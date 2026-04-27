قرار است دونالد ترمپ رئیسجمهور امریکا یک نشست اضطراری درباره ایران برگزار کند
رادیو فردا بخش ایران رادیواروپای آزاد-رادیو آزادی به نقل از اکسیوس گزارش داده که قرار است دونالد ترمپ رئیسجمهور ایالات متحده امریکا امروز دوشنبه ۷ ثور در دیدار با تیم ارشد امنیت ملی و سیاست خارجی خود، درباره بنبست بهوجودآمده در مذاکرات و گامهای احتمالی آینده گفتگو خواهد کرد.
از سوی دیگر، یک مقام امریکایی و دو منبع آگاه جزئیات پیشنهاد جدید ایران را برای امریکا رسانهای کردهاند.
به گفته این منابع، در این پیشنهاد که با میانجیگری پاکستان ارائه شده، آمده است که ادامه مذاکرات هستهای در مرحله بعد تنها زمانی ممکن است که ابتدا تنگه هرمز باز شود و محاصره بنادر ایران از سوی امریکا پایان یابد.
به باور این منابع، قصر سفید این پیشنهاد را دریافت کرده، اما هنوز مشخص نیست که امریکا تمایلی به بررسی آن دارد یا خیر.
ترامپ روز یکشنبه ۶ ثور در گفتوگو با فاکسنیوز اشاره کرد که میخواهد به محاصره دریایی که به گفتهٔ او راه صادرات نفت ایران را بسته است ادامه دهد، به این امید که تهران در چند هفتۀ آینده تسلیم شود.
ترمپ میگوید ایران توان ذخیرهسازی نفت ندارد و زیرساختش حدود سه روز دیگر «منفجر خواهد شد»
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده میگوید که ایران بر اثر محاصره دریایی ایالات متحده در حال از دست دادن توانایی ذخیرهسازی نفت خود است.
او در یک گفتوگوی تلفنی با شبکه فاکس نیوز روز یکشنبه (۶ ثور) گفت که جریان نفت در خط لولۀ ایران نمیتواند به دلیل محاصره دریایی در نفتکشها ذخیره شود و طی حدود «سه روز» زیرساختهای نفتی ایران «از درون منفجر خواهد شد.»
ترمپ افزود : وقتی چنین اتفاقی رخ دهد، «دیگر هیچوقت نمیتوان آن را بازسازی کرد» و اگر بازسازی شود با ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت خواهد کرد.
رئیسجمهور ایالات متحده به رغم تمدید آتشبس با ایران، محاصرۀ تنگه هرمز را ادامه داده و اردوی ایالات متحده میگوید اجازه رفت و آمد نفتکشها و دیگر کشتیها به بنادر ایران را نمیدهد.
با این حال گزارشهایی درباره ورود و خروج کشتیهای مرتبط با ایران در روزهای اخیر منتشر شده است.
دونالد ترمپ در مصاحبه با فاکس نیوز بار دیگر گفت که اگر ایران بخواهد برای پایان دادن به جنگ میان دو کشور مذاکره کند، میتواند با امریکا تماس بگیرد.
ترمپ در ادامه گفت :«آنها میدانند چه چیزهایی باید در توافق باشد. موضوع بسیار ساده است ، آنها نباید سلاح هستهای داشته باشند؛ در غیر این صورت، دلیلی برای دیدار وجود ندارد.»
او روز شنبه سفر نمایندگان خود، استیو ویتکاف و جرد کوشنر را به پاکستان لغو کرد. این اقدام پس از آن انجام شد که عباس عراقچی، وزیر خارجۀ ایران، پس از دیدار با مقامهای پاکستانی اسلامآباد را ترک کرد.
عراقچی عصر روز یکشنبه پس از سفر به عمان دوباره وارد اسلامآباد شد و پس از چند ساعت از آنجا به روسیه رفت.
سفیر ایران در مسکو گفته است که قرار است عباس عراقچی روز دوشنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کند.
اسرائیل پس از دستور تخلیه هفت شهر لبنان، حملات خود را «آغاز کرد»
به گزارش رسانههای رسمی لبنان ، اردوی اسرائیل روز یکشنبه (۶ثور) پس از صدور هشدار تخلیۀ هفت شهر، حملات خود را به جنوب لبنان آغاز کرد.
خبرگزاری دولتی این کشور گزارش داد که جت های جنگی اسرائیلی حملهای را به شهرک کفر تبنیت، انجام دادند و گزارشهایی از تلفات نیز منتشر شده است.
