ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال باران شدید و سیل‌های ناگهانی در ۲۹ ولایت افغانستان هشدار داده است.

پیش‌بینی این ریاست نشان می‌دهد که هرات، فراه، ارزگان، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنگان، بدخشان، کندز، تخار، بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب، غور، کابل، غزنی، بادغیس، دایکندی، بامیان، میدان‌وردک، پکتیا، خوست، لوگر، پکتیکا، ننگرهار، لغمان، کاپیسا و نورستان چهارشنبه (۲ثور) شاهد باران شدید ، رعد وبرق و سیل های آنی خواهند بود.

میزان بارندگی در نقاط مختلف بین ۱۰ تا ۳۵ میلی‌متر پیش‌بینی شده است.

بر اساس ارقام حکومت طالبان ، از ۶ تا ۲۲ حمل، در نتیجۀ حوادث طبیعی از جمله باران و سیل دست‌کم ۱۸۹ تن جان باخته اند و ۲۵۲ تن دیگر زخمی شده‌اند.