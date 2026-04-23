لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
پنجشنبه ۳ ثور ۱۴۰۵ کابل ۰۱:۳۱

جهان

افزایش ۴ درصدی بهای نفت در پی ابهام درباره آتش‌بس ایران و امریکا

پمپ ویژۀ استخراج نفت خام در کالیفرنیا (آرشیف)

با ادامه ابهام‌ دربارۀ سرنوشت آتش‌بس میان ایران و امریکا، قیمت نفت در بازار های جهانی صبح امروز پنج‌شنبه (سوم ثور) حدود چهار درصد افزایش یافت.

بر اساس داده‌های بازار، قرارداد نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت امریکا با افزایش ۴.۰۶ درصدی به ۹۶ دالر و ۷۳ سنت در هر بشکه رسید.

همچنین نفت برنت دریای شمال، شاخص جهانی قیمت نفت، با افزایش ۳.۶۲ درصدی به ۱۰۵ دالر و ۶۳ سنت در هر بشکه صعود کرد.

اما قیمت‌ها دقایقی بعد اندکی کاهش یافت.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

عفو بین‌الملل خواستار رهایی علی‌وزیر شد

علی‌وزیر، عضو ارشد جنبش تحفظ پشتون (آرشیف)

سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری علی‌وزیر، عضو ارشد جنبش تحفظ پشتون و عضو سابق پارلمان پاکستان، شده است.

بخش افغانستان این سازمان روز چهارشنبه (۲ ثور) در ایکس نوشت که علی‌وزیر نزدیک به ۲۰ ماه را در «توقیف خودسرانه» سپری کرده است.

این سازمان افزوده که هرچند محکمه ای در پاکستان در ۱۶ مارچ امسال حکم آزادی وزیر را صادر کرد؛ اما او چند ساعت بعد دوباره دستگیر شد.

عفو بین‌الملل در مورد اعتصاب غذایی علی‌وزیر در زندان ابراز نگرانی کرده و گفته است که او با وجود ابتلا به بیماری شکر، فشار خون بالا و بیماری قلبی، از درمان خودداری کرده است.

حکومت پاکستان ، علی‌وزیر را متهم کرده که در جلسات عمومی برضد دولت، اردو و استخبارات این کشور سخن‌رانی کرده است.

جنبش تحفظ پشتون این اتهامات را رد کرده است و گفته که علی‌وزیر «به دلیل صحبت علیه ظلم دولت» زندانی شده است.

اتحادیه اروپا با پرداخت قرض ۹۰ میلیارد یورویی به اوکراین موافقت کرد

اتحادیۀ اروپا با پرداخت قرض۹۰ میلیارد یورویی به اوکراین موافقت کرد.

دولت قبرس که ریاست دوره‌ای اتحادیۀ اروپا را بر عهده دارد روز چهارشنبه ( دوم ثور) گفت ، انتظار می‌رود که ۲۷ کشور عضو این اتحادیه تا بعد از ظهر پنجشنبه توافقنامۀ پرداخت این قرض را امضا کنند.

این تصمیم به دنبال تغییرات سیاسی اخیر در هنگری و تغییر موضع این کشور در مورد این قرض اتخاذ شده است.

اتحادیۀ اروپا سال گذشته با این قرض برای تامین بودجۀ دفاعی اوکراین و توانایی اقتصادی این کشور توافق کرده بود ؛ اما هنگری از امضای توافقنامۀ پرداخت این قرض خودداری کرد زیرا ویکتور اوربان، صدراعظم سابق این کشور از حامیان روسیه بود.

بریتانیا: سه کشتی کانتینربر در تنگهٔ هرمز مورد تیراندازی قرار گرفتند

سه کشتی کانتینربر امروز چهارشنبه در تنگهٔ هرمز مورد تیراندازی قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، منابع امنیت بحری و مرکز عملیات تجارت بحری بریتانیا اعلام کردند که یک کشتی کانتینربر با بیرق لایبریا در شمال ‌شرق عمان بر اثر اصابت گلوله و نارنجک‌های راکتی به پل فرماندهی (بریج) دچار آسیب شد.

این مرکز گفته است که کاپیتان این کشتی گزارش داده که یک قایق توپدار سپاه پاسداران ایران پس از نزدیک شدن به آن، تیراندازی کرده و به خدمۀ کشتی زیانی نرسیده.

کاپیتان کشتی کانتینربر که توسط یک شرکت یونانی اداره می‌شود نیز گزارش داده که در ابتدا به کشتی گفته شده بود که اجازه عبور از تنگهٔ هرمز را دارد.

