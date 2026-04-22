نگرانی بنیت نسبت به بحث احتمالی اتحادیه اروپا و طالبان درباره اخراج مهاجران افغان

سه کشتی کانتینربر امروز چهارشنبه در تنگهٔ هرمز مورد تیراندازی قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، منابع امنیت بحری و مرکز عملیات تجارت بحری بریتانیا اعلام کردند که یک کشتی کانتینربر با بیرق لایبریا در شمال ‌شرق عمان بر اثر اصابت گلوله و نارنجک‌های راکتی به پل فرماندهی (بریج) دچار آسیب شد.

این مرکز گفته است که کاپیتان این کشتی گزارش داده که یک قایق توپدار سپاه پاسداران ایران پس از نزدیک شدن به آن، تیراندازی کرده و به خدمۀ کشتی زیانی نرسیده.

کاپیتان کشتی کانتینربر که توسط یک شرکت یونانی اداره می‌شود نیز گزارش داده که در ابتدا به کشتی گفته شده بود که اجازه عبور از تنگهٔ هرمز را دارد.

مرکز عملیات تجارت بحری بریتانیا سپس اعلام کرد که کشتی کانتینربر سومی با بیرق پانامه در حدود هشت مایل بحری غرب ایران مورد تیراندازی قرار گرفته و خدمۀ این کشتی هم سالم هستند.