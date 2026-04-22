سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری علی‌وزیر، عضو ارشد جنبش تحفظ پشتون و عضو سابق پارلمان پاکستان، شده است.

بخش افغانستان این سازمان روز چهارشنبه (۲ ثور) در ایکس نوشت که علی‌وزیر نزدیک به ۲۰ ماه را در «توقیف خودسرانه» سپری کرده است.

این سازمان افزوده که هرچند محکمه ای در پاکستان در ۱۶ مارچ امسال حکم آزادی وزیر را صادر کرد؛ اما او چند ساعت بعد دوباره دستگیر شد.

عفو بین‌الملل در مورد اعتصاب غذایی علی‌وزیر در زندان ابراز نگرانی کرده و گفته است که او با وجود ابتلا به بیماری شکر، فشار خون بالا و بیماری قلبی، از درمان خودداری کرده است.

حکومت پاکستان ، علی‌وزیر را متهم کرده که در جلسات عمومی برضد دولت، اردو و استخبارات این کشور سخن‌رانی کرده است.

جنبش تحفظ پشتون این اتهامات را رد کرده است و گفته که علی‌وزیر «به دلیل صحبت علیه ظلم دولت» زندانی شده است.