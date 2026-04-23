از  احتمال بارش باران و جاری شدن سیل در ۲۷ ولایت افغانستان خبر داده شده است

ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از  احتمال بارش باران و سرازیرشدن سیلاب‌‌  در ۲۷ ولایت افغانستان خبر داده است.

پیش‌بینی این ریاست نشان می دهد که ولایت‌های نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، کابل، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنگان، بدخشان، تخار، جوزجان، سرپل، بلخ، فاریاب، غور، بادغیس، هرات، فراه، دایکندی، بامیان، غزنی، میدان وردک، لوگر، خوست و پکتیا امروز پنج‌شنبه ( ۳ ثور) و فردا جمعه شاهد باران شدید ، رعد و برق و سیلاب های آنی خواهند بود.

میزان بارندگی در نقاط مختلف این ولایت‌ها بین ۱۰ تا ۳۰ میلی‌متر پیش‌بینی شده است.

در همین حال ، خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از محمد صادق رصاص، سخنگوی والی طالبان در غور در ایکس نوشته است که روز گذشته در اثر باران شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ در قریه جه ولسوالی‌ مرغاب این ولایت، نزدیک به ۱۰۰ خانۀ مسکونی به گونه کلی و جزئی و هم‌چنان ده‌ها جریب زمین زراعتی تخریب شده است.

یوناما در روز جهانی دختران در فناوری اطلاعات و ارتباطات خواستار لغو ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان شد

دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان ،یوناما، خواهان لغو ممنوعیت‌ آموزش دختران در این کشور شده است.

یوناما این خواست را به مناسبت روز جهانی «دختران در فناوری اطلاعات و ارتباطات» امروز پنجشنبه ( سوم ثور ، ۲۳ اپریل) مطرح کرده است.

این ادارۀ ملل متحد گفته ، چهارونیم سال است که یک نسل از دختران افغان از مکتب بازمانده‌اند.

به گفتۀ یوناما، آموزش، به‌ویژه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، کلید دسترسی به کار، نوآوری و آینده‌ای باثبات برای افغانستان است.

روز جهانی دختران در فناوری اطلاعات و ارتباطات همه ساله در ۲۳ اپریل تجلیل می شود.

طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در تابستان سال ۱۴۰۰ خورشیدی ، مکاتب را به روی دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در این کشور مسدود کردند و سپس زنان و دختران را از رفتن به پوهنتون نیز تا امر ثانی منع کردند.

در رویداد های جداگانه در بدخشان پنج تن جان باختند

مسابقات کورش در ترکمنستان (آرشیف)

مقام های طالبان از جان باختن پنج تن در رویداد های جداگانه در ولایت بدخشان خبر می دهند.

قوماندانی امنیۀ طالبان در بدخشان در اعلامیه ای گفته است که بر اثر واژگون شدن یک موتر نوع فلانکوچ در مسیر ولسوالی ارغنج‌خواه و شهر فیض‌آباد ، روز چهارشنبه ( ۲ثور) یک نفر جان باخت و سه نفر دیگر زخمی شدند.

این قوماندانی همچنان گفته است که در یک حادثۀ ترافیکی دیگر در مسیر ولسوالی شهر بزرگ بدخشان دو نفر جان باختند و چهار نفر دیگر زخمی شدند.

بی احتیاطی و تیزرانی رانندگان ، عدم رعایت قوانین ترافیکی و خرابی جاده ها از عوامل عمدۀ رویداد های ترافیکی در افغانستان دانسته می شود.

فرماندهی امنیۀ طالبان در بدخشان همچنان گفته است که دو تن روز گذشته در ولسوالی جرم این ولایت هنگام آب‌بازی غرق شدند و جان باختند.

نمایندۀ ویژۀ اتحادیۀ اروپا در سفر به کابل نگرانی این اتحادیه را در مورد محدودیت ها بر زنان بار دیگر ابراز کرده است

ژیل برتران ، نمایندۀ ویژۀ اتحادیۀ اروپا برای افغانستان

ژیل برتران ، نمایندۀ ویژۀ اتحادیۀ اروپا برای افغانستان در سفر به کابل نگرانی جدی این اتحادیه را نسبت به محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران در این کشور از جمله در زمینۀ دسترسی به آموزش، اشتغال و حضور در زندگی عمومی، تکرار کرده است.

