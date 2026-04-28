وزیر خارجۀ جرمنی در شورای امنیت سازمان ملل متحد، نسبت به خطرات ناشی از متوقف‌ماندن گفت‌وگوهای واشنگتن و تهران برای پایان‌دادن به جنگ هشدار داد.

یوهان واده‌فول گفت این وضعیت ممکن است به آغاز مجدد درگیری با تبعات جهانی منجر شود.

این دیپلمات ارشد جرمنی افزود که تشدید خشونت‌ها از جمله حملات راکتی به اهداف غیر نظامی در کشورهای حوزۀ خلیج، خطر گسترش بی‌ثباتی را افزایش داده است.

یوهان واده‌فول با اشاره به این‌که آثار منفی درگیری به مناطقی بسیار دورتر از خلیج گسترش یافته، گفت ایران باید از حمله به سایر کشورها پرهیز کرده و برنامۀ هسته‌ای‌اش را هم پایان دهد.

او به‌عنوان مثال گفت که کمبود کود کیمیایی باعث کاهش برداشت برنج در کشورهای آسیایی شده و در همین حال، قیمت مواد غذایی در کشورهای افریقایی به‌دلیل بالا رفتن هزینه‌های حمل و نقل، به‌شدت افزایش یافته است.

وزیر خارجۀ جرمنی همچنان گفت که ایران شبکه‌ای از گروه‌های شبه‌نظامی و مسلح را در منطقۀ خلیج سازمان‌دهی کرده که می‌توانند به بی‌ثباتی در منطقه دامن بزنند.