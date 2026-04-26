لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
یکشنبه ۶ ثور ۱۴۰۵ کابل ۰۲:۵۴

جهان

ترمپ: رویداد تیراندازی اخیر در واشنگتن مرا از پیروزی در جنگ ایران باز نخواهد داشت

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانی خود که پس از رویداد تیراندازی در ضیافت سالانه خبرنگاران انجام داد در پاسخ به پرسشی در مورد وضعیت جنگ ایران گفت که درگیری با ایران برای جلوگیری از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی لازم بود.

او گفت که "آن‌ها (ایران) اگر به سلاح هسته‌ای می‌رسیدند صد در صد از آن استفاده می‌کردند."

رئیس جمهوری امریکا افزود که این تیراندازی "بر اساس آنچه می‌دانم ربطی به جنگ با ایران نداشت، اما هنوز معلوم نیست." او افزود که در هرحال چنین رویدادی "مرا از پیروزی در جنگ ایران باز نخواهد داشت."

رئیس جمهور ایالات متحده در ساعات نخست روز شنبه، سفر فرستادگان خود به پاکستان برای انجام گفت‌وگوهای صلح با ایران را لغو کرد.

این تصمیم پس از آن گرفته شد که وی از مواضع مذاکراتی تهران پس از گذشت نزدیک به دو ماه از جنگ، رضایت نداشت و گفت که پیشنهادهای تهران نظرش را جلب نکرده است.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

پس از ترک اسلام‌آباد از سوی وزیر خارجۀ ایران، ترمپ سفر نمایندگان خود به پاکستان را لغو کرد

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز شنبه گفت که سفر استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان خود، به پاکستان برای مذاکره با ایران را لغو کرده است.

او ساعتی بعد از آن که اعلام شد عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، بعد از دیدار با مقام‌های پاکستانی، اسلام‌آباد را ترک کرده، این خبر را اعلام کرد.

ترمپ در گفت‌وگو با شبکه فاکس نیوز گفت وقتی ایالات متحده در درگیری با ایران "تمام برگ‌های برنده" را در اختیار دارد، ارزش ندارد هیئت امریکایی "پرواز ۱۸ ساعته" به پاکستان انجام دهد.

او افزود که ایرانی‌ها هر زمان که بخواهند می‌توانند با امریکا تماس بگیرند.

او ساعتی بعد در شبکۀ اجتماعی خود، تروث سوشال، نیز یادآوری کرد: "در داخل رهبری آن‌ها (ایران) درگیری و سردرگمی شدیدی وجود دارد. هیچ‌کس نمی‌داند چه کسی مسئول است، حتی خودشان."

این درحالیست که عباس عراقچی پس از ترک پاکستان اعلام کرد که در سفر به این کشور موضع جمهوری اسلامی درباره "چارچوب عملی و قابل اجرا" برای رسیدن به توافق پایان جنگ با امریکا را برای مقام‌های اسلام‌آباد مطرح کرده است.

ادامه خبر ...

حملات هوایی روسیه به شهر دنیپرو اوکراین برای چهارمین روز ادامه دارد

یکی از ساختمانی مسکونی در کی‌یف که هدف حملات هوایی روسیه قرار گرفته است(آرشیف)

حملات هوایی مرگبار روسیه، صبح زود امروز شنبه ۵ ثور شهر شرقی دنیپرو در اوکراین را هدف قرار داد.

این چهارمین روز پی‌هم حملات روسیه بر این مرکز مهم فعالیت‌های داوطلبانه در اوکراین به شمار می‌رود.

ولکساندر هانژا، والی دنیپرو، امروز گفت که در این حملات حداقل پنج تن کشته و حدود ۴۸ تن دیگر زخمی شده‌اند.

به گفتۀ هانژا، صبح زود امروز یک طیاره بی‌پیلوت روسی یک ساختمان مسکونی دیگر را در این شهر هدف قرار داد، تیم‌های خدمات اضطراری محلی در جستجوی افراد گیر مانده زیر آوار ساختمان آسیب دیده هستند، دو کودک ۹ و ۱۷ ساله نیز در میان زخمی‌ها شامل اند.

تهاجم غیر موجۀ روسیه بر اوکراین که در ۲۴ فبروری ۲۰۲۲ میلادی آغاز شد، هنوز هم ادامه دارد.

ادامه خبر ...

