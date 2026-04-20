افزایش بهای مواد نفتی در افغانستان ؛ یک مقام طالبان در مورد خرید تیل از بلاروس گفتوگو کرده است
نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان با اندری یوگنیویچ کوزنتسوف، وزیر صنعت بلاروس در مورد خرید تیل دیزل و پترول از آن کشور گفتوگو کرده است.
این دو مقام روز دوشنبه (۳۱حمل) در ازبکستان دیدار کردند.
وزارت صنعت و تجارت طالبان در خبرنامه ای گفته است که عزیزی در این دیدار از سرمایهگذاران بلاروس نیز دعوت کرد تا در افغانستان سرمایهگذاری کنند.
عزیزی برای اشتراک در نمایشگاه بینالمللی صنعتی که در آن محصولات افغانستان نیز به نمایش گذاشته شده، دوشنبه به ازبکستان رفت.
او در حالی در مورد خرید تیل دیزل و پترول از بلاروس گفتوگو کرده که به دنبال جنگ امریکا و اسرائیل با ایران و بسته شدن تنگۀ هرمز ، بهای مواد نفتی در بازار های افغانستان نیز افزایش یافته است.
یوناما: افغانستان در خط مقدم تغییرات اقلیمی جهانی قرار دارد
دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما امروز دوشنبه ۳۱ حمل در یک خبرنامه اعلام کرده که افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی در شمار کشورهایی قرار دارد که بیشترین آسیبپذیری را دارند، اما برای مقابله با آن آمادگی کمی دارند.
این اظهارات در یک سمینار آنلاین مطرح شده که سلسله آن در همین زمینه، در سال ۲۰۲۵ با همکاری یک مرکز پژوهشی مستقل آغاز شده است.
این در حالی است که اخیراً بسیاری از ولایتهای این کشور شاهد بارندگی، رعد وبرق و سیلاب بودهاند.
بر اساس آمار ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان از ۶ تا ۲۲ حمل در نتیجۀ بارانهای شدید، سیلابها، لغزش زمین و زلزله در افغانستان ۱۷۹ نفر جان باختند و ۲۳۸ نفر دیگر زخمی شدند.
طالبان: تنها در یک روز بیش از ۵ هزار مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدند
کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجران حکومت طالبان گفته است که تنها در یک روز بیش از ۵ هزار مهاجر افغان از پاکستان اخراج و به افغانستان بازگشتانده شدهاند.
این کمیسیون روز یکشنبه در بیانیهای افزود که این مهاجران به روز شنبه، ۲۹ ماه حمل از پاکستان اخراج شدند.
به دنبال درگیری میان حکومت طالبان و پاکستان، مقامات آنکشور روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان را شدت بخشیدهاند.
این مهاجران در حالی وارد افغانستان میشوند که این کشور دچار مشکلات مختلف مثل نبود سرپناه، فرصتهای کاری و کمبود آب آشامیدنی است.
برنامۀ آموزشی سازمان صحی جهان برای دهها کارمند صحی زن در افغانستان
دفتر سازمان صحی جهان برای افغانستان گفته است که برای تقویت تشخیص زودهنگام و ارجاع بیماریهای غیرساری، دهها زن را آموزش داده است.
این دفتر یکشنبه، ۳۰ ماه حمل در شبکۀ ایکس نوشت که این بیش از ۴۰ کارمند صحی در ولایت بلخ آموزش دیدهاند.
در ادامه آمده است که تمرکز این آموزش روی فشار خون بلند، شکر، بیماریهای مزمن تنفسی و سرطانهای شایع بود.
این در حالی است که با توجه به محرومیت دختران و زنان بالاتر از صنف ششم مکتب از حق رفتن به مکتب و پوهنتون، فعالان و نهادهای مدافع حقوق بشر نگران اند که افغانستان در سالهای پیشرو به شدت با کمبود و حتی نبود کارمندان صحی زن روبهرو خواهد شد.
راشد خان: پیشنهادهای تابعیت هند و استرالیا را رد کردم
راشد خان، بازیکن سرشناس کریکت افغانستان گفته است که هند و استرالیا به او پیشنهاد تابعیت داده بودند، اما او این پیشنهادها را رد کرده، زیرا میخواهد برای افغانستان بازی کند.
شماری از رسانههای هند این خبر را روز یکشنبه پخش کردند.
بر اساس گزارشها، راشد خان این موضوع را در کتابی مطرح کرده که درباره زندگی ورزشی و دستآوردهایش نوشته شده است.
انتظار میرود این کتاب که از سوی جعفر هاند، نویسنده و خبرنگار نوشته شده، بهزودی منتشر شود.
در این کتاب به نقل از خان آمده است: «من پیشنهادهای [تابعیت و بازی] را هم از استرالیا و هم از هند دریافت کردم، اما به آنها گفتم که اگر برای کشور خودم بازی نکنم، برای هیچ کشور دیگری هم بازی نخواهم کرد.»
برخی رسانههای هندی و شماری از هواداران او نیز در سال ۲۰۱۸ کمپاینهایی را برای اعطای تابعیت هند به راشد خان راهاندازی کرده بودند.
حتی اشرف غنی، رئیسجمهور مخلوع افغانستان، در واکنش به این تلاشها و کمپاینها گفته بود که راشد خان افتخار افغانستان است و به کشور دیگری داده نخواهد شد.