نمایندگی اتحادیۀ اروپا در افغانستان در اعلامیه ای گفته است که این محدودیت‌ها نقض جدی معیارهای بین‌المللی حقوق‌‌بشر و تعهدات بین‌المللی افغانستان به شمار می‌روند و پیامدهای درازمدت و ویرانگری برای جامعه و اقتصاد این کشور دارد.

با وصف درخواست های مکرر برای لغو محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان ، طالبان پالیسی های خود نسبت به زنان را تغییر نداده و ادعا می کنند که حقوق همه در چهارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تامین است.

در اعلامیه آمده است که آقای برتران در جریان سفر پنج روزه به کابل که روز سه‌شنبه (اول ثور) به پایان رسید با مقام های طالبان ، اعضای جامعۀ دیپلماتیک ، نمایندگان سازمان ملل و دیگر سازمان های بین المللی گفت‌وگو کرده است.

بر اساس اعلامیه ، در گفت‌وگو‌هایی این مقام اتحادیۀ اروپا ، وضعیت حقوق‌‌بشر در افغانستان جایگاه برجسته‌ای داشت.

یک افغان در بریتانیا بر اساس قانون جدید مهاجرت مجرم شناخته شد

محکمه ای در بریتانیا یک مهاجر افغان را بر اساس قانون جدید مهاجرت و پناهندگی مجرم شناخت.

به گزارش رسانه‌های بریتانیایی از جمله بی‌بی‌سی و تلگراف ، این افغان ۳۲ ساله به نام تاجیک محمد در هفده جنوری در شرایط نامساعد جوی، یک قایق رابری حامل پناهجویان را از کانال مانش عبور می‌داد.

بر اساس گزارش ها ، تعداد سرنشینان قایق بیش از ظرفیت آن بود و این افغان به دلیل به مخاطره انداختن زندگی آنان مجرم شناخته شده است.

او روز سه‌شنبه (اول ثور) به تخطی از قانون اعتراف کرد.

محکمه مجازات این افغان را در ۱۰ جون اعلام خواهد کرد.

از احتمال باران شدید و سیل های ناگهانی در ۲۳ ولایت افغانستان هشدار داده شده است

ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال باران و جاری شدن سیل در ۲۳ ولایت افغانستان خبر داده است.

بر اساس پیش‌بینی این ریاست ، ولایت های نورستان ، کنر ، ننگرهار ، لغمان ، کاپیسا ، پنجشیر ، پروان ، بغلان ، سمنگان ، بدخشان ، قندوز ، تخار ، بلخ ، سرپل ، فاریاب ، غور ، بادغیس ، دایکندی ، بامیان ، غزنی ، میدان وردک ، لوگر و پکتیا روز پنجشنبه ( ۳ ثور ) شاهد باران شدید ، رعد وبرق و سیل های آنی خواهند بود.

مقدار باران در نقاط مختلف بین ۱۰ تا ۳۰ میلی‌متر پیش‌بینی شده است.

حوادث طبیعی اخیر از جمله باران و سیل در ولایت های مختلف افغانستان صد ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است.

در همین حال ، مقام های طالبان در بدخشان گفته اند که چهار تن از باشندگان ولسوالی کوف‌آب بر اثر برف‌کوچ جان باخته اند و اجساد آنان روز چهارشنبه (۲ ثور) از زیر برف بیرون کشیده شده است.

جشنوارۀ کورش، سامبو و کشتی های سنتی پنج‌شنبه در کابل آغاز می شود

مسابقات کورش در ترکمنستان (آرشیف)

انتظار می رود که جشنوارۀ کورش، سامبو و کشتی های سنتی روز پنج‌شنبه (سوم ثور) در کابل آغاز شود.

ادارۀ ورزش طالبان گفته است که این جشنواره با اشتراک بیش از ۱۶۰ ورزشکار از افغانستان، ازبکستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان، ایران و ترکیه آغاز می شود و تا ۵ ثور ادامه میابد.

کورش یک ورزش رزمی - باستانی است که ریشۀ آن به بیش از ۳۵۰۰ سال قبل در ازبکستان بر می‌گردد.

سامبو یک ورزش رزمی مدرن و ترکیبی از کشتی و جودو است.

طالبان از زمان حاکم شدن دوباره در افغانستان ، زنان را از ورزش در این کشور منع کرده و محدودیت هایی را در بعضی از رشته های ورزشی برای مردان نیز اعمال کرده اند.

