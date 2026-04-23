درخواست لبنان برای تمدید حضور نیروهای حافظ صلح

ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از احتمال بارش باران و سرازیرشدن سیلاب‌‌ در ۲۷ ولایت افغانستان خبر داده است.

پیش‌بینی این ریاست نشان می دهد که ولایت‌های نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، کابل، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنگان، بدخشان، تخار، جوزجان، سرپل، بلخ، فاریاب، غور، بادغیس، هرات، فراه، دایکندی، بامیان، غزنی، میدان وردک، لوگر، خوست و پکتیا امروز پنج‌شنبه ( ۳ ثور) و فردا جمعه شاهد باران شدید ، رعد و برق و سیلاب های آنی خواهند بود.

میزان بارندگی در نقاط مختلف این ولایت‌ها بین ۱۰ تا ۳۰ میلی‌متر پیش‌بینی شده است.

در همین حال ، خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از محمد صادق رصاص، سخنگوی والی طالبان در غور در ایکس نوشته است که روز گذشته در اثر باران شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ در قریه جه ولسوالی‌ مرغاب این ولایت، نزدیک به ۱۰۰ خانۀ مسکونی به گونه کلی و جزئی و هم‌چنان ده‌ها جریب زمین زراعتی تخریب شده است.