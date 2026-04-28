یک مقام امریکایی: ترمپ از پیشنهاد تازۀ ایران خشنود نیست

یک مقام امریکایی از نارضایتی دونالد ترمپ نسبت به پیشنهاد تازۀ ایران خبر داد.

به گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی ، این مقام امریکایی که خواست هویتش محفوظ بماند گفته است که دلیل نارضایتی رئیس‌جمهور ایالات متحده، «نپرداختن طرح پیشنهادی ایران به برنامۀ هسته‌ای این کشور» بوده است.

پیشتر سخنگوی قصر سفید تأیید کرده بود که دونالد ترمپ و مشاورانش، طرح پیشنهادی ایران را بررسی کرده‌اند.

روز دوشنبه برخی مقام‌های ایرانی و منطقه‌ای ادعا کرده بودند که طرح جدید ایران، بازگشایی فوری تنگۀ هرمز، در مقابل تعویق گفت‌وگوهای هسته‌ای تا پایان جنگ، و برچیده‌شدن محاصرۀ دریایی بنادر ایران را شامل می‌شود.

ترمپ هشدار داده بود که هیچ پیشنهادی که مشخصاً متضمن کنار گذاشته‌شدن برنامۀ هسته‌ای ایران نباشد را نخواهد پذیرفت.

در همین حال منابع پاکستانی اصرار دارند که تلاش‌ها برای میانجی‌گری بین تهران و واشنگتن بی‌وقفه ادامه دارد.

از سوی دیگر، از روز شنبه که دونالد ترمپ برنامۀ سفر استیو ویتکاف نمایندۀ ویژه‌اش و جرد کوشنر دامادش به پاکستان برای دیدار با مقام‌های ایرانی را لغو کرد، از میزان امیدواری‌ها نسبت به از سرگرفته‌شدن مذاکرات صلح کاسته شده است.