نگرانی بنیت نسبت به بحث احتمالی اتحادیه اروپا و طالبان درباره اخراج مهاجران افغان

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان گفته است که گزارش‌ها در مورد این که قرار است اتحادیه اروپا از مقامات طالبان برای بحث در مورد اخراج افغان‌ها میزبانی کند، جداً نگران کننده است.

آقای بنیت امروز چهارشنبه در شبکه ایکس نوشت: « به‌دلیل نقض گستردهٔ حقوق بشر بشمول زنان، مدافعان حقوق بشر و کارمندان پیشین دولت، هرگونه بازگشت خطر نقض اصل «عدم بازگرداندن اجباری» را در پی دارد.»

حکومت طالبان پیش از این نگرانی‌های آقای بنیت، سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان زیر حاکمیتش را بی‌اساس خوانده است.

خبرگزاری فرانس‌پرس دوشنبه به نقل از منابع گزارش داد که مقام‌های حکومت طالبان در هفته‌های آینده برای گفت‌وگو درباره اخراج افغان‌ها از اتحادیه اروپا به کشورشان، به بروکسل سفر خواهند کرد.

یک منبع دیپلماتیک روز دوشنبه گفت که تیم تخنیکی طالبان در هفته‌های آینده به بروکسل خواهد رفت و با اعضای اتحادیه اروپا درباره پروازها، ظرفیت‌های میدان هوایی کابل و نیز سرنوشت مهاجران بازگشت‌داده‌شده گفت‌وگو خواهد کرد.

با وصف نگرانی‌های گروه‌های حقوق بشر و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، به گزارش فرانس‌پرس، از میان ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، حدود ۲۰ کشور تلاش‌هایی را آغاز کرده‌اند تا افغان‌هایی را که در جرایم دخیل هستند و حق اقامت در این اتحادیه را ندارند، از خاک خود اخراج کنند.

افزایش بازداشت و اخراج اجباری مهاجران افغان در پاکستان؛ هشدار دیدبان حقوق بشر

پاکستان - بازداشت مهاجران افغان (عکس آرشیف)

دیدبان حقوق بشر گفته است که مقامات پاکستان پس از ازسرگیری درگیری‌های مرزی میان حکومت طالبان و پاکستان، به‌گونهٔ چشمگیری یورش‌های سوءاستفاده‌آمیز، بازداشت‌های خودسرانه و بازگرداندن اجباری پناهجویان افغان را افزایش داده‌اند.

این سازمان سه‌شنبه، اول ماه ثور در بیانیه‌ای گفت که عملیات پولیس سبب شده است تا هزاران پناهجوی افغان بشمول کودکان، با موانع جدی در دسترسی به خدمات صحی، آموزش و سایر خدمات اساسی روبه‌رو شوند.

مقامات پاکستان تا کنون در این مورد تبصره نکرده‌اند.

در بیانیه دیدبان حقوق بشر به نقل از فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در این سازمان گفته شده است: «پاکستان باید در برابر عملکردهای سوءاستفاده‌آمیز پولیس اقدام کند و فوراً بازگرداندن اجباری پناهجویان افغان را متوقف سازد.»

برنامۀ جهانی غذا: روند کمک رسانی به باشندگان کامدیش و برگ‌متال آغاز شد

برنامۀ جهانی غذا ، دبلیو ایف پی ، می گوید که با کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال‌ احمر افغانی روند انتقال مواد غذایی ضروری و تجهیزات صحی را برای ۱۳۶ هزار تن در ولسوالی های کامدیش و برگ‌متال ولایت نورستان آغاز کرده است.

بخش افغانستان این ادارۀ سازمان ملل در ایکس روز سه‌شنبه (اول ثور) نوشت که این اقدام به خانواده های که از دسترسی به کمک های نجاتبخش برای مدتی محروم بودند امید تازه می‌بخشد.

پیش از این ، کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ روز سه‌شنبه گفت که باشندگان ولسوالی‌های کامدیش و برگ‌متال به دلیل درگیری ها برای بیش از شش هفته به غذا و خدمات اساسی دسترسی نداشتند.

راه‌های مواصلاتی این دو ولسوالی ‌پس از بیش از یک‌ونیم ماه مسدود بودن، در ۲۴ حمل دوباره گشوده شد.

این راه‌ها در پی درگیری نیروهای طالبان و پاکستان بسته شده بود.

