راشد خان، بازیکن سرشناس کریکت افغانستان گفته است که هند و استرالیا به او پیشنهاد تابعیت داده بودند، اما او این پیشنهادها را رد کرده، زیرا می‌خواهد برای افغانستان بازی کند.

شماری از رسانه‌های هند این خبر را روز یکشنبه پخش کردند.

بر اساس گزارش‌ها، راشد خان این موضوع را در کتابی مطرح کرده که درباره زندگی ورزشی و دست‌آوردهایش نوشته شده است.

انتظار می‌رود این کتاب که از سوی جعفر هاند، نویسنده و خبرنگار نوشته شده، به‌زودی منتشر شود.

در این کتاب به نقل از خان آمده است: «من پیشنهادهای [تابعیت و بازی] را هم از استرالیا و هم از هند دریافت کردم، اما به آن‌ها گفتم که اگر برای کشور خودم بازی نکنم، برای هیچ کشور دیگری هم بازی نخواهم کرد.»

برخی رسانه‌های هندی و شماری از هواداران او نیز در سال ۲۰۱۸ کمپاین‌هایی را برای اعطای تابعیت هند به راشد خان راه‌اندازی کرده بودند.

حتی اشرف غنی، رئیس‌جمهور مخلوع افغانستان، در واکنش به این تلاش‌ها و کمپاین‌ها گفته بود که راشد خان افتخار افغانستان است و به کشور دیگری داده نخواهد شد.