مورد یک‌سری از موضوعات به تفاهم رسیدیم اما در مورد ۲–۳ موضوع مهم دیدگاه‌ها فاصله داشت و نهایتاً گفت‌وگوها منجر به توافق نشد."

بقایی افزود: "بعضی از موضوعات جدید مثل موضوع تنگۀ هرمز در این مذاکرات اضافه شد و این هرکدام پیچیدگی خود را دارد."

اسحاق دار، وزیر خارجۀ پاکستان، کشوری که میزبان این مذاکرات بود، از هر دو طرف خواسته که به آتش‌بس دوهفته‌ای اعلام شده پابند بمانند.