مرکز عملیات تجارت بحری بریتانیا سپس اعلام کرد که کشتی کانتینربر سومی با بیرق پانامه در حدود هشت مایل بحری غرب ایران مورد تیراندازی قرار گرفته و خدمۀ این کشتی هم سالم هستند.

افزایش بازداشت و اخراج اجباری مهاجران افغان در پاکستان؛ هشدار دیدبان حقوق بشر

پاکستان - بازداشت مهاجران افغان (عکس آرشیف)

دیدبان حقوق بشر گفته است که مقامات پاکستان پس از ازسرگیری درگیری‌های مرزی میان حکومت طالبان و پاکستان، به‌گونهٔ چشمگیری یورش‌های سوءاستفاده‌آمیز، بازداشت‌های خودسرانه و بازگرداندن اجباری پناهجویان افغان را افزایش داده‌اند.

این سازمان سه‌شنبه، اول ماه ثور در بیانیه‌ای گفت که عملیات پولیس سبب شده است تا هزاران پناهجوی افغان بشمول کودکان، با موانع جدی در دسترسی به خدمات صحی، آموزش و سایر خدمات اساسی روبه‌رو شوند.

مقامات پاکستان تا کنون در این مورد تبصره نکرده‌اند.

در بیانیه دیدبان حقوق بشر به نقل از فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در این سازمان گفته شده است: «پاکستان باید در برابر عملکردهای سوءاستفاده‌آمیز پولیس اقدام کند و فوراً بازگرداندن اجباری پناهجویان افغان را متوقف سازد.»

دونالد ترمپ: حملهٔ احتمالی به ایران موقتاً متوقف و آتش‌بس فعلی تمدید می‌شود

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده اعلام کرد که به درخواست مقام‌های پاکستان، حملهٔ احتمالی به ایران به‌طور موقت متوقف و آتش‌بس فعلی تمدید می‌شود.

دونالد ترمپ روز سه‌شنبه در پیامی در شبکهٔ اجتماعی خود، تروت سوشیال، نوشت این تصمیم بخاطری گرفته شده که مقام‌های ایران فرصت داشته باشند «پیشنهادی واحد» برای ادامه گفت‌وگوها ارائه کنند.

ترمپ با اشاره به آنچه «چنددستگی جدی» در حکومت ایران خواند، تأکید کرد که نیروهای امریکایی به محاصره بحری بنادر ایران ادامه می‌دهند و در وضعیت آمادگی کامل خواهند ماند.

او افزود این آتش‌بس تا زمان ارائه پیشنهاد از سوی ایران و روشن شدن نتیجه مذاکرات، «به هر شکل که باشد»، ادامه خواهد یافت.

پس از ۴۰ روز جنگ ایالات متحده و اسرائیل با ایران، طرفین با میانجیگری پاکستان بر سر آتش‌بسی دو هفته‌ای به توافق رسیدند تا مذاکرات خود را برای حل‌وفصل اختلافات میان خود آغاز کنند.

دور اول مذاکرات بدون نتیجه پایان یافت و به دنبال آن ایالات متحده محاصره بحری بنادر ایران را آغاز کرد.

یک شهروند ایران به اتهام نقض تحریم‌ها از پاناما به امریکا بازگردانده شد

تصویری که حساب وزارت عدلیه امریکا در شبکه ایکس از رضا دیندار منتشر کرده است

یک شهروند ایران به اتهام نقض تحریم‌ها از طریق چین، از پاناما به امریکا بازگردانده شد.

وزارت عدلیۀ امریکا اعلام کرده که این شهروند ۴۴ سالهٔ ایران به نام رضا دیندار هفته گذشته از پاناما به ایالات متحده بازگردانده شده و روز دوشنبه (۳۱حمل) در محکمۀ فدرال سیاتل حاضر شد.

سارنوالی منطقۀ غربی ایالت واشنگتن در بیانیه‌ای اعلام کرده که این فرد با ۹ فقره اتهام در ارتباط با نقض تحریم‌های تجاری علیه ایران روبه‌رو است.

به گفته مقام‌های امریکایی، او متهم است در قالب یک شبکه، کالاهایی را از امریکا خریداری کرده و از طریق چین به ایران منتقل کرده است.

بر اساس اعلام سارنوالی ، این فرد در صورت محکومیت ممکن است تا ۲۰ سال زندان برای او در نظر گرفته شود.

مقام‌های امریکایی می‌گویند که این اقدامات نقض تحریم‌هایی است که از دهه ۱۹۹۰ علیه ایران وضع و در سال ۲۰۰۱ باردیگر اعمال شده است و صادرات مستقیم یا غیرمستقیم کالا، فناوری و خدمات از امریکا به ایران را ممنوع می‌کند.

