در پی درگیری‌ها در شرق میانه، مسافران میدان هوایی بین‌المللی دوبی ۶۶ درصد کاهش یافته

دفتر رسانه‌ای دبی امروز اعلام کرده است که در پی حملات ایران به امارات متحده عربی در جریان درگیری ها در شرق میانه، شمار مسافران میدان هوایی بین‌المللی دوبی در ماه مارچ با کاهش ۶۶ درصدی به ۲.۵ میلیون نفر رسیده است.

به گفته مقام‌ها، این کاهش چشمگیر ناشی از اختلالات گسترده در حریم هوایی منطقه و محدود شدن برنامه پروازها بوده است.

میدان هوایی دوبی که از پر ازدحام ترین میدان هوایی است، در هفته‌های اخیر چندین بار هدف حملات پهپادی قرار گرفت.

در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ نیز ترافیک مسافران این میدان هوایی با کاهش ۲۱ درصدی به ۱۸.۶ میلیون نفر رسیده است.

بقائی: پاسخ امریکا به طرح پیشنهادی ۱۴ بندی را دریافت کردیم؛ پیشنهاد ایران شامل برنامه هسته‌ای نیست

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجۀ ایران
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجۀ ایران روز یکشنبه اعلام کرد پیشنهاد ۱۴ ماده ای این کشور که به امریکا ارسال شده شامل پرونده هسته‌ای ایران نیست و مدعی شد که نظر واشنگتن درباره این طرح به دست ایران رسیده است.

این در حالی است که دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده ، در ساعات ابتدایی صبح یکشنبه گفت که قرار است این طرح ایران را بررسی کند و افزود به نظرش این طرح هم قابل قبول نخواهد بود.

مقام‌های امریکایی و پاکستانی درباره ارائه پاسخ دولت دونالد ترمپ به طرح ایران اظهارنظری نکرده‌اند.

اسماعیل بقائی در گفت‌وگو با تلویزیون حکومتی ایران گفت که نظر امریکا دربارۀ پیشنهاد تهران «از طریق پاکستان به دست ایران رسیده است.»

او افزود: «این دیدگاه در حال بررسی است و پس از جمع‌بندی، پاسخ ایران ارائه خواهد شد.»

به گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی ، سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین گزارش شبکۀ الجزیره درباره پیشنهاد تهران را رد کرد و گفت: « طرح پیشنهادی ۱۴ بندی ایران منحصراً متمرکز بر پایان جنگ است. جزئیات موضوع هسته‌ای مطلقاً در این بندها جایی ندارد.»

الجزیره ساعاتی پیش گزارش داده بود که طرح ایران شامل «سه مرحله» است که در مرحله دوم آن موضوع هسته‌ای ایران گنجانده شده است.

بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی حاضر است در یک بازه زمانی «حداکثر ۱۵ ساله» غنی‌سازی یورانیوم را «به طور کامل» متوقف کند و پس از این بازه، غنی‌سازی ۳.۶ درصدی انجام دهد.

به ادعای الجزیره، ایران در پیشنهاد خود برچیدن یا تخریب زیرساخت‌های هسته‌ای را رد کرده است.

این در حالی است که رئیس‌جمهورایالات متحده به دفعات خواستار آن شده که ایران ذخایر یورانیوم غنی‌شده خود را تحویل دهد و غنی‌سازی اورانیوم را به شکل کامل متوقف کند.

وزیر خارجه آلمان از ایران خواست که تنگه هرمز را فوراً بازگشایی کند

یوهان واده‌فول، وزیر خارجه آلمان
یوهان واده‌فول، وزیر خارجه آلمان، اعلام کرد که روز یکشنبه در تماس تلفنی با همتای ایرانی خود، عباس عراقچی، از ایران خواست که تنگه هرمز را فوراً بازگشایی کند و از برنامه سلاح‌های هسته‌ای خود دست بکشد.

واده‌فول در پستی در شبکه ایکس دربارهٔ این تماس نوشت: «من تأکید کردم که آلمان از یک راه‌حل مبتنی بر مذاکره حمایت می‌کند.»

او افزود: «به‌عنوان یک متحد نزدیک آمریکا، ما هدف مشترک داریم: ایران باید به‌طور کامل و قابل راستی‌آزمایی از سلاح‌های هسته‌ای صرف‌نظر و فوراً تنگه هرمز را باز کند»، همان‌گونه که به گفته او، وزیر خارجه آمریکا نیز خواستار آن شده.

رسانه‌های ایران گزارش داده اند که عباس عراقچی در گفت‌وگوی تلفنی با همتای آلمانی خود، او را در جریان «تلاش‌های فعال تهران» برای پایان دادن به جنگ با امریکا گذاشته است.

روستاها در منطقۀ نبطیۀ لبنان مورد حملات اسرائیل قرار گرفتند

لبنان
روستاهایی در منطقۀ نبطیۀ لبنان مورد حملات اسرائیل قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری دولتی لبنان، دود امروز از جنوب این کشور به هوا بلند شد.