وزارت خارجه ایران: عراقچی با نمایندگان امریکا دیدار نخواهد داشت

عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران (آرشیف)

در حالیکه گفته می شود، نماینده رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا امروز به اسلام‌آباد می‌رسد، وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده که تا اکنون هیچ برنامه‌ای ملاقات عباس عراقچی با امریکایی‌ها وجود ندارد.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، شب گذشته به اسلام‌آباد رسیده است.

قصر سفید دیروز اعلام کرد که استیو ویتکوف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور ترمپ، همراه با جارد کوشنر مشاور و دامادش، روز شنبه به اسلام‌آباد خواهند رفت تا در گفتگوهای مستقیم با وزیر امور خارجۀ ایران شرکت کنند.

به گفته قصر سفید، اگر در این گفتگوها پیشرفتی حاصل شود، سپس جی‌دی ونس معاون رئیس‌جمهور ترمپ، نیز به اسلام‌آباد خواهد رفت.

وزارت امور خارجه ایران می‌گوید که عباس عراقچی پس از دیدار با مقامات پاکستانی در اسلام‌آباد، به روسیه و عمان سفر خواهد کرد.

ادامه خبر ...

گسترش همکاری های امنیتی، زلینسکی به عربستان رفت

ولودیمیر زلینسکی رئیس جمهور اوکراین و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، در جده، ۲۴ اپریل ۲۰۲۶

رئیس‌جمهور اوکراین روز جمعه ۴ ثور به عربستان سعودی سفر کرد.

این دومین سفر ولودیمیر زلینسکی به منطقه از زمان آغاز جنگ میان ایران، اسرائیل و امریکا است.

زلینسکی روز جمعه ۴ ثور در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که با ولیعهد عربستان سعودی، محمد بن سلمان، دیدار کرده و درباره مسائل مربوط به دفاع، انرژی و امنیت غذایی گفتگو کرده‌اند.

او افزوده که هر دو طرف تلاش دارند تا توافق امنیتی امضا شده را گسترش دهند.

نزدیک به یک ماه پیش، میان کی‌یف و ریاض یک توافق همکاری‌های دفاعی به امضا رسیده بود.

ادامه خبر ...

قرار است استیو ویتکاف همراه با جریدکوشنر به پاکستان سفر کنند

عباس عراقچی وزیر خارجۀ ایران و استیو ویتکاف فرستادهٔ قصر سفید

کارولین لویت سخنگوی قصرسفید، روز جمعه ۴ ثور در گفتگو با فاکس‌نیوز گفت که قرار است استیو ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا، همراه با جریدکوشنر داماد او، به پاکستان سفر کنند.

او این موضوع را حدود یک ساعت پس از آن مطرح کرد که شبکه سی‌ان‌ان و خبرگزاری رویترز گزارش دادند که استیو ویتکاف و جرید کوشنر در اسلام‌آباد با وزیر خارجه ایران، عباس عراقچی، گفتگوهای صلح را پیش خواهند برد.

لویت گفته است که نمایندگان امریکا صبح روز شنبه ۷ ثور ۲۵ اپریل عازم این سفر می‌شوند.

سخنگوی قصرسفید همچنان گفته است که رئیس جمهور ترمپ امیدوار است که این گفت‌وگو سازنده باشد و به پیشبرد روند دستیابی به یک توافق کمک کند.

در همین حال عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، شب گذشته در صفحه ایکس خود نوشت که به اسلام‌آباد سفر می‌کند.

ادامه خبر ...

انتظار می‌رود که وزیر امور خارجه ایران، شام امروز به اسلام‌آباد برسد

عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران(آرشیف)

انتظار می‌رود که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران، شام امروز(جمعه ۴ ثور ) به اسلام‌آباد برسد. یک منبع حکومتی پاکستان این موضوع را به خبرگزاری رویترز گفته است.

"ایرنا " خبرگزاری دولتی ایران، نیز گزارش داده که انتظار می‌رود آقای عراقچی سفر دوره‌ای خود را شام جمعه به اسلام‌آباد، مسقط و مسکو آغاز کند. ایرنا افزوده که هدف این سفر، گفت‌وگوهای دوجانبه و بحث در مورد تحولات جاری در منطقه می‌باشد.

در همین حال، پیت هیگست وزیر دفاع امریکا گفته که ایران این فرصت را داشت تا به یک توافق خوب با امریکا دست یابد.

