سه شنبه ۸ ثور ۱۴۰۵ کابل ۰۴:۰۰

جهان

عراقچی از حمایت روسیه از دیپلماسی قدردانی کرد

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با عباس عراقچی وزیر خارجۀ ایران در سن‌پترزبورگ ملاقات کرد.
عباس عراقچی وزیر ایران پس از دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه در سن‌پترزبورگ، ضمن استقبال از حمایت مسکو از دیپلماسی، روابط مستحکم دو کشور را ستود.

عراقچی روز دوشنبه (۷ ثور) با پوتین دیدار کرد.

وزیر خارجۀ ایران تأکید کرد که تحولات اخیر، عمق شراکت راهبردی دو کشور را نشان داده‌اند.

روسیه برای بازگرداندن آرامش به شرق میانه ، آمادگی اش را برای میانجی‌گری بین ایران و امریکا اعلام کرده است. مسکو حملات امریکا و اسرائیل به ایران را به‌شدت محکوم کرده است.

مسکو در عین حال بارها پیشنهاد داده که برای کاستن از تنش‌ها، یورانیوم غنی‌سازی‌شدۀ ایران را دریافت و ذخیره کند؛ پیشنهادی که از سوی امریکا رد شده است.

ادامه خبر ...

یک مقام امریکایی: ترمپ از پیشنهاد تازۀ ایران خشنود نیست

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحده
یک مقام امریکایی از نارضایتی دونالد ترمپ نسبت به پیشنهاد تازۀ ایران خبر داد.

به گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی ، این مقام امریکایی که خواست هویتش محفوظ بماند گفته است که دلیل نارضایتی رئیس‌جمهور ایالات متحده، «نپرداختن طرح پیشنهادی ایران به برنامۀ هسته‌ای این کشور» بوده است.

پیشتر سخنگوی قصر سفید تأیید کرده بود که دونالد ترمپ و مشاورانش، طرح پیشنهادی ایران را بررسی کرده‌اند.

روز دوشنبه برخی مقام‌های ایرانی و منطقه‌ای ادعا کرده بودند که طرح جدید ایران، بازگشایی فوری تنگۀ هرمز، در مقابل تعویق گفت‌وگوهای هسته‌ای تا پایان جنگ، و برچیده‌شدن محاصرۀ دریایی بنادر ایران را شامل می‌شود.

ترمپ هشدار داده بود که هیچ پیشنهادی که مشخصاً متضمن کنار گذاشته‌شدن برنامۀ هسته‌ای ایران نباشد را نخواهد پذیرفت.

در همین حال منابع پاکستانی اصرار دارند که تلاش‌ها برای میانجی‌گری بین تهران و واشنگتن بی‌وقفه ادامه دارد.

از سوی دیگر، از روز شنبه که دونالد ترمپ برنامۀ سفر استیو ویتکاف نمایندۀ ویژه‌اش و جرد کوشنر دامادش به پاکستان برای دیدار با مقام‌های ایرانی را لغو کرد، از میزان امیدواری‌ها نسبت به از سرگرفته‌شدن مذاکرات صلح کاسته شده است.

ادامه خبر ...

جرمنی می‌گوید ایران باید برنامۀ هسته‌ای را کنار گذاشته و به میز مذاکرات بازگردد

یوهان واده‌فول وزیر خارجۀ جرمنی
وزیر خارجۀ جرمنی در شورای امنیت سازمان ملل متحد، نسبت به خطرات ناشی از متوقف‌ماندن گفت‌وگوهای واشنگتن و تهران برای پایان‌دادن به جنگ هشدار داد.

یوهان واده‌فول گفت این وضعیت ممکن است به آغاز مجدد درگیری با تبعات جهانی منجر شود.

این دیپلمات ارشد جرمنی افزود که تشدید خشونت‌ها از جمله حملات راکتی به اهداف غیر نظامی در کشورهای حوزۀ خلیج، خطر گسترش بی‌ثباتی را افزایش داده است.