اردوی اسرائیل امروز هشدار فوری به ساکنان ۱۱ شهر و روستا در جنوب لبنان صادر کرد.

از مردم خواسته شده تا خانه‌های خود را ترک کنند.

اردوی اسرائیل اعلام کرد که در پی آنچه نقض توافق آتش‌بس خوانده، در حال انجام عملیات علیه حزب‌الله است.

حزب الله هم یک گروه شبه‌نظامی و هم یک حزب سیاسی است که بر بخش‌های بزرگ جنوب لبنان کنترول دارد.

ایالات متحده این گروه را سازمان تروریستی می‌پندارد و اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی حزب الله را در فهرست سیاه قرار داده است.

قوه قضاییه ایران حکم اعدام یکی از معترضان را اجرا کرد

قوه قضاییه ایران حکم اعدام محراب عبدالله‌زاده، یکی از معترضان را اجرا کرد.

به گزارش رادیو فردا، محراب عبدالله‌زاده، زندانی سیاسی، که از سال ۱۴۰۱ در پی اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در ارومیه بازداشت شده بود روز یک‌شنبه اعدام شد.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز یک‌شنبه از اجرای حکم اعدام عبدالله‌زاده خبر داد.

در گزارش میزان محراب عبدالله‌زاده، فرزند محمدامین، یکی «از عناصر اصلی» کشته شدن یک مامور امنیتی حکومت به نام عباس فاطمیه معرفی شده است.

محراب عبدالله‌زاده در حالی اعدام شده است که خود او پیشتر در پیامی از زندان مرکزی ارومیه تأکید کرده بود که «از روز اول دستگیری به زور شکنجه و تهدید از من اعترافاتی گرفتند که همه­‌اش کذب بود.»

به گزارش رادیو فردا، با موج تازه‌ای که از اجرای اعدام در کشور آغاز شده، ایران احتمالا در حال حاضر به نسبت جمعیت به مقام اول در اجرای این حکم رسیده است.

ایران همواره یکی از بالاترین آمارهای اعدام در جهان را داشته است.

سازمان‌های مدافع حقوق بشر گفته‌اند که حکومت جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای ایجاد ترس در جامعه استفاده می‌کند.

دونالد ترمپ: طرح تازۀ ایران را بررسی می‌کنم

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده
دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده امروز یک‌شنبه، ۱۲ ماه ثور گفت که قرار است «طرحی را که ایران تازه فرستاده» بررسی کند.

او در شبکه اجتماعی خود «تروت سوشیال» افزود که به نظرش این طرح نیز پذیرفتنی نخواهد بود.

رئیس جمهور ترمپ نوشته، حکومت جمهوری اسلامی «هنوز برای آن چه در ۴۷ سال گذشته بر سر بشریت و جهان آورده بهای کافی نپرداخته» و از این رو بعید است که این طرح هم قابل قبول باشد.

رئیس جمهور آمریکا توضیح دیگری درباره این طرح تازه نداده است.

در همین زمینه خبرنگار وب‌سایت اکسیوس پیامی در شبکه ایکس «به نقل از دو منبع» نوشت که طرح تازه ایران شامل دو ضرب‌الاجل یک ماهه است: ماه اول مذاکره با هدف بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به محاصره بحری از طرف امریکا و پایان قطعی و رسمی جنگ در ایران و لبنان، و پس از این توافق، در ماه دوم گفت‌وگو درباره فعالیت هسته‌ای ایران و تلاش برای رسیدن به توافقی در این زمینه.

خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، گزارش داده که «تضمین عدم تجاوز نظامی، بیرون بردن نیروهای نظامی امریکا از مناطق اطراف ایران، رفع محاصره بحری، آزادسازی دارایی‌های منجمد شده ایران، پرداخت غرامت، لغو تحریم‌ها و پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان، و میکانیزم جدید تنگه هرمز» از جمله موارد «پیشنهاد ۱۴ بندی» ایران است.

هنوز هیچ مقام رسمی ایران این پیشنهادات را تایید نکرده است.

به گزارش رادیو فردا، ایران پنج‌شنبه گذشته گفت که طرحی را از طریق پاکستان، میانجی مذاکرات، به دست امریکا رسانده است.

یک روز بعد، ترمپ بدون ارائه جزئیات در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت که این طرح رضایتش را جلب نکرده است.

ناتو در مورد کاهش نیروهای امریکایی در جرمنی با ایالات متحده «کار» می‌کند

در حال حاضر بیش از ۳۶ هزار سرباز امریکایی در جرمنی مستقر اند.
ناتو ، به اعلام ایالات متحده در مورد خروج ۵۰۰۰ سرباز امریکایی از جرمنی پاسخ داده است.

آلیسون هارت ، سخنگوی ناتو، روز شنبه (۱۲ثور) در ایکس نوشت: «ناتو با ایالات متحده کار می کند تا از جزئیات این تصمیم در مورد نیروهای امریکایی در جرمنی بداند.»