ساعاتی پیشتر ، اردوی اسرائیل دستورهای جدیدی برای تخلیه در جنوب لبنان صادر کرد.
سخنگوی اردوی اسرائیل در بیانیهای در ایکس اعلام کرد که گروه حزبالله لبنان آتشبس را نقض کرده و اسرائیل علیه آن اقدام خواهد کرد.
حزبالله یک گروه جنگجو و حزب سیاسی است که بخش های وسیعی از جنوب لبنان را در کنترل خود دارد.
حزبالله از سوی ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. اتحادیۀ اروپا فقط شاخۀ نظامی حزبالله را در فهرست سیاه اش شامل کرده است.
ترمپ: رویداد تیراندازی اخیر در واشنگتن مرا از پیروزی در جنگ ایران باز نخواهد داشت
دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانی خود که پس از رویداد تیراندازی در ضیافت سالانه خبرنگاران انجام داد در پاسخ به پرسشی در مورد وضعیت جنگ ایران گفت که درگیری با ایران برای جلوگیری از برنامه هستهای جمهوری اسلامی لازم بود.
او گفت که "آنها (ایران) اگر به سلاح هستهای میرسیدند صد در صد از آن استفاده میکردند."
رئیس جمهوری امریکا افزود که این تیراندازی "بر اساس آنچه میدانم ربطی به جنگ با ایران نداشت، اما هنوز معلوم نیست." او افزود که در هرحال چنین رویدادی "مرا از پیروزی در جنگ ایران باز نخواهد داشت."
رئیس جمهور ایالات متحده در ساعات نخست روز شنبه، سفر فرستادگان خود به پاکستان برای انجام گفتوگوهای صلح با ایران را لغو کرد.
این تصمیم پس از آن گرفته شد که وی از مواضع مذاکراتی تهران پس از گذشت نزدیک به دو ماه از جنگ، رضایت نداشت و گفت که پیشنهادهای تهران نظرش را جلب نکرده است.
پس از ترک اسلامآباد از سوی وزیر خارجۀ ایران، ترمپ سفر نمایندگان خود به پاکستان را لغو کرد
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، روز شنبه گفت که سفر استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان خود، به پاکستان برای مذاکره با ایران را لغو کرده است.
او ساعتی بعد از آن که اعلام شد عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، بعد از دیدار با مقامهای پاکستانی، اسلامآباد را ترک کرده، این خبر را اعلام کرد.
ترمپ در گفتوگو با شبکه فاکس نیوز گفت وقتی ایالات متحده در درگیری با ایران "تمام برگهای برنده" را در اختیار دارد، ارزش ندارد هیئت امریکایی "پرواز ۱۸ ساعته" به پاکستان انجام دهد.
او افزود که ایرانیها هر زمان که بخواهند میتوانند با امریکا تماس بگیرند.
او ساعتی بعد در شبکۀ اجتماعی خود، تروث سوشال، نیز یادآوری کرد: "در داخل رهبری آنها (ایران) درگیری و سردرگمی شدیدی وجود دارد. هیچکس نمیداند چه کسی مسئول است، حتی خودشان."
این درحالیست که عباس عراقچی پس از ترک پاکستان اعلام کرد که در سفر به این کشور موضع جمهوری اسلامی درباره "چارچوب عملی و قابل اجرا" برای رسیدن به توافق پایان جنگ با امریکا را برای مقامهای اسلامآباد مطرح کرده است.
حملات هوایی روسیه به شهر دنیپرو اوکراین برای چهارمین روز ادامه دارد
حملات هوایی مرگبار روسیه، صبح زود امروز شنبه ۵ ثور شهر شرقی دنیپرو در اوکراین را هدف قرار داد.
این چهارمین روز پیهم حملات روسیه بر این مرکز مهم فعالیتهای داوطلبانه در اوکراین به شمار میرود.
ولکساندر هانژا، والی دنیپرو، امروز گفت که در این حملات حداقل پنج تن کشته و حدود ۴۸ تن دیگر زخمی شدهاند.
به گفتۀ هانژا، صبح زود امروز یک طیاره بیپیلوت روسی یک ساختمان مسکونی دیگر را در این شهر هدف قرار داد، تیمهای خدمات اضطراری محلی در جستجوی افراد گیر مانده زیر آوار ساختمان آسیب دیده هستند، دو کودک ۹ و ۱۷ ساله نیز در میان زخمیها شامل اند.
