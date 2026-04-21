برگزاری جشنوارۀ کورش، سامبو و کشتی سنتی در کابل

رئیس کمیتۀ المپیک، تربیت بدنی و ورزش طالبان اعلام کرده است که جشنوارۀ جهانی کورش، سامبو و کشتی سنتی روز پنجشنبه (سوم ثور) در کابل آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری باختر در کنترل طالبان ، احمدالله وثیق گفته است که این جشنواره با اشتراک بیش از ۱۶۰ ورزشکار از افغانستان، ازبکستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان، ایران و ترکیه تا ۵ ثور ادامه میابد.

طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از چهار سال گذشته ، ورزش زنان را در این کشور ممنوع کرده و در برخی از رشته های ورزشی برای مردان نیز محدودیت وضع کرده اند.