یوهان واده‌فول با اشاره به این‌که آثار منفی درگیری به مناطقی بسیار دورتر از خلیج گسترش یافته، گفت ایران باید از حمله به سایر کشورها پرهیز کرده و برنامۀ هسته‌ای‌اش را هم پایان دهد.

او به‌عنوان مثال گفت که کمبود کود کیمیایی باعث کاهش برداشت برنج در کشورهای آسیایی شده و در همین حال، قیمت مواد غذایی در کشورهای افریقایی به‌دلیل بالا رفتن هزینه‌های حمل و نقل، به‌شدت افزایش یافته است.

وزیر خارجۀ جرمنی همچنان گفت که ایران شبکه‌ای از گروه‌های شبه‌نظامی و مسلح را در منطقۀ خلیج سازمان‌دهی کرده که می‌توانند به بی‌ثباتی در منطقه دامن بزنند.

ادامه خبر ...

رئیس کمیسیون اروپا: رفع تحریم‌ها علیه ایران فعلاً «بسیار زود» است

اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا
اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، لغو تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران را مشروط به ایجاد «تغییرات اساسی» در آن کشور دانسته و گفته است که در حال حاضر برای لغو این تحریم‌ها «بسیار زود» است.

خانم فون در لاین روز دوشنبه ۷ ثور در نشستی در برلین گفت: «تحریم‌ها علیه ایران به دلیل سرکوب مردم از سوی حکومت وضع شده‌اند. »

او تأکید کرد که پیش از لغو این تحریم‌ها، باید ابتدا تغییرات اساسی در ایران مشاهده شود.

رئیس کمیسیون اروپا این اظهارات را در واکنش به سخنان روز جمعه فردریش مرتس، صدراعظم جرمنی، بیان کرده است. آقای مرتس گفته بود که اگر تهران آمادگی مصالحه داشته باشد، اتحادیه اروپا آمادهٔ کاهش تحریم‌ها خواهد بود و به نظر نمی‌رسد رهبران اروپا با این موضوع مخالفتی داشته باشند.

ادامه خبر ...

قرار است دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا یک نشست اضطراری درباره ایران برگزار کند

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا
رادیو فردا بخش ایران رادیواروپای آزاد-رادیو آزادی به نقل از اکسیوس گزارش داده که قرار است دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا امروز دوشنبه ۷ ثور در دیدار با تیم ارشد امنیت ملی و سیاست خارجی خود، درباره بن‌بست به‌وجود‌آمده در مذاکرات و گام‌های احتمالی آینده گفتگو خواهد کرد.

از سوی دیگر، یک مقام امریکایی و دو منبع آگاه جزئیات پیشنهاد جدید ایران را برای امریکا رسانه‌ای کرده‌اند.

به گفته این منابع، در این پیشنهاد که با میانجی‌گری پاکستان ارائه شده، آمده است که ادامه مذاکرات هسته‌ای در مرحله بعد تنها زمانی ممکن است که ابتدا تنگه هرمز باز شود و محاصره بنادر ایران از سوی امریکا پایان یابد.

به باور این منابع، قصر سفید این پیشنهاد را دریافت کرده، اما هنوز مشخص نیست که امریکا تمایلی به بررسی آن دارد یا خیر.

ترامپ روز یکشنبه ۶ ثور در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز اشاره کرد که می‌خواهد به محاصره دریایی که به گفتهٔ او راه صادرات نفت ایران را بسته است ادامه دهد، به این امید که تهران در چند هفتۀ آینده تسلیم شود.

ادامه خبر ...

ترمپ می‌گوید ایران توان ذخیره‌سازی نفت ندارد و زیرساختش حدود سه روز دیگر «منفجر خواهد شد»

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده می‌گوید که ایران بر اثر محاصره دریایی ایالات متحده در حال از دست دادن توانایی ذخیره‌سازی نفت خود است.