قرار بود در هفته گذشته دور دوم گفت‌وگوها میان ایران و امریکا در اسلام‌آباد برگزار شود، اما هیئت ایرانی در آن اشتراک نکرد، همچنان جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور امریکا، نیز به اسلام‌آباد سفر نکرد.

ادامه خبر ...

ترمپ احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای علیه ایران را رد کرد

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده در گفت‌وگو با خبرنگاران احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای علیه ایران را رد کرد.

ترمپ که دیشب به وقت افغانستان در قصر سفید با خبرنگاران صحبت می‌کرد، تأکید کرد که "هیچ‌کس نباید اجازۀ استفاده از سلاح هسته‌ای علیه دیگران را داشته باشد."

او خاطرنشان کرد که اصولاً نیازی هم به این‌کار نیست، چراکه "به شیوۀ متعارف، آنها را نابود کرده‌ایم."

دونالد ترمپ در عین حال، تأکید کرد که اگر توافقی با ایران حاصل نشود، کار را "از طریق نظامی یک‌سره خواهد کرد."

رئیس‌جمهور ایالات متحده در پاسخ به اینکه برای دستیابی به یک توافق صلح درازمدت با ایران، چقدر صبر خواهد کرد، گفت: "عجله‌ای ندارم."

او با تأکید بر این‌که می‌تواند همین حالا به یک توافق برسد، گفت این‌کار را نمی‌کند، چراکه به‌دنبال «بهترین توافق» است؛ "توافقی که برای ابد دوام داشته باشد."

ادامه خبر ...

ترمپ: آتش‌بس اسرائیل و لبنان سه هفتۀ دیگر تمدید می‌شود

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده

رئیس‌جمهور ایالات متحده از توافق برای تمدید آتش‌بس اسرائیل و لبنان به مدت سه هفتۀ دیگر خبر داد.

دونالد ترمپ با انتشار متنی در شبکۀ اجتماعی خود، "تروث سوشال"، از این موضوع خبر داد.

او در این پیام که در نخستین دقایق صبح جمعه به وقت افغانستان منتشر شد، نوشت: "به همراه معاونش جِی‌دی‌ ونس، مارکو روبیو وزیر خارجه، مایک هاکِبی سفیر ایالات متحده در اسرائیل و میشل عیسی سفیر امریکا در لبنان، با نمایندگان عالی‌رتبۀ اسرائیل و لبنان در دفتر بیضی‌شکل قصر سفید دیدار داشتیم؛ دیداری که خیلی خوب پیش رفت."

به نوشتۀ رئیس‌جمهور امریکا، "ایالات متحده قصد دارد به لبنان برای حفاظت از خود در مقابل حزب‌الله کمک کند."

حزب‌الله لبنان، گروه تحت حمایت ایران است که از سوی ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. اتحادیه اروپا اما تنها شاخۀ نظامی آن را تروریستی می‌داند.

شاخۀ سیاسی این گروه در پارلمان لبنان کرسی‌هایی دارد. در آستانۀ آتش‌بس جاری بین اسرائیل و لبنان، این گروه با گفت‌وگوی مقامات دو کشور مخالفت کرده بود.

دونالد ترمپ با اعلام خبر تمدید سه‌هفته‌ای آتش‌بس اسرائیل و لبنان، ابراز امیدواری کرده که به‌زودی و طی هفته‌های آتی میزبان رهبران هر دو کشور باشد.

ادامه خبر ...

درخواست لبنان برای تمدید حضور نیروهای حافظ صلح

لبنان - نیروهای حافظ صلح ملل متحد

مقام‌های ملل متحد اعلام کردند که لبنان می‌خواهد نیروهای حافظ صلح این سازمان پس از پایان مأموریت فعلی‌شان، در سال آینده نیز در لبنان بمانند.

ژان-پیر لاکروا، معاون سرمنشی سازمان ملل در امور عملیات حفظ صلح روز پنج‌شنبه، ۳ ماه ثور گفت که شورای امنیت ملل متحد خواستار بررسی همه گزینه‌ها شده و قرار است نتیجه این بررسی تا اول جون ارائه شود.

نیروهای حافظ صلح نیروی موقت سازمان ملل در لبنان به‌دلیل کلاه‌های آبی‌رنگ‌شان اغلب «کلاه‌آبی‌ها» نامیده می‌شوند.

این نیروها از سال ۱۹۷۸ تاکنون بر منطقه مرزی میان اسرائیل و لبنان نظارت داشته‌اند.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG