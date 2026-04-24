ترمپ: آتشبس اسرائیل و لبنان سه هفتۀ دیگر تمدید میشود
رئیسجمهور ایالات متحده از توافق برای تمدید آتشبس اسرائیل و لبنان به مدت سه هفتۀ دیگر خبر داد.
دونالد ترمپ با انتشار متنی در شبکۀ اجتماعی خود، "تروث سوشال"، از این موضوع خبر داد.
او در این پیام که در نخستین دقایق صبح جمعه به وقت افغانستان منتشر شد، نوشت: "به همراه معاونش جِیدی ونس، مارکو روبیو وزیر خارجه، مایک هاکِبی سفیر ایالات متحده در اسرائیل و میشل عیسی سفیر امریکا در لبنان، با نمایندگان عالیرتبۀ اسرائیل و لبنان در دفتر بیضیشکل قصر سفید دیدار داشتیم؛ دیداری که خیلی خوب پیش رفت."
به نوشتۀ رئیسجمهور امریکا، "ایالات متحده قصد دارد به لبنان برای حفاظت از خود در مقابل حزبالله کمک کند."
حزبالله لبنان، گروه تحت حمایت ایران است که از سوی ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود. اتحادیه اروپا اما تنها شاخۀ نظامی آن را تروریستی میداند.
شاخۀ سیاسی این گروه در پارلمان لبنان کرسیهایی دارد. در آستانۀ آتشبس جاری بین اسرائیل و لبنان، این گروه با گفتوگوی مقامات دو کشور مخالفت کرده بود.
دونالد ترمپ با اعلام خبر تمدید سههفتهای آتشبس اسرائیل و لبنان، ابراز امیدواری کرده که بهزودی و طی هفتههای آتی میزبان رهبران هر دو کشور باشد.
درخواست لبنان برای تمدید حضور نیروهای حافظ صلح
مقامهای ملل متحد اعلام کردند که لبنان میخواهد نیروهای حافظ صلح این سازمان پس از پایان مأموریت فعلیشان، در سال آینده نیز در لبنان بمانند.
ژان-پیر لاکروا، معاون سرمنشی سازمان ملل در امور عملیات حفظ صلح روز پنجشنبه، ۳ ماه ثور گفت که شورای امنیت ملل متحد خواستار بررسی همه گزینهها شده و قرار است نتیجه این بررسی تا اول جون ارائه شود.
نیروهای حافظ صلح نیروی موقت سازمان ملل در لبنان بهدلیل کلاههای آبیرنگشان اغلب «کلاهآبیها» نامیده میشوند.
این نیروها از سال ۱۹۷۸ تاکنون بر منطقه مرزی میان اسرائیل و لبنان نظارت داشتهاند.
دونالد ترمپ دستور نابودی قایقهای ماینگذار ایران در تنگه هرمز را داد
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، روز پنجشنبه، ۳ ماه ثور اعلام کرد به نیروهای نظامی این کشور دستور داده تا تمامی قایقهای ماینگذار ایران در تنگه هرمز را هدف قرار دهند و نابود کنند.
او در پیامی در شبکۀ تروت سوشیال، نوشت: «من به نیروی بحری ایالات متحده دستور دادهام هر قایقی را که در حال ماینگذاری در آبهای تنگه هرمز است، هدف قرار داده و نابود کند. هیچگونه تردیدی نباید وجود داشته باشد.»
رئیس جمهور ترمپ همچنان گفت که ایالات متحده در حال پاکسازی این آبراه است: «ماینروبهای ما همین حالا در حال پاکسازی تنگه هستند. بدینوسیله دستور میدهم این فعالیت ادامه یابد، اما در سطحی سه برابر!»
پیش از این روزنامه واشنگتن پست مدعی شده بود که وزارت دفاع ایالات متحده برآورد کرده که پاکسازی کامل تنگه هرمز از ماینهای کارگذاشتهشده توسط ایران ممکن است شش ماه طول بکشد.
اما وزارت دفاع ایالات متحده ساعتی پیش این گزارش را «گزینشی و نادرست» خواند.