انتشار ویدیوی حملۀ هوایی بر جنوب لبنان

لبنان

ویدیویی که از سوی اردوی اسرائیل منتشر شده، نشان می‌دهد که به گفته این اردو، حمله‌ای بر یک «پرتابگر بارگیری‌شده و آماده شلیک» در جنوب لبنان انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل گفته است که نیروهای این کشور حتی در جریان آتش‌بس جاری نیز در صورت مواجهه با هرگونه تهدید از سوی حزب الله، از «تمام قدرت» استفاده خواهند کرد.

حزب الله هم یک گروه شبه‌نظامی و هم یک حزب سیاسی است که بر بخش‌های بزرگ جنوب لبنان کنترول دارد.

ایالات متحده این گروه را سازمان تروریستی می‌پندارد و اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی حزب الله را در فهرست سیاه قرار داده است.

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده به تازگی آتش‌بس ۱۰ روزه را اعلام کرد که سبب وقفه در جنگ میان اسرائیل و حزب‌الله می‌شود.

این گروه مسلح شیعه‌ در واکنش به حمله اسرائیل و امریکا بر ایران، به اسرائیل راکت شلیک کرده است.

یک مقام امریکا به فرانس پرس گفته است که ایالات متحده روز پنج‌شنبه میزبان گفت‌وگوهای تازه‌ میان اسرائیل و لبنان خواهد بود تا آن‌ها را به یک توافق تشویق کند.

حکومت جاپان در محدودیت‌های صادرات سلاح نرمش ایجاد کرد

جاپان

حکومت جاپان پس از جنگ جهانی دوم، در محدودیت‌های صادرات سلاح نرمش ایجاد کرده است.

خبرگزاری کیودو جاپان امروز سه‌شنبه گزارش داد که پس از تصمیم کابینه و شورای امنیت ملی، در موارد استثنایی جاپان می‌تواند به مناطقی که شاهد درگیری نیستند، سلاح صادر کند.

نرمش در محدودیت‌های صادرات سلاح به‌عنوان تلاشی برای توسعه صنعت دفاعی داخلی جاپان تلقی می‌شود.

شرکت‌های جاپان تا کنون تنها برای نیروهای مسلح این کشور سلاح تولید می‌کردند.

کوریای شمالی و چین به‌سرعت در حال گسترش توانایی‌های نظامی خود هستند و این تلاش‌ها در جاپان به‌عنوان یک تهدید دیده می‌شود.

جاپان پیش‌تر برای تقویت اقتصاد خود، به‌ویژه در جریان جنگ کوریـا در دهه ۱۹۵۰، مرمی و تجهیزات نظامی صادر می‌کرد؛ اما در سال ۱۹۶۷ یک ممنوعیت مشروط بر صادرات سلاح وضع و حدود یک دهه بعد این ممنوعیت را به‌طور کامل اجرا کرد.

توکیو در دهه‌های اخیر استثناهایی بر این مقررات قایل شده است، از جمله هنگام مشارکت در پروژه‌های بین‌المللی توسعه سلاح؛ تا این‌که در سال ۲۰۱۴ راه را برای صادرات در پنج کتگوری محصولات نظامی غیرکشنده باز کرد.

قرار است طالبان برای گفت‌وگو درباره اخراج افغان‌ها، به بروکسل بروند

جرمنی - تصویر یکی از افغان‌هایی که خواهان عدم اخراج یک افغان دیگر شده (عکس آرشیف)

قرار است مقام‌های حکومت طالبان در هفته‌های آینده برای گفت‌وگو درباره اخراج افغان‌ها از اتحادیه اروپا به کشورشان، به بروکسل سفر کنند.

این را خبرگزاری فرانس‌پرس به نقل از منابع گزارش داده است.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، سفر مقام‌های طالبان با هماهنگی کمیسیون اروپا و چندین کشور عضو انجام می‌شود.

این پس از آنست که دو مقام‌ اروپایی برای گفت‌وگو در این مورد به افغانستان سفر کردند.

یک منبع دیپلماتیک روز دوشنبه گفت که تیم تخنیکی طالبان در هفته‌های آینده به بروکسل خواهد رفت و با اعضای اتحادیه اروپا درباره پروازها، ظرفیت‌های میدان هوایی کابل و نیز سرنوشت مهاجران بازگشت‌داده‌شده گفت‌وگو خواهد کرد.

با وصف نگرانی‌های گروه‌های حقوق بشر و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، به گزارش فرانس‌پرس، از میان ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، حدود ۲۰ کشور تلاش‌هایی را آغاز کرده‌اند تا افغان‌هایی را که در جرایم دخیل هستند و حق اقامت در این اتحادیه را ندارند، از خاک خود اخراج کنند.

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG