یکشنبه ۱۳ ثور ۱۴۰۵ کابل ۰۷:۴۴

وزیر خارجه آلمان از ایران خواست که تنگه هرمز را فوراً بازگشایی کند

یوهان واده‌فول، وزیر خارجه آلمان

یوهان واده‌فول، وزیر خارجه آلمان، اعلام کرد که روز یکشنبه در تماس تلفنی با همتای ایرانی خود، عباس عراقچی، از ایران خواست که تنگه هرمز را فوراً بازگشایی کند و از برنامه سلاح‌های هسته‌ای خود دست بکشد.

واده‌فول در پستی در شبکه ایکس دربارهٔ این تماس نوشت: «من تأکید کردم که آلمان از یک راه‌حل مبتنی بر مذاکره حمایت می‌کند.»

او افزود: «به‌عنوان یک متحد نزدیک آمریکا، ما هدف مشترک داریم: ایران باید به‌طور کامل و قابل راستی‌آزمایی از سلاح‌های هسته‌ای صرف‌نظر و فوراً تنگه هرمز را باز کند»، همان‌گونه که به گفته او، وزیر خارجه آمریکا نیز خواستار آن شده.

رسانه‌های ایران گزارش داده اند که عباس عراقچی در گفت‌وگوی تلفنی با همتای آلمانی خود، او را در جریان «تلاش‌های فعال تهران» برای پایان دادن به جنگ با امریکا گذاشته است.

ادامه خبر ...

روستاها در منطقۀ نبطیۀ لبنان مورد حملات اسرائیل قرار گرفتند

روستاهایی در منطقۀ نبطیۀ لبنان مورد حملات اسرائیل قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری دولتی لبنان، دود امروز از جنوب این کشور به هوا بلند شد.

اردوی اسرائیل امروز هشدار فوری به ساکنان ۱۱ شهر و روستا در جنوب لبنان صادر کرد.

از مردم خواسته شده تا خانه‌های خود را ترک کنند.

اردوی اسرائیل اعلام کرد که در پی آنچه نقض توافق آتش‌بس خوانده، در حال انجام عملیات علیه حزب‌الله است.

حزب الله هم یک گروه شبه‌نظامی و هم یک حزب سیاسی است که بر بخش‌های بزرگ جنوب لبنان کنترول دارد.

ایالات متحده این گروه را سازمان تروریستی می‌پندارد و اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی حزب الله را در فهرست سیاه قرار داده است.

ادامه خبر ...

قوه قضاییه ایران حکم اعدام یکی از معترضان را اجرا کرد

قوه قضاییه ایران حکم اعدام محراب عبدالله‌زاده، یکی از معترضان را اجرا کرد.

به گزارش رادیو فردا، محراب عبدالله‌زاده، زندانی سیاسی، که از سال ۱۴۰۱ در پی اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در ارومیه بازداشت شده بود روز یک‌شنبه اعدام شد.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز یک‌شنبه از اجرای حکم اعدام عبدالله‌زاده خبر داد.

در گزارش میزان محراب عبدالله‌زاده، فرزند محمدامین، یکی «از عناصر اصلی» کشته شدن یک مامور امنیتی حکومت به نام عباس فاطمیه معرفی شده است.

محراب عبدالله‌زاده در حالی اعدام شده است که خود او پیشتر در پیامی از زندان مرکزی ارومیه تأکید کرده بود که «از روز اول دستگیری به زور شکنجه و تهدید از من اعترافاتی گرفتند که همه­‌اش کذب بود.»

به گزارش رادیو فردا، با موج تازه‌ای که از اجرای اعدام در کشور آغاز شده، ایران احتمالا در حال حاضر به نسبت جمعیت به مقام اول در اجرای این حکم رسیده است.

ایران همواره یکی از بالاترین آمارهای اعدام در جهان را داشته است.

سازمان‌های مدافع حقوق بشر گفته‌اند که حکومت جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای ایجاد ترس در جامعه استفاده می‌کند.

ادامه خبر ...

روز جهانی آزادی رسانه‌ها؛ ریچارد بنیت: طالبان تمامی روزنامه‌نگاران را بدون قید و شرط آزاد کنند

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان به مناسبت روز جهانی آزادی رسانه‌ها از حکومت طالبان خواسته است که تمامی روزنامه‌نگاران را بدون قید و شرط آزاد کند.

او دیشب در بیانیه‌ای گفت که طالبان اطمینان بدهند که کارمندان رسانه‌ای می‌توانند بدون ترس از انتقام‌جویی، آزار و اذیت و بازداشت، کار کنند.

امروز یک‌شنبه، سوم ماه می برابر است با روز جهانی آزادی رسانه‌ها.

ریچارد بنیت همچنان افزوده است که فضای روزنامه‌نگاری آزاد و مستقل در افغانستان تقریباً از بین رفته است و پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان در سال ۲۰۲۱، روزنامه‌نگاران با روال فزاینده‌ای از سانسور، ارعاب و دستگیری روبه‌رو بوده‌اند.

بر بنیاد گزارش‌ها، در حال حاضر چهار خبرنگار در بازداشت طالبان هستند.

خبیب غفران، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در روز جهانی آزادی رسانه‌ها مدعی شده است که این حکومت به جایگاه اساسی رسانه‌ها در جامعه باور دارد.

او در یک پیام تصویری که امروز منتشر شد، گفته است که حکومت طالبان از رسانه‌ها می‌خواهد که «فعالیت‌های خود را در چارچوب اصول، ارزش‌های دینی و فرهنگی مردم افغانستان، پالیسی نشراتی امارت اسلامی، منافع علیای کشور و حفظ حریم خصوصی اشخاص تنظیم کنند.»

طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از چهار و نیم سال گذشته، محدودیت‌های شدید بر رسانه‌ها اعمال کرده‌اند.

ادامه خبر ...

دونالد ترمپ: طرح تازۀ ایران را بررسی می‌کنم

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده امروز یک‌شنبه، ۱۲ ماه ثور گفت که قرار است «طرحی را که ایران تازه فرستاده» بررسی کند.

او در شبکه اجتماعی خود «تروت سوشیال» افزود که به نظرش این طرح نیز پذیرفتنی نخواهد بود.

رئیس جمهور ترمپ نوشته، حکومت جمهوری اسلامی «هنوز برای آن چه در ۴۷ سال گذشته بر سر بشریت و جهان آورده بهای کافی نپرداخته» و از این رو بعید است که این طرح هم قابل قبول باشد.

رئیس جمهور آمریکا توضیح دیگری درباره این طرح تازه نداده است.

در همین زمینه خبرنگار وب‌سایت اکسیوس پیامی در شبکه ایکس «به نقل از دو منبع» نوشت که طرح تازه ایران شامل دو ضرب‌الاجل یک ماهه است: ماه اول مذاکره با هدف بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به محاصره بحری از طرف امریکا و پایان قطعی و رسمی جنگ در ایران و لبنان، و پس از این توافق، در ماه دوم گفت‌وگو درباره فعالیت هسته‌ای ایران و تلاش برای رسیدن به توافقی در این زمینه.

خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، گزارش داده که «تضمین عدم تجاوز نظامی، بیرون بردن نیروهای نظامی امریکا از مناطق اطراف ایران، رفع محاصره بحری، آزادسازی دارایی‌های منجمد شده ایران، پرداخت غرامت، لغو تحریم‌ها و پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان، و میکانیزم جدید تنگه هرمز» از جمله موارد «پیشنهاد ۱۴ بندی» ایران است.

هنوز هیچ مقام رسمی ایران این پیشنهادات را تایید نکرده است.

به گزارش رادیو فردا، ایران پنج‌شنبه گذشته گفت که طرحی را از طریق پاکستان، میانجی مذاکرات، به دست امریکا رسانده است.

یک روز بعد، ترمپ بدون ارائه جزئیات در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت که این طرح رضایتش را جلب نکرده است.

ادامه خبر ...

ناتو در مورد کاهش نیروهای امریکایی در جرمنی با ایالات متحده «کار» می‌کند

در حال حاضر بیش از ۳۶ هزار سرباز امریکایی در جرمنی مستقر اند.

ناتو ، به اعلام ایالات متحده در مورد خروج ۵۰۰۰ سرباز امریکایی از جرمنی پاسخ داده است.

آلیسون هارت ، سخنگوی ناتو، روز شنبه (۱۲ثور) در ایکس نوشت: «ناتو با ایالات متحده کار می کند تا از جزئیات این تصمیم در مورد نیروهای امریکایی در جرمنی بداند.»

پیشتر ، پنتاگون ، اعلام کرده بود که قصد دارد حدود ۵۰۰۰ سرباز امریکایی را طی شش تا ۱۲ ماه آینده از جرمنی خارج کند.

