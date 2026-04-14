افغانستان
طالبان بهروزرسانی فهرست تحریمهای سازمان ملل درمورد مقامهایشان را «ناعادلانه» خواند
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به بهروزرسانی فهرست تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل، این اقدام را «ناعادلانه» و نقض حقوق مردم افغانستان خواند.
او روز سهشنبه در گفتوگو با رادیو و تلویزیون ملی گفت که تحریمها از آغاز تاکنون بیاثر بوده و تنها مردم را متأثر میسازد.
مجاهد تأکید کرد که طالبان خواهان تفاهم با جامعه جهانی هستند و انتظار دارند سازمان ملل بهجای فشار سیاسی، برای نزدیکتر شدن افغانستان و جهان تلاش کند.
این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه اطلاعات مربوط به چهار مقام ارشد طالبان را در فهرست تحریمها بهروزرسانی کرد. این اقدام شامل محمد حسن آخند، عبدالغنی برادر، امیرخان متقی و هدایتالله بدری میشود.
به گفته سازمان ملل، این تغییرات تحریمهای تازه نیست، بلکه برای تکمیل و دقیقتر شدن اطلاعات هویتی این افراد انجام شده و در چارچوب قطعنامه ۱۹۸۸ صورت گرفته است.
هند ۱۳ تُن واکسین بیماری سل و مواد مرتبط آن را به افغانستان کمک کرده است
هند ۱۳ تُن واکسین بیماری سل و مواد مرتبط آن را به افغانستان کمک کرده است.
راندهیر جیسوال، سخنگوی وزارت خارجه هند، روز سهشنبه در صفحه ایکس خود نوشت که این کمکها با هدف تقویت برنامه واکسیناسیون کودکان در برابر بیماری سل انجام شده است.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان نیز اعلام کرده که این محموله شامل یک میلیون دوز واکسین تیتانوس و ۹.۸ میلیون دوز واکسن توبرکلوز را شامل میشود.
پیش از این هم هند کمکهای صحی به افغانستان داشته است.
هزاران تن از باشندگان هرات در مراسم خاکسپاری قربانیان حملۀ اخیر در این ولایت اشتراک کردند
شماری از باشندگان ولایت هرات امروز سهشنبه (۲۵حمل) پس از راهپیمایی اعتراضی در پیوند به حملۀ مسلحانه به غیرنظامیان در این ولایت ، در مراسم خاکسپاری قربانیان اشتراک کردند.
به گزارش طلوع نیوز ، هزاران تن با حمل پیکرهای قربانیان، برضد هراس افگنان و مهاجمان شعار دادند.
آنها از حکومت طالبان خواستند که عاملان این رویداد مرگبار را شناسایی و به کیفر برساند.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان ،یوناما، گفته است که در تیراندازی روز جمعۀ گذشته به غیرنظامیان در مقابل یک زیارتگاه شیعیان در روستای دهمیری ولسوالی انجیل هرات دستکم یازده تن کشته و یازده تن دیگر زخمی شدند.
مسئولیت این رویداد را کسی یا گروهی هنوز نپذیرفته است.
طالبان: حملۀ مسلحانه در یک مسجد در بغلان چهار کشته و سه زخمی برجای گذاشت
فرماندهی امنیۀ طالبان در بغلان میگوید که در یک حملۀ مسلحانه چهار تن در این ولایت کشته و سه تن دیگر زخمی شدند.
این فرماندهی در خبرنامه ای گفته است که رویداد شام دوشنبه (۲۴حمل) هنگام ادای نماز در داخل یک مسجد در ولسوالی خنجان رخ داده است.
در خبرنامه ، علت این رویداد خصومتهای خانوادگی خوانده شده و گفته شده است که در پیوند به آن، دو تن بازداشت شدهاند.
پیش از این ، جمعۀ گذشته در تیراندازی مردان مسلح ناشناس به غیرنظامیان در ولایت هرات چندین تن به شمول زنان و کودکان کشته و زخمی شدند.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان ،یوناما، گفته است که در این تیراندازی در مقابل یک زیارتگاه شیعیان در روستای دهمیری ولسوالی انجیل هرات دستکم یازده تن کشته و یازده تن دیگر زخمی شدند.
مسئولیت این حمله در هرات را هنوز کسی یا گروهی نپذیرفته است.
مسابقات تاشکند؛ دو تکواندوکار افغان سهشنبه با حریفانشان روبهرو خواهند شد
دو عضو تیم تکواندوی جوانان افغانستان روز سهشنبه با لباسهای رسمی خود در مسابقات قهرمانی بینالمللی تاشکند به میدان خواهند رفت.
ذبیحالله شهزاد، سخنگوی فدراسیون ملی تکواندوی افغانستان به رادیو آزادی گفت که مهدی یعقوبی با دیوید دانیلیان، بازیکن ارمنی، رقابت خواهد کرد و در صورت موفقیت، با یک بازیکن از پیرو به رقابت خواهد پرداخت.
به همین ترتیب، سدیس سکندر با آرتور اسماعیلوف، بازیکن قرقیزستانی، مبارزه خواهد کرد و در صورت موفقیت، با یک بازیکن اوکراینی هم رقابت خواهد کرد.
چهار عضو تیم تکواندوی جوانان افغانستان در مسابقات قهرمانی بینالمللی تاشکند شرکت میکنند.
این رقابتها که از روز یکشنبه ۲۳ حمل آغاز شده است، تا ۲۸ این ماه ادامه خواهد داشت.
حدود یک هزار ورزشکار از ۱۱۶ کشور در این مسابقات شرکت کرده اند.