صوفیه سروری قهرمان لیگ جهانی جوجیستو در آلمان شد
صوفیه سروری، ورزشکار افغان رشته ورزش رزمی «گراپلینگ» قهرمان لیگ جهانی جوجیستو در آلمان شد.
بر اساس معلومات منتشر شده در انستاگرام بانو سروری، او در بخش «نوگی یا بدون لباس مخصوص» این مسابقات در ۱۸ اپریل در شهر فرانکفورت پس از چهار پیروزی مدال طلا به دست آورد.
در ادامه همچنان آمده است که صوفیه سروری در بخش Absolute Division در میان ۸ مبارز از امریکا مصر و آلمان به مقام نخست دست یافت و افزون بر مدال طلا کمربند قهرمانی را از آن خود کرد.
گراپلینگ مجموعهای از فنون رزمی است که بر درگیری نزدیک، گرفتن، کنترل حریف و مبارزه روی زمین تمرکز دارد.
سروری پیش از این هم در رقابتها در این رشته در بیرون از افغانستان دستآوردهایی داشته است.
این در حالی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت، محدودیتهای گستردهای بر حضور زنان در عرصههای عمومی، از جمله ورزش، اعمال شده است.
طالبان در قندهار به جز بیرق این گروه ، چاپ و فروش بیرق های دیگر را ممنوع کردند
مقام های طالبان در قندهار چاپ و خرید و فروش بیرق های دیگر به جز بیرق سفید طالبان در این ولایت را ممنوع اعلام کردند.
انعام الله سمنگانی ، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در قندهار ، اطلاعیه ای را امروز یکشنبه (۳۰حمل) در ایکس نشر کرده که در آن آمده است :« به همه کتابخانه ها ، چاپخانهها، قرطاسیهفروشیها و مرکزهای تزئین در قندهار ابلاغ میشود که به جز بیرق رسمی طالبان ، از چاپ و خرید و فروش بیرق های سایر کشورها و احزاب به طور جدی خودداری کنند.»
آقای سمنگانی در بارۀ چاپ و فروش بیرق سه رنگ نظام جمهوری مخلوع افغانستان چیزی نگفته است.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان ۱۴۰۰ خورشیدی ، بیرق سفید رنگ طالبان جای بیرق سه رنگ را گرفته است.
بازگشت صدها خانواده از پاکستان و ایران
به گزارش رسانۀ تحت کنترل طالبان ، ۹۸۰ خانوادۀ افغان روز شنبه (۲۹حمل) از پاکستان و ایران بازگشتند.
خبرگزاری باختر زیر کنترل طالبان امروز یکشنبه در ایکس نوشت که ۸۲۰ خانواده از طریق گذرگاه تورخم ، ۱۱۷ خانواده از طریق سپینبولدک قندهار، ۳۶ خانواده از طریق پل ابریشم نیمروز و ۷ خانواده از طریق اسلام قلعه هرات به افغانستان برگشتند.
پاکستان روند اخراج افغان های فاقد اسناد اقامت را در سال ۲۰۲۳ آغاز کرد.
بر اساس ارقام کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان ، از ماه سپتمبر ۲۰۲۳ تا جنوری ۲۰۲۶، بیش از دو میلیون مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتهاند.
طالبان از شلاق زدن ۴۲ تن به شمول دو زن در چند ولایت افغانستان خبرداده است
در خبرنامۀ های ستره محکمۀ طالبان که روز شنبه ۲۹ حمل منتشر شده آمده که این محکمه ۲۷ تن را در جوزجان، ۱۴ تن را در فراه و یک تن را در بلخ شلاق زده است.
ستره محکمه طالبان این افراد را به اتهام به گفتۀ این محکمه تولید، نوشیدن، خرید و فروش مشروبات الکولی، روزه خوردن، آزار و اذيت والدین و اتهام زنا در محضر عام شلاق زده است.
بر اساس خبرنامه های این محکمه این افراد با ۲۹ تا ۳۹ شلاق مجازات شده اند.
مجازات بدنی افراد از سوی طالبان همواره با انتقاد های شدید سازمانهای حقوق بشری به ویژه سازمان ملل متحد روبهرو بوده است.
این درحالیست که ریچارد لیندسی، نمایندۀ ویژۀ بریتانیا در امور افغانستان، با باز نشر هشدار کارشناسان سازمان ملل در مورد اصولنامه طالبان گفته است که حقوق بشر باید برای همه افغانها رعایت شود و این فرمان ظالمانه باید لغو شود.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه ۲۷ حمل هشدار دادهاند که «اصولنامه جزایی محاکم» طالبان میتواند حقوق اساسی مردم افغانستان را بیشتر تضعیف کند.
این کارشناسان در نامهای به رهبری ریچارد بنیت گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر فغانستان از طالبان خواستهاند این اصولنامه را لغو کنند.
شماری از ولایت افغانستان، روز یکشنبه شاهد بارانهای شدید خواهد بود
ادارۀ هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان پیشبینی کرده که روز یکشنبه شماری از ولایت افغانستان شاهد بارانهای شدید و سیلابهای ناگهانی خواهد بود.
براساس پیشبینی این اداره، روز یکشنبه در ولایات نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنگان، قندوز و بدخشان باران خواهد بارید.
طبق پیشبینی، میزان بارندگی در این ولایات بین ۱۰ تا ۲۰ میلیمتر خواهد بود که احتمال دارد باعث سیلابهای ناگهانی شود.