سخنگوی ناتو، گفت که این اقدام ، نیاز اروپا را به ادامۀ سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزۀ دفاعی برجسته می سازد.

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده، پیوسته از متحدان ناتو به دلیل عدم مصارف کافی در بخش دفاعی انتقاد کرده است.

فشار بر اعضای ناتو باعث شد که آنها سال گذشته متعهد شوند تا ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای دفاع و امنیت هزینه کنند.

ادامه خبر ...

اسلام آباد ، اظهارات ریچارد لیندسی در مورد حمله به ولایت کنر را یک‌جانبه و نامتوازن خوانده است

وزارت خارجۀ پاکستان اظهارات اخیر ، ریچارد لیندسی نمایندۀ ویژۀ بریتانیا برای افغانستان در مورد حمله به ولایت کنر را یکجانبه و نامتوازن توصیف کرده است.

لیندسی به تازگی با ابراز نگرانی در مورد حملات در کنر تأکید کرده بود که باید اقدامات لازم برای محافظت از غیرنظامیان و جلوگیری از خشونت انجام شود.

اما وزارت خارجۀ پاکستان روز شنبه (۱۲ ثور) در بیانیه‌ای ادعا کرد که نیروهای این کشور مواضع طالبان افغان و آنچه را که «مراکز تروریستی» خوانده است هدف قرار داده‌اند.

مردم محلی و محصلان پوهنتون سید جمال الدین افغانی در شهر اسعد آباد کنر گفته اند که در حملات هوایی پاکستان در هفتۀ گذشته مناطق مسکونی و این پوهنتون هدف قرار گرفتند.

یک منبع طالبان در کنر به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفته است که در حملات روز دوشنبه گذشته دستکم ۷ تن کشته و ۷۸ تن دیگر زخمی شده اند.

دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان ،یوناما، گفته است که کشته یا زخمی شدن دها غیرنظامی را در حملات هوایی به مناطقی از جمله به یک پوهنتون در اسعدآباد مستند کرده است.

ادامه خبر ...

فوزیه کوفی: طالبان خانه ام را غصب و بستگانم را بازداشت کردند

فوزیه کوفی، عضو ولسی جرگۀ پیشین افغانستان

فوزیه کوفی، عضو ولسی جرگۀ پیشین افغانستان و از فعالان حقوق زن می گوید که طالبان ، خانۀ شخصی او را غصب و شماری از بستگانش را بازداشت کرده‌اند. طالبان در این باره هنوز چیزی نگفته اند.

خانم کوفی در بیانیه‌ای در ایکس روز شنبه ( ۱۲ ثور) گفت که طالبان سه ماه پیش خانۀ شخصی وی را غصب کردند و به دنبال آن ، برخی از اعضای خانواده و نزدیکانش که در این خانه زندگی می کردند به محل دیگری کوچ کردند.

فوزیه کوفی ، افزوده است که طالبان روز سه‌شنبه هفتۀ گذشته به محل جدید اقامت اعضای خانواده و نزدیکانش هجوم برده و شماری از بستگانش و تعدادی از باشنده‌گان بدخشان را که به گفتۀ خانم کوفی ، هیچ قرابتی با او نداشتند بازداشت کردند.

او هویت و شمار بازداشت‌شد‌گان را مشخص نکرده است.

ادامه خبر ...

احتمال بارش باران و سرازیر شدن سیلاب در ۱۱ ولایت افغانستان پیش‌بینی شده است

آرشیف

ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارش باران و جاری شدن سیل در یازده ولایت افغانستان خبر داده است.

این ریاست پیشبینی کرده است که بدخشان، تخار، کندز، بغلان، سمنگان، پروان، پنجشیر، نورستان، کنر، ننگرهار و لوگر روز یک‌شنبه (۱۲ ثور) شاهد باران شدید ، رعدوبرق و سیل خواهند بود.

میزان بارنده‌گی در نقاط مختلف بین ۱۰ تا ۳۰ میلی‌متر پیش‌بینی شده است.

ادامه خبر ...

مسابقات کریکت تحت نام"امید وطن" در ولایت کندز آغاز شد

آرشیف

مسابقات کریکت تحت نام"امید وطن" امروز(شنبه ۱۲ ثور) در استدیوم کریکت ولایت کندز آغاز شد.

در اولین بازی این مسابقات، تیم‌های سپین غر و بست به مصاف هم رفتند.

این مسابقات تا 14 می ادامه خواهد داشت.

ادامه خبر ...

