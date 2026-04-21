سه شنبه ۱ ثور ۱۴۰۵ کابل ۰۹:۵۴

برنامۀ جهانی غذا: روند کمک رسانی به باشندگان کامدیش و برگ‌متال آغاز شد

آرشیف
آرشیف

برنامۀ جهانی غذا ، دبلیو ایف پی ، می گوید که با کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال‌ احمر افغانی روند انتقال مواد غذایی ضروری و تجهیزات صحی را برای ۱۳۶ هزار تن در ولسوالی های کامدیش و برگ‌متال ولایت نورستان آغاز کرده است.

بخش افغانستان این ادارۀ سازمان ملل در ایکس روز سه‌شنبه (اول ثور) نوشت که این اقدام به خانواده های که از دسترسی به کمک های نجاتبخش برای مدتی محروم بودند امید تازه می‌بخشد.

پیش از این ، کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ روز سه‌شنبه گفت که باشندگان ولسوالی‌های کامدیش و برگ‌متال به دلیل درگیری ها برای بیش از شش هفته به غذا و خدمات اساسی دسترسی نداشتند.

راه‌های مواصلاتی این دو ولسوالی ‌پس از بیش از یک‌ونیم ماه مسدود بودن، در ۲۴ حمل دوباره گشوده شد.

این راه‌ها در پی درگیری نیروهای طالبان و پاکستان بسته شده بود.

احتمال باران و سیل در ۲۹ ولایت افغانستان

آرشیف
آرشیف

ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال باران شدید و سیل‌های ناگهانی در ۲۹ ولایت افغانستان هشدار داده است.

پیش‌بینی این ریاست نشان می‌دهد که هرات، فراه، ارزگان، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنگان، بدخشان، کندز، تخار، بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب، غور، کابل، غزنی، بادغیس، دایکندی، بامیان، میدان‌وردک، پکتیا، خوست، لوگر، پکتیکا، ننگرهار، لغمان، کاپیسا و نورستان چهارشنبه (۲ثور) شاهد باران شدید ، رعد وبرق و سیل های آنی خواهند بود.

میزان بارندگی در نقاط مختلف بین ۱۰ تا ۳۵ میلی‌متر پیش‌بینی شده است.

بر اساس ارقام حکومت طالبان ، از ۶ تا ۲۲ حمل، در نتیجۀ حوادث طبیعی از جمله باران و سیل دست‌کم ۱۸۹ تن جان باخته اند و ۲۵۲ تن دیگر زخمی شده‌اند.

برگزاری جشنوارۀ کورش، سامبو و کشتی سنتی در کابل

آرشیف
آرشیف

رئیس کمیتۀ المپیک، تربیت بدنی و ورزش طالبان اعلام کرده است که جشنوارۀ جهانی کورش، سامبو و کشتی سنتی روز پنجشنبه (سوم ثور) در کابل آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری باختر در کنترل طالبان ، احمدالله وثیق گفته است که این جشنواره با اشتراک بیش از ۱۶۰ ورزشکار از افغانستان، ازبکستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان، ایران و ترکیه تا ۵ ثور ادامه میابد.

طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از چهار سال گذشته ، ورزش زنان را در این کشور ممنوع کرده و در برخی از رشته های ورزشی برای مردان نیز محدودیت وضع کرده اند.

قرار است طالبان برای گفت‌وگو درباره اخراج افغان‌ها، به بروکسل بروند

جرمنی - تصویر یکی از افغان‌هایی که خواهان عدم اخراج یک افغان دیگر شده (عکس آرشیف)
جرمنی - تصویر یکی از افغان‌هایی که خواهان عدم اخراج یک افغان دیگر شده (عکس آرشیف)

قرار است مقام‌های حکومت طالبان در هفته‌های آینده برای گفت‌وگو درباره اخراج افغان‌ها از اتحادیه اروپا به کشورشان، به بروکسل سفر کنند.

این را خبرگزاری فرانس‌پرس به نقل از منابع گزارش داده است.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، سفر مقام‌های طالبان با هماهنگی کمیسیون اروپا و چندین کشور عضو انجام می‌شود.

این پس از آنست که دو مقام‌ اروپایی برای گفت‌وگو در این مورد به افغانستان سفر کردند.

یک منبع دیپلماتیک روز دوشنبه گفت که تیم تخنیکی طالبان در هفته‌های آینده به بروکسل خواهد رفت و با اعضای اتحادیه اروپا درباره پروازها، ظرفیت‌های میدان هوایی کابل و نیز سرنوشت مهاجران بازگشت‌داده‌شده گفت‌وگو خواهد کرد.

با وصف نگرانی‌های گروه‌های حقوق بشر و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، به گزارش فرانس‌پرس، از میان ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، حدود ۲۰ کشور تلاش‌هایی را آغاز کرده‌اند تا افغان‌هایی را که در جرایم دخیل هستند و حق اقامت در این اتحادیه را ندارند، از خاک خود اخراج کنند.

پیش‌بینی باران در ۷ ولایت‌ افغانستان

افغانستان - باران (عکس آرشیف)
افغانستان - باران (عکس آرشیف)

پیش‌بینی شده است که امروز ولایت‌های فاریاب، بادغیس، سرپل، سمنگان، بغلان، تخار و بدخشان شاهد باران خواهند بود.

ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در اعلامیه‌ای گفته است که میزان بارندگی در این ولایت‌ها بین ده تا بیست میلی‌متر خواهد بود.

ملل متحد در آغاز هفته در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که در ۳۱ ولایت افغانستان، بارندگی‌ها و سیلاب‌های هفته‌های اخیر بیش از ۷۳ هزار نفر را متاثر کرده است.