تهاجم غیر موجۀ روسیه بر اوکراین که در ۲۴ فبروری ۲۰۲۲ میلادی آغاز شد، هنوز هم ادامه دارد.
وزارت خارجه ایران: عراقچی با نمایندگان امریکا دیدار نخواهد داشت
در حالیکه گفته می شود، نماینده رئیسجمهور ایالات متحدۀ امریکا امروز به اسلامآباد میرسد، وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده که تا اکنون هیچ برنامهای ملاقات عباس عراقچی با امریکاییها وجود ندارد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، شب گذشته به اسلامآباد رسیده است.
قصر سفید دیروز اعلام کرد که استیو ویتکوف، نماینده ویژه رئیسجمهور ترمپ، همراه با جارد کوشنر مشاور و دامادش، روز شنبه به اسلامآباد خواهند رفت تا در گفتگوهای مستقیم با وزیر امور خارجۀ ایران شرکت کنند.
به گفته قصر سفید، اگر در این گفتگوها پیشرفتی حاصل شود، سپس جیدی ونس معاون رئیسجمهور ترمپ، نیز به اسلامآباد خواهد رفت.
وزارت امور خارجه ایران میگوید که عباس عراقچی پس از دیدار با مقامات پاکستانی در اسلامآباد، به روسیه و عمان سفر خواهد کرد.
گسترش همکاری های امنیتی، زلینسکی به عربستان رفت
رئیسجمهور اوکراین روز جمعه ۴ ثور به عربستان سعودی سفر کرد.
این دومین سفر ولودیمیر زلینسکی به منطقه از زمان آغاز جنگ میان ایران، اسرائیل و امریکا است.
زلینسکی روز جمعه ۴ ثور در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که با ولیعهد عربستان سعودی، محمد بن سلمان، دیدار کرده و درباره مسائل مربوط به دفاع، انرژی و امنیت غذایی گفتگو کردهاند.
او افزوده که هر دو طرف تلاش دارند تا توافق امنیتی امضا شده را گسترش دهند.
نزدیک به یک ماه پیش، میان کییف و ریاض یک توافق همکاریهای دفاعی به امضا رسیده بود.
قرار است استیو ویتکاف همراه با جریدکوشنر به پاکستان سفر کنند
کارولین لویت سخنگوی قصرسفید، روز جمعه ۴ ثور در گفتگو با فاکسنیوز گفت که قرار است استیو ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترمپ رئیسجمهور ایالات متحده امریکا، همراه با جریدکوشنر داماد او، به پاکستان سفر کنند.
او این موضوع را حدود یک ساعت پس از آن مطرح کرد که شبکه سیانان و خبرگزاری رویترز گزارش دادند که استیو ویتکاف و جرید کوشنر در اسلامآباد با وزیر خارجه ایران، عباس عراقچی، گفتگوهای صلح را پیش خواهند برد.
لویت گفته است که نمایندگان امریکا صبح روز شنبه ۷ ثور ۲۵ اپریل عازم این سفر میشوند.
سخنگوی قصرسفید همچنان گفته است که رئیس جمهور ترمپ امیدوار است که این گفتوگو سازنده باشد و به پیشبرد روند دستیابی به یک توافق کمک کند.
در همین حال عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، شب گذشته در صفحه ایکس خود نوشت که به اسلامآباد سفر میکند.
انتظار میرود که وزیر امور خارجه ایران، شام امروز به اسلامآباد برسد
انتظار میرود که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران، شام امروز(جمعه ۴ ثور ) به اسلامآباد برسد. یک منبع حکومتی پاکستان این موضوع را به خبرگزاری رویترز گفته است.
"ایرنا " خبرگزاری دولتی ایران، نیز گزارش داده که انتظار میرود آقای عراقچی سفر دورهای خود را شام جمعه به اسلامآباد، مسقط و مسکو آغاز کند. ایرنا افزوده که هدف این سفر، گفتوگوهای دوجانبه و بحث در مورد تحولات جاری در منطقه میباشد.
در همین حال، پیت هیگست وزیر دفاع امریکا گفته که ایران این فرصت را داشت تا به یک توافق خوب با امریکا دست یابد.
قرار بود در هفته گذشته دور دوم گفتوگوها میان ایران و امریکا در اسلامآباد برگزار شود، اما هیئت ایرانی در آن اشتراک نکرد، همچنان جیدی ونس، معاون رئیسجمهور امریکا، نیز به اسلامآباد سفر نکرد.