او در یک گفت‌وگوی تلفنی با شبکه فاکس نیوز روز یکشنبه (۶ ثور) گفت که جریان نفت در خط لولۀ ایران نمی‌تواند به دلیل محاصره دریایی در نفتکش‌ها ذخیره شود و طی حدود «سه روز» زیرساخت‌های نفتی ایران «از درون منفجر خواهد شد.»

ترمپ افزود : وقتی چنین اتفاقی رخ دهد، «دیگر هیچوقت نمی‌توان آن را بازسازی کرد» و اگر بازسازی شود با ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت خواهد کرد.

رئیس‌جمهور ایالات متحده به رغم تمدید آتش‌بس با ایران، محاصرۀ تنگه هرمز را ادامه داده و اردوی ایالات متحده می‌گوید اجازه رفت و آمد نفتکش‌ها و دیگر کشتی‌ها به بنادر ایران را نمی‌دهد.

با این حال گزارش‌هایی درباره ورود و خروج کشتی‌های مرتبط با ایران در روزهای اخیر منتشر شده است.

دونالد ترمپ در مصاحبه با فاکس نیوز بار دیگر گفت که اگر ایران بخواهد برای پایان دادن به جنگ میان دو کشور مذاکره کند، می‌تواند با امریکا تماس بگیرد.

ترمپ در ادامه گفت :«آن‌ها می‌دانند چه چیزهایی باید در توافق باشد. موضوع بسیار ساده است ، آن‌ها نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند؛ در غیر این صورت، دلیلی برای دیدار وجود ندارد.»

او روز شنبه سفر نمایندگان خود، استیو ویتکاف و جرد کوشنر را به پاکستان لغو کرد. این اقدام پس از آن انجام شد که عباس عراقچی، وزیر خارجۀ ایران، پس از دیدار با مقام‌های پاکستانی اسلام‌آباد را ترک کرد.

عراقچی عصر روز یکشنبه پس از سفر به عمان دوباره وارد اسلام‌آباد شد و پس از چند ساعت از آنجا به روسیه رفت.

سفیر ایران در مسکو گفته است که قرار است عباس عراقچی روز دوشنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کند.



ادامه خبر ...

اسرائیل پس از دستور تخلیه هفت شهر لبنان، حملات خود را «آغاز کرد»

به گزارش رسانه‌های رسمی لبنان ، اردوی اسرائیل روز یکشنبه (۶ثور) پس از صدور هشدار تخلیۀ هفت شهر، حملات خود را به جنوب لبنان آغاز کرد.

خبرگزاری دولتی این کشور گزارش داد که جت های جنگی اسرائیلی حمله‌ای را به شهرک کفر تبنیت، انجام دادند و گزارش‌هایی از تلفات نیز منتشر شده است.

ساعاتی پیش‌تر ، اردوی اسرائیل دستورهای جدیدی برای تخلیه در جنوب لبنان صادر کرد.

سخنگوی اردوی اسرائیل در بیانیه‌ای در ایکس اعلام کرد که گروه حزب‌الله لبنان آتش‌بس را نقض کرده و اسرائیل علیه آن اقدام خواهد کرد.

حزب‌الله یک گروه جنگجو و حزب سیاسی است که بخش های وسیعی از جنوب لبنان را در کنترل خود دارد.

حزب‌الله از سوی ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. اتحادیۀ اروپا فقط شاخۀ نظامی حزب‌الله را در فهرست سیاه اش شامل کرده است.

ادامه خبر ...

ترمپ: رویداد تیراندازی اخیر در واشنگتن مرا از پیروزی در جنگ ایران باز نخواهد داشت

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده
دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانی خود که پس از رویداد تیراندازی در ضیافت سالانه خبرنگاران انجام داد در پاسخ به پرسشی در مورد وضعیت جنگ ایران گفت که درگیری با ایران برای جلوگیری از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی لازم بود.