پیشتر ، پنتاگون ، اعلام کرده بود که قصد دارد حدود ۵۰۰۰ سرباز امریکایی را طی شش تا ۱۲ ماه آینده از جرمنی خارج کند.

سخنگوی ناتو، گفت که این اقدام ، نیاز اروپا را به ادامۀ سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزۀ دفاعی برجسته می سازد.

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده، پیوسته از متحدان ناتو به دلیل عدم مصارف کافی در بخش دفاعی انتقاد کرده است.

فشار بر اعضای ناتو باعث شد که آنها سال گذشته متعهد شوند تا ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای دفاع و امنیت هزینه کنند.

افغان‌های مقیم پاکستان می‌توانند، از اول جون برای ویزۀ تحصیلی و کار در جرمنی، آنلاین درخواست کنند

سفارت جرمنی در اسلام‌آباد اعلام کرد که افغان‌های مقیم پاکستان می‌توانند سر از اول ماه جون سال ۲۰۲۶ برای ویزۀ تحصیلی و کار به‌طور آنلاین درخواست دهند.

این سفارت روز جمعه(۱۱ ثور) با نشر اعلامیه‌ای گفته که همۀ درخواست‌های ویزه‌های تحصیلی و کار تنها از طریق پورتال آنلاین خدمات قونسلی وزارت خارجه جرمنی رسیدگی می‌شود.

در اعلامیه گفته شده، هر کسی که تا اول ماه می از طریق لیست انتظار وقت ملاقات را ثبت نکرده باشد، قادر به ارسال درخواستی نخواهد بود.

سفارت جرمنی در اسلام‌آباد همچنین گفته که این کار را برای تسهیل در ارسال اسناد و تکمیل این روند انجام داده است.

ایران برای پایان دادن به جنگ، انعطاف‌پذیری نشان داده است

زندگی روزمره در تهران در جریان آتش‌بس بین ایالات متحدۀامریکا و ایران
بر اساس گزارش روزنامۀ والستریت ژورنال، ایران در پیشنهاد جدید خود نشانه‌هایی از نرمش و آمادگی برای سازش نشان داده، تا گفتگوها با امریکا برای پایان دادن به جنگ از سر گرفته شود.

این روزنامه شام جمعه(۱۲ ثور) از قول برخی منابع آگاه از این این گفتگوها گزارش داده که ایران خواست‌های سخت‌گیرانه پیشین خود را نرم‌تر کرده، گفته در صورتی که امریکا حملات را متوقف کرده و محاصره را پایان می‌دهد، به‌گونه همزمان در موردموضوعات مهمی مانند تنگه هرمز گفتگو می کند.

ایران پیش از این تأکید می کرد که در ابتدا باید محاصره پایان یابد، سپس گفتگوها آغاز شود.

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا، پیشنهاد قبلی ایران را رد کرده بود.

بر اساس والستریت ژورنال، ایران در پیشنهاد جدید خود همچنین گفته که در بدل کاهش تحریم‌ها، آماده گفتگو در مورد مسائل هسته‌ای است.

تهران افزوده که اگر واشنگتن از این پیشنهاد استقبال کند، آن‌ها آماده‌اند که از هفتۀ آینده گفتگوها با امریکا را در پاکستان آغاز کنند.

دونالد ترمپ چند ساعت پیش گفت که از پیشنهاد جدید ایران راضی نیست، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرده است.

در همین حال،"ایرنا" رسانه دولتی ایران، روز جمعه گزارش داد که تهران شام پنج‌شنبه طرح خودرا برای گفتگوهای صلح با امریکا، به پاکستان سپرده است.

همچنین وب‌سایت اکسیوس این خبر را تأیید کرده و بر اساس این رسانه آنلاین، متن ایران پس از تعدیلات اخیر امریکا در مورد روند صلح آماده شده است.

ترامپ از پیشرفت مذاکرات با ایران سخن گفت؛ تهران آن را رد می‌کند

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، قصر سفید در واشنگتن
دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا، روز پنج‌شنبه ۱۰ ثور گفت که تنها خودش و چند نفر دیگر از روند مذاکرات با ایران آگاهی دارند.

در هفته‌های اخیر، ترمپ و دیگر مقام‌های امریکایی از ادامهٔ مذاکرات با ایران و تلاش‌های این کشور برای رسیدن به توافق سخن گفته‌اند، اما تهران این موضوع را رد کرده است.

از سوی دیگر، وزارت خارجهٔ ایران می‌گوید که پاکستان میانجی اصلی در گفت‌وگوها میان تهران و واشنگتن است.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجهٔ ایران، در یک مصاحبهٔ تلویزیونی گفته که کشورهای زیادی می‌خواهند در حل این مسئله کمک کنند، اما پاکستان همچنان میانجی اصلی میان دو طرف است.

او همچنین افزوده که نباید انتظار داشت که مذاکرات به‌زودی به نتیجه برسد و به باور او چنین انتظاری معقول نیست.

دور نخست مذاکرات میان ایران و امریکا بدون نتیجه پایان یافت.