ادامۀ مجازات بدنی متهمان در افغانستان؛ طالبان پنج متهم را میدان وردک و زابل شلاق زدند
ستره محکمۀ حکومت طالبان روز دوشنبه از مجازات بدنی برخی متهمان در ولایتهای میدان وردک و زابل خبر داد.
بر اساس اعلامیۀ این محکمه، چهار نفر از جمله یک زن، به جرم زنا و لواطت در ولسوالی سیدآباد میدان وردک در محضر عام شلاق زده شدند.
این افراد توسط محکمۀ ابتدایی حکومت طالبان هر کدام به دو سال زندان و ۳۹ ضربه شلاق محکوم شدند و این حکم پس از تأییدی ستره محکمه اجرا شد.
بر اساس اعلامیۀ ستره محکمۀ حکومت طالبان، یک فرد متهم به سرقت در زابل هم در محضر عام شلاق زده شده است.
بر اساس اعلامیه، این فرد به سه سال زندان و ۳۹ ضربه شلاق محکوم شده بود.
گروههای حقوق بشری مجازات بدنی متهمان در محضر عام از سوی طالبان را خلاف کرامت انسانی و نقض حقوق بشر میدانند، اما طالبان میگویند که با این کار شریعت اسلام را تطبیق میکنند.
امضای توافقنامههایی به ارزش بیش از نیم میلیارد دالر میان بخش خصوصی افغانستان و ازبیکستان
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که برخی توافقنامههای همکاری به ارزش ۵۲۰ میلیون دالر در کابل بین بخشهای خصوصی افغانستان و ازبیکستان امضا شده است.
این وزارت در اعلامیهای گفته که این توافقنامهها به ایجاد کارخانههای ذوب آهن، محصولات پنبه و همچنین کارخانههای سمنت و پرورش و تولید مرغ در افغانستان کمک خواهند کرد.
بر اساس اعلامیه، طبق این توافقنامهها، زغال سنگ افغانستان به ازبیکستان صادر و پرزهجات موتر از این کشور وارد خواهد شد.
هفته گذشته، توافقنامههایی به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیون دالر بین بخش خصوصی افغانستان و ازبیکستان در فرغانۀ ازبیکستان هم امضا شده بود.
اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان سهشنبه گذشته در صفحه ایکس خود نوشت که این توافقنامهها "توسط بازرگانان هر دو کشور در زمینههای مواد خام، داروسازی و نساجی امضا شده است."
اگرچه کشورهای آسیای میانه، از جمله ازبیکستان، حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسند، اما روابط تجاری گستردهای با افغانستان زیر حاکمیت طالبان دارند.
آغاز کمپاین تازۀ تطبیق واکسین بیماری فلج کودکان در افغانستان و پاکستان
کمپاین تازۀ تطبیق واکسین بیماری فلج کودکان، پولیو بر حدود دوازده میلیون و ششصد هزار کودک زیر پنج سال در افغانستان و پاکستان امروز دوشنبه، ۲۴ ماه حمل آغاز شد.
نهاد «افغانستان عاری از پولیو» و وزارت صحت عامۀ حکومت طالبان گفتهاند که این دور جدید کمپاین در ولایتهای بامیان، دایکندی یک هفته بعد و به دلیل سردی در غور با تاخیر اجرا میشود.
قرار است که این کارزار تا ۲۶ حمل در افغانستان و پاکستان ادامه یابد، تنها دو کشور جهان که تا هنوز پولیو در آنها به گونۀ کامل محو نشده است.
شمار تلفات رویداد های طبیعی در افغانستان به ۱۸۹ تن رسید
مقام های طالبان می گویند که بر اثر رویداد های طبیعی از جمله سیل دستکم ۱۰ نفر در بیش از یک شبانه روز گذشته در افغانستان جان باخته و ۱۵ تن دیگر زخمی شدهاند.
ادارۀ مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان در بیانیه ای روز یکشنبه (۲۳حمل) گفت که در این مدت ۱۰۲ خانه به طور کلی و قسمی تخریب شده است.
آمار این اداره نشان می دهد که از ۶ حمل به اینسو در نتیجۀ بارندگی ، سیلاب ، لغزش کوه ، زلزله و برخورد صاعقه در مجموع ۱۸۹ تن جان باختهاند و ۲۵۲ تن دیگر زخمی شدهاند.
شماری از افغانهای ساکن هالند حملات اخیر پاکستان در افغانستان و کشته شدن "غیرنظامیان" را محکوم کردهاند
دهها نفر روز شنبه در شهر آمستردام هالند تجمع کردند و از جامعۀ بینالمللی خواستند تا علیۀ حملات پاکستان در افغانستان اقدام کند.
به گفتۀ معترضان، "هدف قرار دادن غیرنظامیان افغان نقض آشکار حقوق بشر بینالمللی است."
معترضان همچنین از محکمۀ بینالمللی جزایی خواستند تا ارتش و مقامات پاکستانی دخیل در حملات به غیرنظامیان را پاسخگو قرار دهد.
اما حکومت پاکستان مدعی است که مخفیگاهها "تروریستها و مرکزهای نظامی" را هدف قرار داده است.
درگیریها میان پاکستان و حکومت طالبان در اواخر ماه فبروری تشدید شد، اما اخیراً پس از گفتوگوها میان هر دو طرف در شهر ارومچی چین تنشها کاهش یافته است.
حکومت طالبان مدعی است که از ۲۲ فبروری تا ۴ ماه اپریل، در حملات پاکستان بر افغانستان، دستکم ۷۶۱ غیرنظامی کشته شده و ۶۲۶ غیرنظامی دیگر زخمی شدهاند.
اما رادیو آزادی به گونۀ مستقلانه نمیتواند ادعای هیچ یک از طرفها را تأیید کند.