او گفت که "آن‌ها (ایران) اگر به سلاح هسته‌ای می‌رسیدند صد در صد از آن استفاده می‌کردند."

رئیس جمهوری امریکا افزود که این تیراندازی "بر اساس آنچه می‌دانم ربطی به جنگ با ایران نداشت، اما هنوز معلوم نیست." او افزود که در هرحال چنین رویدادی "مرا از پیروزی در جنگ ایران باز نخواهد داشت."

رئیس جمهور ایالات متحده در ساعات نخست روز شنبه، سفر فرستادگان خود به پاکستان برای انجام گفت‌وگوهای صلح با ایران را لغو کرد.

این تصمیم پس از آن گرفته شد که وی از مواضع مذاکراتی تهران پس از گذشت نزدیک به دو ماه از جنگ، رضایت نداشت و گفت که پیشنهادهای تهران نظرش را جلب نکرده است.

ادامه خبر ...

پس از ترک اسلام‌آباد از سوی وزیر خارجۀ ایران، ترمپ سفر نمایندگان خود به پاکستان را لغو کرد

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز شنبه گفت که سفر استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان خود، به پاکستان برای مذاکره با ایران را لغو کرده است.

او ساعتی بعد از آن که اعلام شد عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، بعد از دیدار با مقام‌های پاکستانی، اسلام‌آباد را ترک کرده، این خبر را اعلام کرد.

ترمپ در گفت‌وگو با شبکه فاکس نیوز گفت وقتی ایالات متحده در درگیری با ایران "تمام برگ‌های برنده" را در اختیار دارد، ارزش ندارد هیئت امریکایی "پرواز ۱۸ ساعته" به پاکستان انجام دهد.

او افزود که ایرانی‌ها هر زمان که بخواهند می‌توانند با امریکا تماس بگیرند.

او ساعتی بعد در شبکۀ اجتماعی خود، تروث سوشال، نیز یادآوری کرد: "در داخل رهبری آن‌ها (ایران) درگیری و سردرگمی شدیدی وجود دارد. هیچ‌کس نمی‌داند چه کسی مسئول است، حتی خودشان."

این درحالیست که عباس عراقچی پس از ترک پاکستان اعلام کرد که در سفر به این کشور موضع جمهوری اسلامی درباره "چارچوب عملی و قابل اجرا" برای رسیدن به توافق پایان جنگ با امریکا را برای مقام‌های اسلام‌آباد مطرح کرده است.

ادامه خبر ...

حملات هوایی روسیه به شهر دنیپرو اوکراین برای چهارمین روز ادامه دارد

یکی از ساختمانی مسکونی در کی‌یف که هدف حملات هوایی روسیه قرار گرفته است(آرشیف)
حملات هوایی مرگبار روسیه، صبح زود امروز شنبه ۵ ثور شهر شرقی دنیپرو در اوکراین را هدف قرار داد.

این چهارمین روز پی‌هم حملات روسیه بر این مرکز مهم فعالیت‌های داوطلبانه در اوکراین به شمار می‌رود.

ولکساندر هانژا، والی دنیپرو، امروز گفت که در این حملات حداقل پنج تن کشته و حدود ۴۸ تن دیگر زخمی شده‌اند.

به گفتۀ هانژا، صبح زود امروز یک طیاره بی‌پیلوت روسی یک ساختمان مسکونی دیگر را در این شهر هدف قرار داد، تیم‌های خدمات اضطراری محلی در جستجوی افراد گیر مانده زیر آوار ساختمان آسیب دیده هستند، دو کودک ۹ و ۱۷ ساله نیز در میان زخمی‌ها شامل اند.

تهاجم غیر موجۀ روسیه بر اوکراین که در ۲۴ فبروری ۲۰۲۲ میلادی آغاز شد، هنوز هم ادامه دارد.

ادامه خبر ...