در نتیجه سیلاب‌ها در افغانستان ماه گذشته ده‌ها نفر جان باختند و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند.

سازمان ملل: بیش از چهار میلیون تن در افغانستان به سرپناه اضطراری نیاز دارند

آرشیف
آرشیف

یک ادارۀ سازمان ملل متحد می‌گوید که ۴.۲ میلیون تن در افغانستان امسال به سرپناه اضطراری نیاز دارند.

بخش افغانستان برنامۀ اسکان بشر سازمان ملل متحد (UN-Habitat) روز دوشنبه (۳۱حمل) در ایکس نوشت که این افراد به کمک‌های غیرغذایی نیز نیاز فوری دارند.

بازگشت مهاجران افغان از ایران و پاکستان و تخریب خانه‌ها بر اثر بارندگی و سیل، مشکل بی سرپناهی را در افغانستان افزایش داده است.

سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) می‌گوید که در چهار ماه اول امسال میلادی، تعداد مهاجرانی که از پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند، در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته ، ۱۵ برابر افزایش یافته است.

این سازمان در گزارشی که روز یکشنبه منتشر شد، اعلام کرد که تنها از ۲۹ مارچ تا ۱۱ اپریل، بیش از چهل و دو هزار تن از پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند.

افزایش بهای مواد نفتی در افغانستان ؛ یک مقام طالبان در مورد خرید تیل از بلاروس گفت‌وگو کرده است

نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان
نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان

نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان با اندری یوگنیویچ کوزنتسوف، وزیر صنعت بلاروس در مورد خرید تیل دیزل و پترول از آن کشور گفت‌وگو کرده است.

این دو مقام روز دوشنبه (۳۱حمل) در ازبکستان دیدار کردند.

وزارت صنعت و تجارت طالبان در خبرنامه ای گفته است که عزیزی در این دیدار از سرمایه‌گذاران بلاروس نیز دعوت کرد تا در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند.

عزیزی برای اشتراک در نمایشگاه بین‌المللی صنعتی که در آن محصولات افغانستان نیز به نمایش گذاشته شده، دوشنبه به ازبکستان رفت.

او در حالی در مورد خرید تیل دیزل و پترول از بلاروس گفت‌وگو کرده که به دنبال جنگ امریکا و اسرائیل با ایران و بسته شدن تنگۀ هرمز ، بهای مواد نفتی در بازار های افغانستان نیز افزایش یافته است.

یوناما: افغانستان در خط مقدم تغییرات اقلیمی جهانی قرار دارد

یکی از قربانیان سیلاب‌ها در افغانستان (آرشیف)
یکی از قربانیان سیلاب‌ها در افغانستان (آرشیف)

دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما امروز دوشنبه ۳۱ حمل در یک خبرنامه اعلام کرده که افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی در شمار کشورهایی قرار دارد که بیشترین آسیب‌پذیری را دارند، اما برای مقابله با آن آمادگی کمی دارند.

این اظهارات در یک سمینار آنلاین مطرح شده که سلسله آن در همین زمینه، در سال ۲۰۲۵ با همکاری یک مرکز پژوهشی مستقل آغاز شده است.

این در حالی است که اخیراً بسیاری از ولایت‌های این کشور شاهد بارندگی، رعد وبرق و سیلاب بوده‌اند.

بر اساس آمار ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان از ۶ تا ۲۲ حمل در نتیجۀ باران‌های شدید، سیلاب‌ها، لغزش زمین و زلزله در افغانستان ۱۷۹ نفر جان باختند و ۲۳۸ نفر دیگر زخمی شدند.

طالبان: تنها در یک روز بیش از ۵ هزار مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدند

مهاجران اخراج شدۀ افغان از پاکستان
مهاجران اخراج شدۀ افغان از پاکستان

کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجران حکومت طالبان گفته است که تنها در یک روز بیش از ۵ هزار مهاجر افغان از پاکستان اخراج و به افغانستان بازگشتانده شده‌اند.

این کمیسیون روز یک‌شنبه در بیانیه‌ای افزود که این مهاجران به روز شنبه، ۲۹ ماه حمل از پاکستان اخراج شدند.

به دنبال درگیری میان حکومت طالبان و پاکستان، مقامات آنکشور روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان را شدت بخشیده‌اند.

این مهاجران در حالی وارد افغانستان می‌شوند که این کشور دچار مشکلات مختلف مثل نبود سرپناه، فرصت‌های کاری و کمبود آب آشامیدنی است.

برنامۀ آموزشی سازمان صحی جهان برای ده‌ها کارمند صحی زن در افغانستان

افغانستان- برنامۀ آموزشی صحی برای ده‌ها زن در ولایت بلخ
افغانستان- برنامۀ آموزشی صحی برای ده‌ها زن در ولایت بلخ

دفتر سازمان صحی جهان برای افغانستان گفته است که برای تقویت تشخیص زودهنگام و ارجاع بیماری‌های غیرساری، ده‌ها زن را آموزش داده است.

این دفتر یک‌شنبه، ۳۰ ماه حمل در شبکۀ ایکس نوشت که این بیش از ۴۰ کارمند صحی در ولایت بلخ آموزش دیده‌اند.

در ادامه آمده است که تمرکز این آموزش روی فشار خون بلند، شکر، بیماری‌های مزمن تنفسی و سرطان‌های شایع بود.

این در حالی است که با توجه به محرومیت دختران و زنان بالاتر از صنف ششم مکتب از حق رفتن به مکتب و پوهنتون، فعالان و نهادهای مدافع حقوق بشر نگران اند که افغانستان در سال‌های پیش‌رو به شدت با کمبود و حتی نبود کارمندان صحی زن روبه‌رو خواهد شد.

