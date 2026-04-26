ترمپ: رویداد تیراندازی اخیر در واشنگتن مرا از پیروزی در جنگ ایران باز نخواهد داشت

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز شنبه گفت که سفر استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان خود، به پاکستان برای مذاکره با ایران را لغو کرده است.

او ساعتی بعد از آن که اعلام شد عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، بعد از دیدار با مقام‌های پاکستانی، اسلام‌آباد را ترک کرده، این خبر را اعلام کرد.

ترمپ در گفت‌وگو با شبکه فاکس نیوز گفت وقتی ایالات متحده در درگیری با ایران "تمام برگ‌های برنده" را در اختیار دارد، ارزش ندارد هیئت امریکایی "پرواز ۱۸ ساعته" به پاکستان انجام دهد.

او افزود که ایرانی‌ها هر زمان که بخواهند می‌توانند با امریکا تماس بگیرند.

او ساعتی بعد در شبکۀ اجتماعی خود، تروث سوشال، نیز یادآوری کرد: "در داخل رهبری آن‌ها (ایران) درگیری و سردرگمی شدیدی وجود دارد. هیچ‌کس نمی‌داند چه کسی مسئول است، حتی خودشان."

این درحالیست که عباس عراقچی پس از ترک پاکستان اعلام کرد که در سفر به این کشور موضع جمهوری اسلامی درباره "چارچوب عملی و قابل اجرا" برای رسیدن به توافق پایان جنگ با امریکا را برای مقام‌های اسلام‌آباد مطرح کرده است.