ترمپ: در مورد آتشبس، مذاکرات و پایان یافتن جنگ شتابی در کار نیست
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده روز چهارشنبه گفت که پس از متوقف شدن مذاکرات در ۲۳حمل، هیچ «فشار زمانی» دربارهٔ آتشبس یا توافق بر سر تاریخ تازه برای گفتوگوها با ایران وجود ندارد.
ترمپ در گفتوگو با شبکۀ فاکس نیوز، یک روز پس از تمدید نامحدود آتشبس با ایران، تأیید کرد که گزارشهای منتشر شده دربارهٔ «فرصت ۳ تا ۵ روزه» برای این تمدید، «نادرست» بوده است.
رئیسجمهور ایالات متحده همچنین دربارهٔ کشتیهایی که روز چهارشنبه (۲ ثور ) در تنگۀ هرمز هدف شلیک قرار گرفته یا توسط ایران توقیف شدند، اظهار نظر کرد.
ترمپ گفت: «آنها کشتی های ایالات متحده نبودند» و افزود که اوضاع را زیر نظر خواهد داشت.
رئیس جمهور دونالد ترمپ در مورد زمان پایان یافتن جنگ گفت که «چارچوب زمانی» مشخصی وجود ندارد و شتابی در کار نیست.
پیش از این ، او روز گذشته به روزنامه نیویورک پست گفت که ممکن است دور دوم مذاکرات با ایران روز جمعه در پاکستان انجام شود.
افزایش ۴ درصدی بهای نفت در پی ابهام درباره آتشبس ایران و امریکا
با ادامه ابهام دربارۀ سرنوشت آتشبس میان ایران و امریکا، قیمت نفت در بازار های جهانی صبح امروز پنجشنبه (سوم ثور) حدود چهار درصد افزایش یافت.
بر اساس دادههای بازار، قرارداد نفت خام وستتگزاس اینترمدیت امریکا با افزایش ۴.۰۶ درصدی به ۹۶ دالر و ۷۳ سنت در هر بشکه رسید.
همچنین نفت برنت دریای شمال، شاخص جهانی قیمت نفت، با افزایش ۳.۶۲ درصدی به ۱۰۵ دالر و ۶۳ سنت در هر بشکه صعود کرد.
اما قیمتها دقایقی بعد اندکی کاهش یافت.
عفو بینالملل خواستار رهایی علیوزیر شد
سازمان عفو بینالملل خواستار آزادی فوری علیوزیر، عضو ارشد جنبش تحفظ پشتون و عضو سابق پارلمان پاکستان، شده است.
بخش افغانستان این سازمان روز چهارشنبه (۲ ثور) در ایکس نوشت که علیوزیر نزدیک به ۲۰ ماه را در «توقیف خودسرانه» سپری کرده است.
این سازمان افزوده که هرچند محکمه ای در پاکستان در ۱۶ مارچ امسال حکم آزادی وزیر را صادر کرد؛ اما او چند ساعت بعد دوباره دستگیر شد.
عفو بینالملل در مورد اعتصاب غذایی علیوزیر در زندان ابراز نگرانی کرده و گفته است که او با وجود ابتلا به بیماری شکر، فشار خون بالا و بیماری قلبی، از درمان خودداری کرده است.
حکومت پاکستان ، علیوزیر را متهم کرده که در جلسات عمومی برضد دولت، اردو و استخبارات این کشور سخنرانی کرده است.
جنبش تحفظ پشتون این اتهامات را رد کرده است و گفته که علیوزیر «به دلیل صحبت علیه ظلم دولت» زندانی شده است.
اتحادیه اروپا با پرداخت قرض ۹۰ میلیارد یورویی به اوکراین موافقت کرد
اتحادیۀ اروپا با پرداخت قرض۹۰ میلیارد یورویی به اوکراین موافقت کرد.
دولت قبرس که ریاست دورهای اتحادیۀ اروپا را بر عهده دارد روز چهارشنبه ( دوم ثور) گفت ، انتظار میرود که ۲۷ کشور عضو این اتحادیه تا بعد از ظهر پنجشنبه توافقنامۀ پرداخت این قرض را امضا کنند.
این تصمیم به دنبال تغییرات سیاسی اخیر در هنگری و تغییر موضع این کشور در مورد این قرض اتخاذ شده است.
اتحادیۀ اروپا سال گذشته با این قرض برای تامین بودجۀ دفاعی اوکراین و توانایی اقتصادی این کشور توافق کرده بود ؛ اما هنگری از امضای توافقنامۀ پرداخت این قرض خودداری کرد زیرا ویکتور اوربان، صدراعظم سابق این کشور از حامیان روسیه بود.
بریتانیا: سه کشتی کانتینربر در تنگهٔ هرمز مورد تیراندازی قرار گرفتند
سه کشتی کانتینربر امروز چهارشنبه در تنگهٔ هرمز مورد تیراندازی قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، منابع امنیت بحری و مرکز عملیات تجارت بحری بریتانیا اعلام کردند که یک کشتی کانتینربر با بیرق لایبریا در شمال شرق عمان بر اثر اصابت گلوله و نارنجکهای راکتی به پل فرماندهی (بریج) دچار آسیب شد.
این مرکز گفته است که کاپیتان این کشتی گزارش داده که یک قایق توپدار سپاه پاسداران ایران پس از نزدیک شدن به آن، تیراندازی کرده و به خدمۀ کشتی زیانی نرسیده.
کاپیتان کشتی کانتینربر که توسط یک شرکت یونانی اداره میشود نیز گزارش داده که در ابتدا به کشتی گفته شده بود که اجازه عبور از تنگهٔ هرمز را دارد.
مرکز عملیات تجارت بحری بریتانیا سپس اعلام کرد که کشتی کانتینربر سومی با بیرق پانامه در حدود هشت مایل بحری غرب ایران مورد تیراندازی قرار گرفته و خدمۀ این کشتی هم سالم هستند.
افزایش بازداشت و اخراج اجباری مهاجران افغان در پاکستان؛ هشدار دیدبان حقوق بشر
دیدبان حقوق بشر گفته است که مقامات پاکستان پس از ازسرگیری درگیریهای مرزی میان حکومت طالبان و پاکستان، بهگونهٔ چشمگیری یورشهای سوءاستفادهآمیز، بازداشتهای خودسرانه و بازگرداندن اجباری پناهجویان افغان را افزایش دادهاند.
این سازمان سهشنبه، اول ماه ثور در بیانیهای گفت که عملیات پولیس سبب شده است تا هزاران پناهجوی افغان بشمول کودکان، با موانع جدی در دسترسی به خدمات صحی، آموزش و سایر خدمات اساسی روبهرو شوند.
مقامات پاکستان تا کنون در این مورد تبصره نکردهاند.
در بیانیه دیدبان حقوق بشر به نقل از فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در این سازمان گفته شده است: «پاکستان باید در برابر عملکردهای سوءاستفادهآمیز پولیس اقدام کند و فوراً بازگرداندن اجباری پناهجویان افغان را متوقف سازد.»
دونالد ترمپ: حملهٔ احتمالی به ایران موقتاً متوقف و آتشبس فعلی تمدید میشود
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده اعلام کرد که به درخواست مقامهای پاکستان، حملهٔ احتمالی به ایران بهطور موقت متوقف و آتشبس فعلی تمدید میشود.
دونالد ترمپ روز سهشنبه در پیامی در شبکهٔ اجتماعی خود، تروت سوشیال، نوشت این تصمیم بخاطری گرفته شده که مقامهای ایران فرصت داشته باشند «پیشنهادی واحد» برای ادامه گفتوگوها ارائه کنند.
ترمپ با اشاره به آنچه «چنددستگی جدی» در حکومت ایران خواند، تأکید کرد که نیروهای امریکایی به محاصره بحری بنادر ایران ادامه میدهند و در وضعیت آمادگی کامل خواهند ماند.
او افزود این آتشبس تا زمان ارائه پیشنهاد از سوی ایران و روشن شدن نتیجه مذاکرات، «به هر شکل که باشد»، ادامه خواهد یافت.
پس از ۴۰ روز جنگ ایالات متحده و اسرائیل با ایران، طرفین با میانجیگری پاکستان بر سر آتشبسی دو هفتهای به توافق رسیدند تا مذاکرات خود را برای حلوفصل اختلافات میان خود آغاز کنند.
دور اول مذاکرات بدون نتیجه پایان یافت و به دنبال آن ایالات متحده محاصره بحری بنادر ایران را آغاز کرد.