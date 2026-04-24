رئیس‌جمهور ایالات متحده از توافق برای تمدید آتش‌بس اسرائیل و لبنان به مدت سه هفتۀ دیگر خبر داد.

دونالد ترمپ با انتشار متنی در شبکۀ اجتماعی خود، "تروث سوشال"، از این موضوع خبر داد.

او در این پیام که در نخستین دقایق صبح جمعه به وقت افغانستان منتشر شد، نوشت: "به همراه معاونش جِی‌دی‌ ونس، مارکو روبیو وزیر خارجه، مایک هاکِبی سفیر ایالات متحده در اسرائیل و میشل عیسی سفیر امریکا در لبنان، با نمایندگان عالی‌رتبۀ اسرائیل و لبنان در دفتر بیضی‌شکل قصر سفید دیدار داشتیم؛ دیداری که خیلی خوب پیش رفت."

به نوشتۀ رئیس‌جمهور امریکا، "ایالات متحده قصد دارد به لبنان برای حفاظت از خود در مقابل حزب‌الله کمک کند."

حزب‌الله لبنان، گروه تحت حمایت ایران است که از سوی ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. اتحادیه اروپا اما تنها شاخۀ نظامی آن را تروریستی می‌داند.

شاخۀ سیاسی این گروه در پارلمان لبنان کرسی‌هایی دارد. در آستانۀ آتش‌بس جاری بین اسرائیل و لبنان، این گروه با گفت‌وگوی مقامات دو کشور مخالفت کرده بود.

دونالد ترمپ با اعلام خبر تمدید سه‌هفته‌ای آتش‌بس اسرائیل و لبنان، ابراز امیدواری کرده که به‌زودی و طی هفته‌های آتی میزبان رهبران هر دو کشور باشد.