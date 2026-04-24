دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده در گفت‌وگو با خبرنگاران احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای علیه ایران را رد کرد.

ترمپ که دیشب به وقت افغانستان در قصر سفید با خبرنگاران صحبت می‌کرد، تأکید کرد که "هیچ‌کس نباید اجازۀ استفاده از سلاح هسته‌ای علیه دیگران را داشته باشد."

او خاطرنشان کرد که اصولاً نیازی هم به این‌کار نیست، چراکه "به شیوۀ متعارف، آنها را نابود کرده‌ایم."

دونالد ترمپ در عین حال، تأکید کرد که اگر توافقی با ایران حاصل نشود، کار را "از طریق نظامی یک‌سره خواهد کرد."

رئیس‌جمهور ایالات متحده در پاسخ به اینکه برای دستیابی به یک توافق صلح درازمدت با ایران، چقدر صبر خواهد کرد، گفت: "عجله‌ای ندارم."

او با تأکید بر این‌که می‌تواند همین حالا به یک توافق برسد، گفت این‌کار را نمی‌کند، چراکه به‌دنبال «بهترین توافق» است؛ "توافقی که برای ابد دوام داشته باشد."