رادیو فردا بخش ایران رادیواروپای آزاد-رادیو آزادی به نقل از اکسیوس گزارش داده که قرار است دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا امروز دوشنبه ۷ ثور در دیدار با تیم ارشد امنیت ملی و سیاست خارجی خود، درباره بن‌بست به‌وجود‌آمده در مذاکرات و گام‌های احتمالی آینده گفتگو خواهد کرد.

از سوی دیگر، یک مقام امریکایی و دو منبع آگاه جزئیات پیشنهاد جدید ایران را برای امریکا رسانه‌ای کرده‌اند.

به گفته این منابع، در این پیشنهاد که با میانجی‌گری پاکستان ارائه شده، آمده است که ادامه مذاکرات هسته‌ای در مرحله بعد تنها زمانی ممکن است که ابتدا تنگه هرمز باز شود و محاصره بنادر ایران از سوی امریکا پایان یابد.

به باور این منابع، قصر سفید این پیشنهاد را دریافت کرده، اما هنوز مشخص نیست که امریکا تمایلی به بررسی آن دارد یا خیر.

ترامپ روز یکشنبه ۶ ثور در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز اشاره کرد که می‌خواهد به محاصره دریایی که به گفتهٔ او راه صادرات نفت ایران را بسته است ادامه دهد، به این امید که تهران در چند هفتۀ آینده تسلیم شود.